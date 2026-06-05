7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Венесуэла и Турция. Начало игры — в 01:00 мск.
Венесуэла
Турнирное положение: Венесуэльцам снова не удалось пробиться в финальную часть мирового первенства. До стыкового 7-го места им не хватило двух очков.
Стоит сказать, что Венесуэла в отборе в среднем забивала аккурат гол за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 18 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке венесуэльцы уступили Узбекистану в футбольной лотерее. Основное же время завершилось сухой ничьей.
Тогда же в марте команда уверенно одолела Тринидад и Тобаго (4:1). А вот поединок с Канадой завершился коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах Венесуэла добыла 2 победы. В этих поединках команда отличилась пятью результативными выстрелами, пропустив в свои ворота на гол меньше.
Состояние команды: Венесуэльцы достаточно крепки, вот только им здорово не хватает стабильности. При этом ставка в атаке традиционно делается на опытнейшего экс-зенитовца Саломона Рондона.
У команды зачастую не складывается в матчах с оппонентами приличного уровня. Зато Рондон в последнем отборе отличился 6 забитыми мячами.
Турция
Турнирное положение: Потомки «янычаров» героически вышли на чемпионат мира. Команда в плей-офф квалификации поочередно положила на лопатки Румынию и Косово.
А вот на групповом этапе квалификации Турция сподобилась лишь на второе место. Причем от испанцев она отстала всего на 3 очка.
Последние матчи: предыдущий контрольный поединок турки завершили уверенной победой над Северной Македонией (4:0). Отметим привычно активного Оркуна Кёкчу, открывшего счёт в той встрече.
Ну а до того команда переиграла неуступчивых косоваров (1:0). Плюс чуть ранее она с минимальным счётом одолела Румынию.
При этом Турция в 5 своих последних поединках добыла четыре победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Турки пребывают на заметном моральном подъёме. Три победы кряду без пропущенных мячей — ну чем не заявка на успешное выступление на Мундиале?!
А вот тылы команды надёжностью отнюдь не отличаются. Команда в отборочном турнире пропустила аж 12 мячей в шести сыгранных поединках.
Зато турки не познают горечи поражений уже в семи матчах кряду. Причем даже сильным испанцам команда дала знатный бой (2:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Турция считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.07, а победа Венесуэлы — в 5.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.99 и 1.93.
Прогноз: Последние успехи здорово окрылили турок, да и тылы венесуэльцев не отличаются пресловутой надёжностью.
Ставка: Фора Турции -1.5 за 2.91.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.18.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Венесуэла крайне нестабильна в плане игры и результатов
- Турция победила в трёх своих последних матчах, не пропустив в них ни разу
- Венесуэла слишком зависима от формы своего опытного лидера
- Турки не проигрывали в семи своих последних поединках
- Шикарные кондиции набрал один из лидеров сборной Турции Оркун Кёкчу