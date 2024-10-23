От «Особенного» до «Плаксы»: печальный закат карьеры Моуринью продолжается в «Фенербахче»

«Эта культура делает работу тут веселой», — сказал Жозе Моуринью после восторженного приема со стороны около 30 000 диких фанатов «Фенербахче» на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в июне. «Президент, директора, совет директоров должны быть стабильными и сбалансированными, но не болельщики. Они должны быть сумасшедшими. Они должны быть требовательными, чтобы оказывать на нас давление. Эта страсть — часть моей мотивации».

Моуринью использовал эту «страсть» в качестве топлива во время своих предыдущих периодов работы в «Роме», «Челси», «Интере» и «Порту». Он склонен выбирать клубы с фанатичными болельщиками, которые способны стать «двенадцатым игроком» для его команды, и делает все возможное, чтобы наладить с ними связь; в данном случае он называет футболку «Фенербахче» «моей кожей».

Но правда в том, что после увольнения из «Ромы» в январе у него осталось не так уж и много вариантов . Давно прошли те дни, когда Моуринью считался лучшим тренером в мире. Большинство ведущих европейских клубов стараются держаться от него подальше, опасаясь повторения той токсичной атмосферы, которую он создавал во время своих более поздних отрезков карьеры.

«Фенербахче» предпочел проигнорировать очевидные признаки упадка из-за веса, который все еще имеет имя Моуринью, но медовый месяц продлился всего три месяца. Цирк Моуринью уже поглощает клуб, и «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, безусловно, не будет ничего бояться, когда в четверг они встретятся со своим бывшим боссом в Лиге Европы.

Провал в Лиге чемпионов

Моуринью поклялся «привлечь внимание к турецкому футболу» на своей первой пресс-конференции и подчеркнул успех в Суперлиге как «главную мечту». Но Лига чемпионов была его первой задачей, поскольку «Фенербахче» вышел в третий квалификационный раунд после неубедительной победы со счетом 6:4 над швейцарским ноунеймом «Лугано», но потерпел неудачу в матче с «Лиллем», который в прошлом сезоне отстал от чемпионов Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на 17 очков.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По итогам двух матчей счет был 2:2, и «Лилль» остался вдесятером в первой половине экстра-таймов, но «Фенер» всего за две минуты до финального свистка получил пенальти в свои ворота , который реализовал Джонатан Дэвид, превратив надежды команды Моуринью в прах. Это была отличная возможность для «Фенербахче» вернуться в Лигу чемпионов после 15-летнего отсутствия, и они, вероятно, смогли бы обойти явно посредственный «Лилль», если бы не чрезмерно оборонительная тактика Моуринью.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Но в своем фирменном стиле 61-летний тренер не взял на себя никакой ответственности, вместо этого обвинив VAR в пенальти, который решил исход матча, и повторив печально известную фразу «Я предпочитаю ничего не говорить», которая сделала его мемом во время его второго периода в «Челси». Моуринью также попытался преуменьшить значимость результата, добавив: «Было бы здорово играть в Лиге чемпионов, но у нас никогда не было бы шанса далеко пройти в соревновании. Лига Европы больше подходит для нашего уровня».

«Слишком наивно или слишком поэтично»

Моуринью может говорить так откровенно, потому что знает, что его не будут судить по подвигам «Фенербахче» в Европе. Его наняли, чтобы наконец положить конец 10-летнему ожиданию победы клуба в Суперлиге.

В прошлом сезоне «Фенер» отстал всего на три очка от чемпионов «Галатасарая», который завоевал свой третий подряд титул. Опыт Моуринью как регулярного победителя турниров рассматривался как последний элемент головоломки для «Фенербахче», чтобы свергнуть своих главных соперников, и португалец начал достаточно хорошо, одержав домашнюю победу со счетом 1:0 над «Адана Демирспор» в первые выходные.

Первые тревожные звоночки прозвенели на следующей неделе, когда команда Моуринью сыграла вничью 2:2 на выезде с недавно повышенным в классе «Гезтепе» после того, как упустила преимущество в два гола, которое имела к перерыву.

«Слишком наивно или слишком поэтично в лиге, которая не поэтична», — сказал Моуринью, когда его попросили объяснить, как его команда упустила победу. «То что вы называете антифутболом, в некоторых других странах это называют умом, и я думаю, что они [игроки Fener] тоже должны быть умными. Мои игроки должны делать то, что делают с нами другие команды. Им нужно время. Им нужно выйти на должный уровень. Им нужно останавливать игру. Им нужно симулировать травмы. Им нужно делать то, что делает каждая команда».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Что это еще за послание?! У «Фенербахче» нет недостатка в огневой мощи в атаке; Эдин Джеко, Аллан Сен-Максимен, Юссеф Эн-Несири и Душан Тадич вышли на поле против «Гезтепе». Совершенно нерационально и неразумно со стороны Моуринью ожидать, что эти игроки сдержат свои инстинкты против слабого соперника.

