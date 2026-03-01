В чемпионской гонке чаще всего решающими становятся вечера, когда фаворит просто делает своё дело. «ПСЖ» в Гавре не сверкал, не разрывал и снова оставил вопросы к реализации, но забрал три очка и увеличил отрыв от «Ланса» до четырёх. 81% владения парижан в дебюте, 22 удара, семь сейвов Мори Диава (включая отражённый пенальти), решающий кивок Брадли Барколя и несколько спасений Матвея Сафонова в ключевые секунды. На фоне ничьей северян это выглядит как большой шаг вперёд в турнирной таблице.

Результат матча Гавр Гавр 0:1 ПСЖ Париж 0:1 Брэдли Баркола 37' Гавр: Мори Дио, Штефан Загаду ( Ясин Кехта 84' ), Аюму Сэко, Готье Льорис, Тимоте Пембеле ( Фоде Дукуре 61' ), Янис Зуаи, Люка Гурна-Дуат ( Алли Саматта 84' ), Симон Эбоног, Рассул Ндиайе, Софьян Буфаль ( Kenny Quetant 71' ), Исса Сумаре ПСЖ: Педро Фернандес ( Дезире Дуэ 61' ), Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес, Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия ( Ибраим Мбайе 71' ), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Ли Кан Ин ( Нуну Мендеш 61' ) Жёлтые карточки: Тимоте Пембеле 31' (Гавр), Фоде Дукуре 84' (Гавр), Симон Эбоног 87' (Гавр)

Статистика матча 2 Удары в створ 9 3 Удары мимо 8 32 Владение мячом 68 3 Угловые удары 3 3 Офсайды 3 12 Фолы 10

Луис Энрике устроил ротацию после еврокубковой недели, в основе появились Забарный и Эрнандес в обороне, Ли — в атаке, Дро Фернандес второй раз подряд в Лиге 1. Без Фабиана Руиса, Жоау Невеша, с Маркиньосом на скамейке структура менялась, но идея оставалась прежней — растянуть оборону соперника, быстро переводить игру с фланга на фланг и нагружать полуфланги.

Барколя с мячом afp.com

«ПСЖ» начал матч в стиле прошлогоднего себя. Уже на 2-й минуте Канг-Ин Ли подал угловой, Хвича Кварацхелия выиграл верх, мяч вынес с линии Янис Зуауи. В следующем эпизоде Ашраф Хакими не попал в дальний угол. Через 12 минут цифры владения у парижан были больше 80%, «Гавр» в эти отрезки вообще не трогал мяч. До гола Парижу не хватало буквально одного касания. Диав потащил удар Ли, Заир-Эмери не попал в створ головой, Секо в подкате не дал забить Барколя. И всё же дверь, в которую «ПСЖ» стучался весь тайм, наконец-то открылась.

На 37-й минуте Ли снова получил пространство справа и мягко навесил. Барколя, который вышел играть на непривычной позиции «девятки», выскочил из-за спины защитника и пробил головой. 0:1. Показательная деталь: это уже второй его гол подряд в чемпионате и снова головой. У «ПСЖ» в этом сезоне уже 11 мячей после ударов головой — почти столько же, сколько за весь прошлый.

Брадли Барколя afp.com

Барколя не ограничился голом. Через две минуты он вывел Ли один на один в контратаке, но кореец не попал в створ из отличной позиции. Хакими даже ассистировал Дро Фернандесу, но офсайд марокканца отменил гол. Париж контролировал игру, но, как часто бывает, не хватало реализации.

Дуэль Диава и Сафонова во втором тайме

На старте второго тайма казалось, что «ПСЖ» чётко намерен как можно скорее закрыть матч. Кварацхелия дважды подряд создавал себе моменты с фланга, потом зарядил из-за штрафной, Диав тащил удар за ударом. Нуну Мендеш в упор замыкал прострел Барколя — снова сейв Диава, хотя казалось, что гол неизбежен. На 78-й минуте из похожей позиции, но на другом краю вратарской, бил Мбайе, а Мори Диав просто отказывался пропускать! В сумме у «ПСЖ» было 22 удара, из которых 9 в створ, а у голкипера «Гавра» накопилось аж 7 сейвов. По игре счёт 0:1 уже не выглядел справедливо, но держался исключительно благодаря перфомансу вратаря.

Мори Диав afp.com

На 79-й минуте Париж просто обязан был забивать второй и спокойно доигрывать матч. Лукас Гурна-Дуат сфолил на Дезире Дуэ в штрафной, арбитр без сомнений указал на точку. Дуэ сам пошёл бить, а Диав угадал угол и снова оставил «Гавр» в игре! Это уже пятый нереализованный пенальти «ПСЖ» из десяти в сезоне. Витинья, Дембеле, теперь Дуэ, список только растёт. Луис Энрике на неделе говорил, что у команды «много игроков, способных бить», но статистика говорит об обратном. А сам Диав после игры признался, что изучал удар Дуэ против «Ливерпуля» и выбрал тот же угол.

Пенальти Дуэ afp.com

У матча была и обратная сторона — редкие, но очень острые ответы хозяев. Ещё в первом тайме Сафонов уже спасал после удара Эбонога на 18-й минуте, но во второй половине работы у Матвея стало больше. На 54-й минуте случился едва ли не ключевой эпизод матча: Сумаре развернулся в штрафной и с левой пробил в упор, россиянин рефлекторно выбросил правую руку и вытащил. Такой сейв — один из моментов, которые никогда не станут главными хайлайтами матча, но решают его судьбу.

В концовке, после незабитого пенальти Дуэ, «Гавр» пошёл искать свой шанс. Матвей Сафонов уверенно сыграл на выходе на 89-й минуте ценой повреждения колена, а на последней добавленной минуте спокойно забрал мяч после углового и серии отскоков в штрафной. На фоне ротации и отсутствия нескольких лидеров позиция вратаря выглядела самой надёжной в составе «ПСЖ», очередной спокойный и максимально уверенный матч Сафонова.

Сейв Сафонова afp.com

Париж снова укрепляется на вершине

Самый яркий и креативный в составе парижан прямо сейчас — Брадли Барколя. В роли центрального нападающего он не просто закрывал позицию, а активно двигался за спины, менялся местами с Кварацхелией и Ли, запускал контратаки. «Тренер просил меня стартовать за спины защитников, даже если это не моя позиция», — говорил Брадли после игры. Девятый гол в чемпионате, второй подряд и ещё минимум два эпизода, где Барколя мог стать ассистентом.

Париж по-прежнему не выглядит «катком», каким был в лучшие отрезки. Нет той механической уверенности, когда второй мяч — вопрос времени. Но есть структура, давление и глубина состава, позволяющая выигрывать неидеальные матчи.

Накануне «Ланс» потерял очки в Страсбурге, «ПСЖ» просто не имел права упустить шанс оторваться от конкурента. «Чтобы забивать больше, нужно быть внимательнее», — скажет Луис Энрике после матча. И это, пожалуй, главный посыл главного тренера о форме команды перед стартом весны. Париж создаёт достаточно, чтобы выигрывать с комфортом, но пока что ему приходится увозить нервные 1:0 и рассчитывать на то, что вратарь не дрогнет.