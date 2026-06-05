прогноз на матч, в котором албанцы должны прервать серию неудач, ставка за 2.40

6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Албании и Люксембурга. Начало игры — в 21:00 мск.

Албания

Турнирное положение: Албания пропускает очередной мировой форум и не сыграет в его финальной части после неудачного отбора.

Команда в отборочной группе на мундиаль заняла второе место и получила возможность сыграть в стыковых поединках, но затем пропустила в финал плей-офф Польшу.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах потерпела поражение от Израиля (0:1).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже на чужом поле с аналогичным счетом проиграл Украине (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Албания проиграла.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они — явный фаворит, если учесть преимущество в классе над соперником.

Рей Манай — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембург традиционно пропускает крупный турнир и не сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года.

Команда в отборочной группе на мундиаль заняла последнее, четвертое место без единого балла в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на 12 очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене потерпела поражение от Италии (0:1).

Перед этим в финале за право остаться в третьем дивизионе Лиги наций коллектив в домашних стенах одержал разгромную победу над Мальтой с результатом 3:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Люксембург выиграл дважды при одном поражении.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей даже на победу, тем не менее, шансы на это невелики, если учесть преимущество соперника в классе.

Айман Дардари — автор единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Албания проиграла

в трех из пяти последних матчей Албании забивали меньше 1,5 голов

в восьми последних матчах Люксембурга забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.56. Ничья — в 3.85, успех Люксембурга — в 5.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.62 и 1.45.

Прогноз: в восьми последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.40 Только одна команда забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Албания — Люксембург принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: только одна команда забьёт за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Албании.

3.02 Тотал меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.02 на матч Албания — Люксембург принесёт чистый выигрыш 2020₽, общая выплата — 3020₽

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.02