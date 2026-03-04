Бои предварительного карда

1. Люк Фернандез в полутяжелом весе подерется с Родольфо Беллато

2. Гастон Боланос в полулегком весе встретится с Джеонгом Ли

3. Рафаэль Тобиас в полутяжелом весе проведет бой с Дияром Нургожаем

4. Су Мудаэрджи в наилегчайшем весе сразится с Хесусом Агиларом

5. Коди Дарден в наилегчайшем весе встретится с Ньямжаргалом Тумендемберелом

6. Альберто Монтес в полулегком весе проведет бой с Рики Турсиосом

7. Донте Джонсон в среднем весе сразится с Коди Брандэйджем

8. Коди Гарбрандт в легчайшем весе встретится с Сяо Лонгом.

Бои основного карда

Брунно Феррейра globallookpress.com

Основной кард турнира UFC 326 откроет поединок в среднем весе между Грегори Родригесом и Брунно Феррейрой. Бойцы занимают 13-ю и 14-ю строчки в рейтинге. В январе 2023 года в первом поединке, будучи дебютантом UFC, Феррейра неожиданно нокаутировал Родригеса в стартовом раунде, прервав победную серию «Робокопа».

С тех пор оба прошли разные пути, но вернулись к ответному бою друг с другом с идентичными показателями — по 5 побед в шести последних встречах у каждого. Родригес явно горит желанием взять реванш.

За последнее время Грегори нокаутировал Херманссона и победил Копылова решением. Феррейра тоже не стоял на месте: задушил МакВея, взял верх над Веттори. Оба в хорошей форме, и ни один не намерен уступать.

Родригес выше, физически сильнее и предпочитает работать с дальней дистанции. Феррейра более взрывной и быстрый ударник с 14-ю досрочными победами в карьере. Брунно не станет ждать атак соперника и сразу пойдет вперед.

Именно так он действовал в первом бою. Родригес хорошо знает визави и будет готов к такому сценарию. Так что фанаты единоборств вправе рассчитывать на нокаут уже в первом раунде от каждого из участников боя.

Роб Фонт globallookpress.com

Следующий поединок пройдет в легчайшем весе между ветераном Робом Фонтом, 13-м номером рейтинга, и 21-летним проспектом Раулем Росасом. 38-летний пуэрториканец уже не раз останавливал молодых перспективных бойцов. Среди его жертв Адриан Янез, Кайлер Филлипс и Жан Мацумото.

Но Росас нетипичный для своего возраста спортсмен. В декабре 2022-го он дебютировал в UFC в 18 лет, задушил соперника в первом раунде и стал самым молодым бойцом в истории промоушена. После единственного поражения от Кристиана Родригеса мексиканец выиграл 4 раза подряд и теперь претендует на попадание в топ-15.

Сценарий боя читается достаточно четко. Росас будет стремиться перейти в партер при первой возможности, а Фонт держать дистанцию и работать джебами и хуками. В стойке ветеран должен перебивать соперника, который на 17 лет моложе него.

Фонт проигрывал сабмишеном лишь один раз в карьере, но даже борьба Кори Сэндхагена стала для него нерешаемой задачей. Если Росасу удастся навязать игру на земле, исход может оказаться неожиданным. Если нет, Фонт переиграет молодого соперника в стойке и добавит еще одно громкое имя в свой послужной список.

Проверка для бразильцев

Кайл Борральо (справа) globallookpress.com

В со-главном событии UFC 326 в среднем весе встретятся Кайо Борральо и Рейнье Де Риддер. Оба еще осенью 2025-го считались реальными претендентами на пояс, но поражения откинули их назад. Сейчас они занимают седьмую и восьмую позиции в рейтинге.

Де Риддер в последнем бою досрочно проиграл Брендану Аллену, а Борральо уступил решением Нассурдину Имавову. Каждому нужна убедительная победа, чтобы вернуться в титульную гонку. Де Риддер ранее уже был чемпионом: владел поясами лиги ONE в двух весовых категориях.

В UFC он последовательно прошел Холлэнда, Никала и Уиттакера, прежде чем Аллен прервал его серию. Удары по корпусу, клинч и джиу-джитсу — его главное оружие. Что касается Борральо, то он более разносторонний спортсмен.

Бразилец умеет подстраиваться под соперника. Семь побед подряд в UFC до недавней осечки точно не случайность. Кайо грамотно читает действия противника и выбирает правильные моменты для атак.

Его задача не дать Де Риддеру навязать борьбу, что бразильцу вполне по силам. Победитель данного противостояния практически гарантированно вернется в топ-5 и, возможно, выйдет на претендентский поединок.

Макс Холлоуэй против Дастина Порье globallookpress.com

В главном событии вечера в битве за пояс BMF встретятся два бывших чемпиона UFC Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй. Накануне реванша они занимают третью и четвертую позиции в рейтинге легкого веса.

Первый бой в 2015 году так и не состоялся в полной мере: Оливейра получил травму уже в первом раунде и не смог продолжить поединок. Спустя 11 лет, оба успели стать чемпионами, пройти через взлеты и падения, превратиться в легенд организации.

Холлоуэй действующий обладатель пояса BMF. После поражения от Топурии в полулегком весе гаваец перешел в легкий и сразу громко заявил о себе. В стойке Макс по-прежнему один из лучших в мире: высокий объем ударов, отличное движение и умение работать на всех дистанциях.

Оливейру в 36 лет также рано списывать со счетов. У бразильца 21 досрочная победа в 24-х выигранных боях в UFC. Тайский клинч, удары коленями и фирменное джиу-джитсу остаются опасным оружием для любого оппонента.

В октябре прошлого года Чарльз задушил Матеуша Гамрота во втором раунде, доказав, что его форма никуда не делась. Грядущий бой на UFC 326 способен пойти по любому сценарию. Холлоуэй в привычном стиле попытается задавить высочайшим темпом в стойке, боксируя на средней дистанции.

Но если «Дю Бронкс» затащит его в ближний бой и переведет на землю, развязка наступит быстро. В любом случае, фанатов ждет интереснейшее противостояние, заведомо претендующее на звание боя года.