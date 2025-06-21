«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд». Онлайн, прямая трансляция

На этом Клубном чемпионате мира «Мамелоди Сандаунз» выглядит как команда, которая не просто играет — она живёт этой возможностью. Каждое касание мяча, каждый вынос и каждый рывок для них — чуть больше, чем просто футбол. Это билет в мир больших титулов, больших премиальных и ещё больших надежд для миллионов болельщиков. Именно поэтому их первая победа над южнокорейским «Ульсаном» — была встречена овациями. Но следующая проверка для команды из ЮАР — «Боруссия Дортмунд» с европейской строгостью и жаждой реабилитации за серый старт.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа F Мамелоди Сандаунз — Боруссия Д 2:4 Голы: 1:0 Лукас Рибейро (11'), 1:1 Феликс Нмеча (16'), 1:2 Серу Гирасси (34'), 1:3 Джоб Беллингем (45'), 1:4 Khuliso Mudau (автогол) (60'), 2:4 Iqraam Rayners (62') Мамелоди Сандаунз: Ронвен Уильямс, Грант Кекана, Лукас Рибейро (Тапело Морена, 70'), Тебохо Мокоена (Arthur Sales, 70'), Темба Зване, Khuliso Mudau, Keanu Cupido, Divine Lunga, Marcelo Allende, Tashreeq Matthews (Джейден Адамс, 70'), Iqraam Rayners Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Ян Коуту, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Никлас Зюле, Паскаль Грос, Феликс Нмеча (Марсель Забитцер, 62'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека, 62'), Джоб Беллингем Предупреждения: Карни Чуквуэмека (64'), Tashreeq Matthews (66')

Ход игры

77' Мотиба выходит вместо Райнерса.

76' Беллингем упал в штрафной соперника, арбитр не верит, пенальти не назначен.

76' Матч возобновлён.

74' Объявлен перерыв на водопой.

73' Гирасси затянул с ударом, Купидо заблокировал его удар в подкате!

71' Тройная замена у Мамелоди: Мэттьюс, Рибейра и Макоена покинули поле, вместо них Салес, Адамс и Морена.

68' Уильямс тащит удар головой Бенсебаини! Здорово навесил Грос со штрафного на партнёра.

66' Зюле заработал штрафной на чужой половине! Мэттьюс получил жёлтую за свой фол.

65' Много отскоков у штрафной Боруссии было за последние 20 секунд, но так и не нашли момент для удара игроки Сандаунз.

63' Вместо Нмечи и Брандта выходят Забитцер и Чуквуемека.

62' ГОООООООООООЛ! Пропускает Боруссия! Райнерс после подачи со штрафного сначала пробил головой в штангу, а потом ещё раз головой уже добил в сетку. 4:2!

59' ГООООООООООООЛ! Ещё один влетает в ворота африканцев! Свенссон прострелил с левого фланга, и после рикошета от защитника мяч оказался в сетке. 4:1!

57' Макоена опасно пробил со штрафного! После рикошета мяч опустился на сетку за перекладиной.

56' Макоену сбили у своей штрафной игроки Боруссии, неплохая позиция для удара.

55' Спасает Кобель свою команду! Рейндерс бил с 11 метров, кипер успел переправить мяч в перекладину! Чуть позже ещё и офсайд нашли, но вратарь всё равно герой!

53' Тяжеловато Мамелоди выходить из обороны во втором тайме, увереннее играет в прессинге Боруссия.

51' Свенссон жёстко приземлился на руку, непонятно, сможет ли продолжить игру.

47' Грос подал с угла поля, Уильямс уверенно сыграл кулаком.

46' Второй тайм! Без замен в обеих командах.

45+3' Перерыв! Не дал даже подать угловой Боруссии арбитр — жарко, оно и понятно. Мамелоди начали тайм очень активно, но серьёзно подсели после забитого мяча. Пока что Боруссия выглядит увереннее. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Тащит Уильямс после удара головой Гирасси! Могли сейчас четвёртый забивать дортмундцы.

45' Добавлено 3 минуты.

45' ГОООООООООЛ! Третий от Боруссии! Беллингем забивает свой первый мяч в новой команде! Здорово обработал мяч после отскока в чужой штрафной — и прямо по центру ворот пробил с лёта. 3:1!

43' Очень долго возился с мячом Беллингем на чужой половине после передачи Брандта, ещё и в офсайде оказался.

39' Макоена пробил из-за штрафной, выше ворот.

37' Ещё один заброс вперёд не проходит у Гроса, активнее выглядит Боруссия во второй половине тайма.

34' ГОООООООООЛ! Боруссия уже впереди! Гирасси головой здорово замкнул навес Брандта с правого фланга. 2:1!