Принятие «антифутбола» необходимо в некоторых сложных матчах, чтобы добиться результата, но это был точно не один из них, и Моуринью рисковал оттолкнуть большую часть раздевалки своими незрелымии послематчевыми комментариями.

Обманчивый «медовый месяц»

«Фенербахче» похоже, проигнорировали призывы Моуринью к осторожности в следующем матче с «Ризеспором», одержав победу со счетом 5:0, а бывший полузащитник «Юнайтед» Фред оформил первый хет-трик в своей карьере. Гостям по-прежнему не хватало плавности во владении мячом, но они были гораздо более прямолинейны и прорывались сквозь оборону «Ризеспора» как и когда хотели.

«Ризеспор — качественная команда», — настаивал Моуринью после финального свистка. «Мы заставили их выглядеть совсем не такими». Была ли это уловка для укрепления уверенности или нет, но это было нелепое заявление, учитывая, что «Ризеспор» занял девятое место в Суперлиге в сезоне 2023–24.

Тем не менее, еще пять голов и еще одна пара сухих матчей последовали с комфортными победами над «Аланьяспором» и «Касымпашей», что позволило «Фенеру» приблизиться к вершине таблицы Суперлиги. Все выглядело радужно для Моуринью перед первым международным перерывом сезона, и он смог отбиться от критики тех, кто все еще сомневался в его прагматичном стиле игры.

«Если бы я верил всему, что слышу, я бы уже собрал вещи и уехал», — сказал Моуринью турецкому каналу HT Spor. «Я покинул Португалию 20 лет назад, и в каждой стране мне удавалось чему-то научиться, адаптироваться и выиграть титулы. Я собираюсь попробовать сделать то же самое здесь. Если я останусь на два года и не выиграю лигу, то объясню почему».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Однако будет большим сюрпризом, если Моуринью все еще будет тренировать «Фенербахче» через два года. Кризис всегда следует по пятам за вспыльчивым португальцем, и его первое стамбульское дерби стало идеальным поводом для очередного его фирменного скандала.

«Плакса»

21 сентября «Фенербахче» расстался со своей беспроигрышной серией в Суперлиге, когда «Галатасарай» разгромил их со счетом 3:1 перед грустной толпой болельщиков на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». В микст-зоне Моуринью заявил, что его команда «доминировала» в игре и «рисковала всем», чтобы вернуться в игру после отставания в два гола, но правда в том, что «Галатасарай» выиграл, даже не включая вторую скорость, а «Фенер» выглядел беззубым.

Моуринью так и не появился на послематчевой пресс-конференции, а позже обвинил тренера «Галатасарая» Окана Бурука в «неуважении» к нему, за то что тот заставил его ждать «70 минут». Это был Моуринью в режиме обиженного неудачника, и это стало отличным источником развлечения для «Галатасарая», который прифотошопил обложку книги под названием «Плакса» рядом с изображением подавленного Моуринью в социальных сетях с подписью: «Продается в магазинах вокруг Кадыкёя».

Плакса Моуринью @GalatasaraySK

Мауро Икарди также не смог удержаться от того, чтобы не подколоть Моуринью. Нападающий «Галатасарая» опубликовал фотографию Бурука, улыбающегося в сторону Моуринью на бровке, и пометил своего наставника как «особенного тренера». Что еще хуже, Моуринью был оштрафован на 4000 евро за пренебрежение своими обязанностями по общению со СМИ.

Календарь и таблица Лиги Европы

Моуринью сам навлекает на себя все эти скандалы и насмешки. Он не повзрослел с возрастом; он просто стал все более и более озлобленным, до такой степени, что футбол отходит на второй план по сравнению с его монументальным эго. Когда он был мастером достижения результатов в крупнейших матчах, это можно было простить, но сейчас это просто грустно.

Неуравновешенный, заблуждающийся или невежественный?

«Фенербахче» оправился, одержав победу со счетом 2:1 над «Юнион Сен-Жиллуаз» в своем первом матче Лиги Европы, и во время больших отрезков матча производил впечатление, прижав бельгийскую команду на ее половине поля. Но, как всегда, Моуринью после победы сделал главным действующим лицом себя, отреагировав на реакцию на игру с «Галатасараем», и снова сославшись на спорное поражение «Ромы» в финале Лиги Европы 2022–2023 от «Севильи».

«Иногда они пытаются столкнуть нас в ад, но люди изо всех сил сопротивляются», — разглагольствовал он. «Я выиграл 26 трофеев и 5,5 европейских кубков — я говорю половину, потому что они украли у меня европейский кубок, я никогда этого не забуду. Причина, по которой я добился всего этого, заключается в том, что я много работаю. Я также много работаю в Фенербахче».

