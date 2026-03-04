прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.0

5 марта в четвертьфинале Пути регионов Кубка России по футболу встретятся тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Арсенал (Тула) — Локомотив (Москва) с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Арсенал» (Тула)

Турнирное положение: после 22 туров «Арсенал» Тула занимает 10‑е место в таблице Первой лиги, набрав 29 очков.

Последние матчи: в гостевом матче с «КАМАЗом» туляки открыли счёт на 28‑й минуте (гол Алинви), но не сумели удержать победу — соперник сравнял счёт в концовке.

В товарищеских матчах «Арсенал» Тула обыграл «Чайку» (4:2) и «Атырау» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: все игроки в строю.

Состояние команды. Под руководством Дмитрия Гунько команда сохраняет шансы зацепиться за место в стыках. Зимой «Арсенал» Тула отпустил нападающего Калмыкова и усилился группой молодых футболистов.

«Локомотив» (Москва)

Турнирное положение: после 19 туров «Локомотив» находится на 3‑й строчке в таблице РПЛ, имея в активе 40 очков.

Последние матчи: В 19-м туре команда Михаила Галактионова одержала непростую победу над «Пари НН» (2:1), проведя большую часть матча в меньшинстве. Голы забили Воробьёв и Лукас Фассон.

До этого была ничья в товарищеской игре с «Пюником» (1:1) и поражение от ЦСКА (2:3).

Не сыграют: Бакаев (п) — дисквалифицирован.

Состояние команды: зимой команду покинул капитан Дмитрий Баринов, а на его позицию был приобретён аргентинец Лукас Вера, однако в первой игре он остался в запасе. В остальном состав остаётся стабильным и сыгранным.

Статистика для ставок

В 2024 году в товарищеской игре «Локомотив» победил со счетом 2:1

В 2021 году в РПЛ команды обменялись домашними победами со счетом 3:1

Годом ранее обе игры остались за «Локомотивом» (1:0, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» Тула дают 9,20, а на «Локомотив» — 1,32, ничью букмекеры оценивают в 5,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

Прогноз: «Локомотив» сам играет и другим дает, что дает основания надеяться на результативный футбол. Гунько является воспитанником «Спартака» и ставит тулякам атакующий футбол.

2.00 Тотал больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Основная ставка: тотал больше 3 за 2,0.

Прогноз: можно попробовать более рисковый вариант.

3.40 Обе забьют плюс тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Дополнительная ставка: обе забьют + тотал больше 3,5 за коэффициент 3,40.