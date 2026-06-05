прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.91

7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Венесуэла и Турция. Начало игры — в 01:00 мск.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэльцам снова не удалось пробиться в финальную часть мирового первенства. До стыкового 7-го места им не хватило двух очков.

Стоит сказать, что Венесуэла в отборе в среднем забивала аккурат гол за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 18 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке венесуэльцы уступили Узбекистану в футбольной лотерее. Основное же время завершилось сухой ничьей.

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Тогда же в марте команда уверенно одолела Тринидад и Тобаго (4:1). А вот поединок с Канадой завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах Венесуэла добыла 2 победы. В этих поединках команда отличилась пятью результативными выстрелами, пропустив в свои ворота на гол меньше.

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Состояние команды: Венесуэльцы достаточно крепки, вот только им здорово не хватает стабильности. При этом ставка в атаке традиционно делается на опытнейшего экс-зенитовца Саломона Рондона.

У команды зачастую не складывается в матчах с оппонентами приличного уровня. Зато Рондон в последнем отборе отличился 6 забитыми мячами.

Турция

Турнирное положение: Потомки «янычаров» героически вышли на чемпионат мира. Команда в плей-офф квалификации поочередно положила на лопатки Румынию и Косово.

А вот на групповом этапе квалификации Турция сподобилась лишь на второе место. Причем от испанцев она отстала всего на 3 очка.

Последние матчи: предыдущий контрольный поединок турки завершили уверенной победой над Северной Македонией (4:0). Отметим привычно активного Оркуна Кёкчу, открывшего счёт в той встрече.

Ну а до того команда переиграла неуступчивых косоваров (1:0). Плюс чуть ранее она с минимальным счётом одолела Румынию.

При этом Турция в 5 своих последних поединках добыла четыре победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Турки пребывают на заметном моральном подъёме. Три победы кряду без пропущенных мячей — ну чем не заявка на успешное выступление на Мундиале?!

А вот тылы команды надёжностью отнюдь не отличаются. Команда в отборочном турнире пропустила аж 12 мячей в шести сыгранных поединках.

Зато турки не познают горечи поражений уже в семи матчах кряду. Причем даже сильным испанцам команда дала знатный бой (2:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Турция считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.07, а победа Венесуэлы — в 5.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.99 и 1.93.

Прогноз: Последние успехи здорово окрылили турок, да и тылы венесуэльцев не отличаются пресловутой надёжностью.

2.91 Фора Турции -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.91 на матч Венесуэла — Турция принесёт прибыль 1910₽, общая выплата — 2910₽

Ставка: Фора Турции -1.5 за 2.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.

2.18 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Венесуэла — Турция принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.18.

Пять причин, почему ставка зайдет