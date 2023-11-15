Салах, Де Брёйне и еще 6 игроков, из которых Моуринью не смог выжать максимум

Жозе Моуринью имеет репутацию одного из самых безжалостных тренеров в футболе, и звезды «Челси», «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера» не смогли справиться с его «воспитанием».

Конечно, португальский тренер — один из самых успешных менеджеров своего поколения, хотя он и не всем нравится.

Авторы PlanetFootball проанализировали тренерскую карьеру Моуринью и выбрали восемь игроков, от которых ему не удалось добиться максимума пользы.

Мохамед Салах

То, что он упустил Салаха, должно быть, стало одной из самых больших ошибок в выдающейся карьере Моуринью. Египетский нападающий изо всех сил пытался произвести впечатление в «Челси» под руководством Моуринью, а Джон Оби Микел недавно рассказал, что в какой-то момент тренер довел Салаха до слез.

«Им так не повезло, что босс Моуринью тогда был совершенно безжалостным», — рассказал Микель в подкасте The Obi One. «Если бы ты не выполнял свою работу, не имело бы значения, кем ты был, он тебе задавал трепку».

Моуринью и Салах globallookpress.com

«Однажды в перерыве матча он наехал на Мохамеда Салаха и довел того до слез. Мы подумали: "Ладно, он же позволит ему вернуться на поле", но он сначала уничтожил парня морально, а затем убрал его из игры».

Моуринью никогда не видел потенциала в Салахе, и справедливо будет сказать, что в конечном итоге все сложилось к лучшему. Вернув себе уверенность в Италии, Салах вернулся в Премьер-лигу обновленным, перейдя в «Ливерпуль» в 2017 году, и все знают, что было дальше.

Поль Погба

Если быть справедливым по отношению к Моуринью, можно сказать, что несколько тренеров «Юнайтед» изо всех сил пытались выжать максимум из Погба. Однако, учитывая резкий характер Моуринью, конфликт с французом на каком-то этапе был неизбежным.

Бывший тренер «Юнайтед» якобы назвал Погба «вирусом», что, совершенно очевидно, не очень тому понравилось. Они также схлестнулись в 2017 году из-за того, что Моуринью был недоволен поездкой Погба в Майами, пока игрок восстанавливался после травмы.

Моуринью и Погба globallookpress.com

«Все началось с того, что я получил травму», — сказал Погба в своем документальном фильме на Amazon Prime. «Я решил поехать в Майами на реабилитацию и уехал. В Майами папарацци сфотографировал меня с женой Зулай».

«Моуринью отправил фотографию [агенту Мино] Райоле. Мне это совсем не понравилось… совсем. Я сказал Моу: "Ты серьезно?" Я травмирован, но прихожу сюда тренироваться три раза в день. Кто я по-твоему? Я не такой, как другие игроки».

Люк Шоу

Отношения Моуринью с Шоу были, мягко говоря, интересными. Португальский тренер активно критиковал Шоу в средствах массовой информации, регулярно атакуя защитника «Юнайтед».

«Он [Шоу] был передо мной, и я принимал за него все решения», — сказал Моуринью в 2017 году после ничьей 1:1 с «Эвертоном».

Моуринью и Шоу globallookpress.com

«Он должен изменить свое футбольное мышление. Нам нужны его фантастические физические и технические качества, но он не может продолжать играть, используя мои мозги».

Кевин Де Брёйне

Многие считают бельгийца лучшим плеймейкером своего поколения, но до сих пор остается загадкой, почему Моуринью никогда не уделял Де Брёйне особого внимания в «Челси».

«Я никогда не ходил на поклон к Жозе Моуринью. Я усердно тренировался. Я показал достаточно. Но это футбольный миф, что если ты хорошо тренируешься, у тебя будет шанс», — объяснил Де Брёйне.

Кевин Де Брёйне и Моуринью globallookpress.com

«Это неправда. Я махнул на это рукой, потому что больше не видел возможности играть, но потом я научился иногда вести себя по-другому. И понял, что из такой ситуации можно выйти.

Но тогда я не видел выхода. Я просто хотел уйти. И я не ненавижу Моуринью, я не маленький ребенок. Просто не сработались тогда».

Андрей Шевченко

У Шевченко были свои хорошие моменты в футболке «Челси», но его время на «Стэмфорд Бридж» в целом не впечатляло.

Швеченко и Моуринью globallookpress.com

Моуринью отодвинул обладателя Золотого мяча на фланг, чтобы разместить на острие атаки Дидье Дрогба, и вскоре все в лондонском клубе начало разваливаться.

В каком-то смысле Шевченко был частично ответственен за первое увольнение Моуринью из «Челси».

Алексис Санчес

Переход из «Арсенала» в «Юнайтед» стал для Санчеса настоящей катастрофой. Он выглядел тенью прежнего себя, играя на «Олд Траффорд» и его уверенность быстро угасла после работы под началом Моуринью..

Санчес и Моуринью globallookpress.com

«Иногда я не играл, потом играл, потом не играл, и как игрок ты теряешь уверенность, каждый игрок теряет уверенность в таких обстоятельствах, понимаете?», — рассказал Санчес BBC Sport в 2020 году.

«И атмосфера, которая тогда была создана, была нездоровой. Иногда я играю хорошо, забиваю гол, и он меня меняет».

Деле Алли

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» показывал свой лучший футбол под руководством Маурисио Почеттино, но Моуринью изо всех сил пытался добиться от него той же искры.

Клип, в котором Моуринью называет Алли «ленивым», стал вирусным в 2020 году, но с тех пор Алли добавил в ситуацию некоторый контекст.

Деле Алли и Моуринью globallookpress.com

«Люди любят поднимать этот "ленивый" комментарий», — сказала Алли в интервью The Overlap. «В том интервью он назвал меня "ленивым". Оно было на следующий день после дня восстановления. Неделю спустя он извинился передо мной, потому что видел, как я действительно тренируюсь и играю».

«Но этого не было в документальном фильме и никто об этом не говорил. На собрании команды он назвал меня ленивым, но один на один. Думаю, это было на поле, он извинился за это. В то время я не переживал об этом, потому что знаю, что я не ленивый».

Рикардо Куарежма

Нет никаких сомнений в таланте Куарежмы, но его пребывание в миланском «Интере» под руководством Моуринью пошло не по плану.

Несмотря на то, что португальский босс сам настаивал на этом трансфере, Куарежма быстро оказался на самом дне в иерархии.

«Мое самое большое сожаление — о переходе в Интер», — сказал он португальской газете Publico.

Рикардо Куарежма и Моуринью globallookpress.com

«У меня отобрали счастье и уверенность в себе. В какой-то момент меня даже не вызвали в состав. Я чувствовал себя на обочине команды и просыпался в слезах, когда мне приходилось посещать тренировки».

«Я до сих пор не понял некоторых вещей, которые произошли с ним [Моуринью]. Как только я прибыл в Милан, мне было ясно, что меня подписали только потому, что меня хотел Моуринью. Потом внезапно я перестал играть».