32' Грос навесил с угла поля — Уильямс надёжен на выходе.

29' Два удара подряд от Рибейро блокируют! Снова протащил мяч в штрафную сам 10-й номер, но не смог завершить.

29' Возобновляется игра, по ощущениям дольше обычного была пауза.

26' Объявлен перерыв на водопой.

24' Мэттьюс здорово ворвался в штрафную с левого фланга, но не смог отдать точную передачу в центр.

20' Кобель играет на перехвате! Прервал прострел на дальнюю штангу, где уже ждал Рейнерс.

19' Уильямс выручил после удара Гирасси с пары метров! Успел накрыть вратарь удар после прострела с левого фланга.

16' ГООООООООООООЛ! Сравнивает Боруссия! Уильямс привёз себе! В своей же штрафной неточную передачу сделал кипер — и Феликс Нмеча воспользовался подарком. 1:1!

14' Гирасси не смог пробить из штрафной после заброса Гроса, даже угловой не удалось заработать.

11' ГООООООООООЛ! Мамелоди выходит вперёд! Рибейро промчался прямо по центру от центра поля до ворот и переиграл Кобеля! 1:0!

10' Грос навесил на дальнюю штангу, Антон добрался до мяча, но пробил выше ворот.

8' Свенссон прострелил с левого фланга — первый угловой заработали немцы.

6' Мэттьюс получил длинную передачу на чужой половине поля, сместился и пробил — но Кобель среагировал.

4' Грос забросил на левый фланг Свенссону — не смог обработать мяч норвежец.

1' Боруссия начала с центра поля, поехали!

До матча

18:55 Начинаются фирменные для этого КЧМ выходы игроков, несколько минут до стартового свистка!

18:30 Судейская бригада матча:

Арбитр: Хуан Габриэль Бенитес, видео ассистенты судьи: Леодан Гонсалес, Николас Галло Барраган. Ассистенты арбитра: Эдуардо Кардозо, Мильчиадес Сальдивар. Четвертый арбитр: Ибрагим Мутаз.

18:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Мамелоди Сандаунз»: Уильямс, Купидо, Кекана, Лунга, Альенде, Макоена, Мудау, Зване, Лукас Рибейро, Рейнерс, Мэттьюз.

«Боруссия»: Кобель, Антон, Бенсебаини, Зюле, Коуто, Джоб Беллингем, Брандт, Грос, Свенссон, Нмеча, Гирасси.

«Мамелоди Сандаунз»

Для команды Мигеля Кардозу всё складывается так, как и должно складываться для той самой «сказки большого турнира». Внутри Африки они уже давно на вершине: восемь чемпионских титулов подряд в PSL говорят за себя.

Реалии такие, что только участие в этом турнире принесло клубу более 11 миллионов долларов — больше, чем весь бюджет за победу в континентальном первенстве. Так что мотивация у «Сандаунз» не просто высокая — она запредельная.

Игроки Сандаунз празднуют гол globallookpress.com

Тренерский штаб не планирует кардинальных перестановок: капитан Темба Зване вновь выведет команду с первой минуты. А Киану Купидо, блеснувший против «Ульсана», заслужил шанс сдержать немецкий шторм. Лебо Мотиба стучится в стартовый состав после пары матчей со скамейки — свежесть в атаке точно не помешает.

«Боруссия Дортмунд»

«Шмели» начали турнир с грустного нуля — ничья с «Флуминенсе» (0:0) и разговоры о поле, которое мешало играть. Грегор Кобель был настоящим спасителем: без него «Боруссия» уехала бы без очков. Но для немецкой команды такого подхода мало. После среднего сезона в Бундеслиге и раннего вылета из Лиги чемпионов болельщики требуют от подопечных Ковача одного: доминировать. И именно против африканского клуба немцы рассчитывают включить режим «не оставим камня на камне».

Не сыграют Эмре Джан и Нико Шлоттербек — потери важные, но состав у «Боруссии» всё ещё угрожающе глубок. Джоб Беллингем дебютировал с «Флуминенсе» и наверняка получит больше минут. Феликс Нмеча и Джейми Байну-Гиттенс тоже рвутся в старт — Ковачу придётся выбрать между опытом и молодостью.

Нико Ковач globallookpress.com

Впервые и сразу всё или ничего

Это первая в истории встреча «Сандаунз» и «Дортмунда» — и ставки зашкаливают. Для «Сандаунз» победа — билет в плей-офф. Для «Боруссии» поражение — позор и риск досрочного вылета из турнира, который, несмотря ни на что, играет роль в формировании бренда на глобальной арене.

Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 3.20.