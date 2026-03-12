Без проблем для «Марселя»?

прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 2.20

13 марта в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Осер». Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Марсель — Осер с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Марсель»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за место в зоне Лиги чемпионов по итогам текущего сезона.

В настоящий момент в активе «провансальцев» 46 баллов и третья строчка в турнирной таблице.

За 25 матчей марсельцы смогли 52 раза поразить ворота соперника и 33 раза пропустили в собственные.

Последние матчи: на прошлых выходных «южане» на выезде смогли победить «Тулузу» с результатом 1:0.

До этого же марсельский коллектив покинул Кубок Франции, уступив по пенальти той же «Тулузе».

Перед этим «бело-голубые» сломили сопротивление «Лиона» (3:2)), но уступили «Бресту» (0:2).

Не сыграют: травмированы у команды из Марселя Наиф Агуэрд и Билал Надир.

Состояние команды: подопечные Хабиба Бея уже на 10 баллов отстают от лидирующих «ПСЖ» и «Ланса», поэтому «Марсель» вряд ли сможет их догнать.

Задачей «Марселя» является сохранить третье место, бронзовые медали и место в зоне Лиги чемпионов, ведь «Лион», «Ренн» и «Лилль» совсем рядом.

«Осер»

Турнирное положение: коллектив из Осера борется за сохранение прописки в элите по итогам текущей кампании.

Сейчас на счету «бургундцев» всего 19 очков и 16-е место в турнирной таблице.

В 25 матчах текущего сезона осерцы забили 19 мячей, а пропустили целых 35.

Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города сыграла вничью со «Страсбургом» (0:0) и «Лорьяном» (2:2).

До этого же осерский коллектив проиграл «Ренну» (0:3), но выиграл у «Метца» (3:1).

Не сыграют: травмированы Натан Буай-Киала, Лассо Кулибали, Тидиане Деверно и Уссама Эль-Аззузи, дисквалифицирован — Лассин Синайоко.

Состояние команды: подопечные Кристофа Пелиссье на два балла опережают зону прямого вылета и на целых пять баллов отстают от спасительной, 15-й позиции.

В прошлом сезоне «Осер» стал 11-м, а в этой кампании уже вряд ли сможет подняться так высоко, но главное команде — остаться в Лиге 1.

Статистика для ставок

«Марсель» проиграл 1 из последних 5 матчей

«Осер» выиграл 1 из последних 11 матчей

В последнем очном поединке команд «Марсель» победил «Осер» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа «Осера» — в 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Марсель» намного сильнее соперника и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Марселя» с форой-1,5 за 2.20.

Прогноз: «Осер» немного забивает, поэтому вполне может этого не сделать и сейчас.

Ставка: «Осер» не забьет за 2.45.