Триумф со счетом 2:0 над «Антальяспором» вернул его команду в правильную колею и в лиге три дня спустя, но этот результат был омрачен еще более ненужными выходками Моуринью, который устроил странный протест с ноутбуком после того, как гол Джеко был отменен из-за офсайда.

Когда его спросили об инциденте после финального свистка, Моуринью саркастически ответил: «Судья решил дать мне желтую карточку. Все в порядке. Я хочу, чтобы VAR помогал судье». Неуравновешенный, заблуждающийся или просто невежественный? Моуринью в наши дни попадает под все три категории.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Радость от двух побед подряд быстро сменилась еще большим разочарованием, когда «Фенербахче» сыграл вничью 1:1 с «Твенте» в Лиге Европы, а затем потерял еще два важных очка в Суперлиге против «Самсунспора». В результате последнего результата Моуринью уже грозит перспектива необходимости сократить отставание в восемь очков от «Галатасарая», едва пройдя треть своего дебютного сезона.

Нестабильность «Фенербахче» доказывает, что «эффект Моуринью» остался в прошлом; единственное, что он гарантирует сейчас, — это чистый хаос.

«Безнадежность» уже наступает

Действительно, Моуринью уже теряет поддержку некоторых фигур в «Фенербахче», включая клубной легенды Волкана Демиреля, который провел 525 матчей за турецких гигантов в период с 2002 по 2019 год. Демирель обвинил Моуринью в создании «безрадостной обстановки», одновременно подвергая сомнению некоторые из его летних трансферных решений, проблемы с которыми маскировали такие игроки, как Эн-Несири, Чаглар Сеюнджю и Софьян Амрабат.

«Сейчас эта команда "Фенербахче" представляет собой смесь безрадостности и безнадежности», — сказал бывший вратарь Турции в интервью Fanatik. «Почему безрадостность? Из-за обстановки, в которой они находятся. Почему безнадежность? Мы все чего-то ждали. Мы ждали этого от Жозе Моуринью, мы ждали этого от трансферов, которые были сделаны. Мы говорили: давайте посмотрим после международного перерыва, но ничего не изменилось, очевидно, что так и будет продолжаться».

«Мы не увидели никаких изменений в игровых схемах домашних и выездных матчей, предпочтений выбора игроков против команд, с которыми уже играли, или каких-либо запланированных изменений в тактике в зависимости от соперника. Или вот, если вы ведете 2-1, будет ли "Фенербахче" играть с семью футболистами в обороне? Большой вопросительный знак».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Пока не было никаких предположений, что работа Моуринью находится в опасности, но когда это изменится — всего лишь вопрос времени. Демирель прав: вы можете увидеть «безнадежность» в языке тела игроков. Они явно не получают удовольствия от игры за Моуринью, и кто может их винить? Текущая расстановка «Фенербахче» слишком предсказуема, чтобы принести ощутимые плоды. Моуринью уже достиг территории «адаптируйся или умри», но, похоже, он даже не осознает недостатков своей текущей стратегии.

Хэппи-энда не будет

У Моуринью есть возможность заставить замолчать некоторых сомневающихся, устроив крах своему бывшему клубу в четверг. «Фенербахче» может нанести огромный удар по амбициям «Юнайтед» в Лиге Европы в Стамбуле, а поражение усилит давление на Тен Хага.

Было высказано предположение, что голландец, находящийся под огнем критики, находится в затруднительном положении после того, как во второй раз подряд «Юнайтед» стал свидетелем худшего начала сезона Премьер-лиги, но он наслаждается перспективой помериться силами с Моуринью.

«Это важная игра для нас обоих. Мне очень нравится встречаться с ним и играть против него», — сказал Тен Хаг на ужине в честь вручения наград Northern Managers Awards Ассоциации футбольных журналистов. «У него всегда хорошие команды, он победитель — он (выиграл) так много трофеев — я думаю, он пример для многих, многих тренеров».

Если Тен Хаг не сможет справиться с этой разрозненной командой «Фенербахче», он не заслуживает того, чтобы оставаться у руля «Юнайтед». Эта версия Моуринью не является примером для кого-либо; он — капризный человек, который отчаянно пытается вернуть былые славные достижения.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Современный футбол оставил Моуринью позади давным-давно. Он добился немного большего, чем Тен Хаг в «МЮ», превратил «Тоттенхэм» в команду вычурных контратак и оставил «Рому» в состоянии бардака, от которого им еще предстоит оправиться.

«Фенербахче», вероятно, окажется в похожей ситуации в ближайшем будущем. Даже если Моуринью действительно одержит верх над «Юнайтед», для него не будет хэппи-энда в Турции. Статус Моуринью как легенды футбола нельзя отнять, но он больше не элитный тренер.