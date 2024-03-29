Сезон хаоса в Турции: Один из претендентов на титул готов сняться с турнира

«Фенербахче» только что обыграл «Трабзонспор» со счетом 3:2 в напряженном матче, победный гол в концовке забил Миши Батшуайи, для которого вечер еще далеко не был закончен. Матч уже останавливали во втором тайме из-за огромного количества предметов, брошенных с трибун. Бутылки, монеты, пластиковые стаканы с пивом, зажигалки и файеры, среди прочего, посыпались на игроков в таком объеме, что поле выглядело как ролик, иллюстрирующий экстремальные погодные условия.

Один из этих предметов попал в челюсть вратарю «Фенербахче» Доминику Ливаковичу, у которого пошла кровь. Душану Тадичу и Эдину Джеко также досталось. Полузащитник «Фенербахче» Исмаил Юксек взял один из файеров и огляделся по сторонам, пытаясь от него избавиться, словно человек, выгуливающий собаку и не знающий, куда выбросить пакет с какашками.

Напряженность уже была высокой, и после позднего победного гола Байшуайи у некоторых болельщиков хозяев совершенно испортилось настроение.

Этот первый фанат, выскочивший на поле, возможно, ожидал, что игроки «Фенербахче» будут убегать от него или спрячутся в раздевалке. Похоже, он не ожидал, что Брайт Осайи-Самуэль, игрок сборной Нигерии, поднимет кулаки, а затем, после того как охранник повалил злоумышленника на землю, начнет бить его. В дело вмешался и голландский левый защитник Джейден Остерволде, который попытался пнуть фаната по голове или плечу.

А дальше был хаос.

Еще больше болельщиков прорвались сквозь, казалось бы, хлипкую линию стюардов и начали толпиться вокруг игроков. Батшуайи нанес удар с разворота в одного из них, но промахнулся. Злоумышленник побежал дальше и ударил незадачливого Ливаковича по голове. В то время как игроки отчаянно пытались добраться до подтрибунного туннеля и спастись от все более звереющих фанатов, царил хаос.

Эрен Эльмали, могучий защитник «Трабзонспора», взял на себя роль своего рода живого щита, то умоляя выбежавших на поле болельщиков остановиться, то провожая игроков «Фенербахче» в безопасное место.

В конечном итоге все выбрались более-менее невредимыми. Игроки «Фенербахче» пробыли на стадионе несколько часов, а затем улетели обратно в Стамбул. Когда они приземлились рано утром в понедельник, их встретили в аэропорту Сабиха Гёкчен, к востоку от города, толпы фанатов. На момент написания статьи было произведено 12 арестов, но в настоящее время неясно, какие дополнительные меры будут приняты, если таковые вообще будут приняты.

На этом история не закончилась. 19 марта Али Коч, президент «Фенербахче», подал в отставку с поста председателя ассоциации турецких клубов и пригрозил, что клуб выйдет из Суперлиги в знак протеста не только против событий на выходных, но и против множества других предполагаемых нарушений. Источник в клубе, пожелавший сохранить анонимность, сообщил The Athletic, что это не просто пустая угроза: предложение о выходе из лиги будет вынесено на общее собрание клуба 2 апреля.

Этот инцидент и его последствия были бы достаточно шокирующими, но это был лишь последний скандал в бурном сезоне в Турции. Это кампания, во время которой:

— Суперкубок Турции был перенесен за несколько часов до того, как он должен был состояться в саудовском Эр-Рияде, из-за скандала по поводу футболок с изображением Ататюрка, основателя Турецкой республики.

— Президент одного из клубов ударил судью по голове

— Игра была прервана одной из команд в знак протеста против решения судьи.

Все это создало тревожный фон для одной из самых выдающихся гонок за титул не только в истории Суперлиги, но и где бы то ни было. В турецком футболе редко бывает тихо, но этот сезон особенно выделялся.

В нормальных обстоятельствах эта чемпионская гонка была бы исторической.

Названия двух клубов-претендентов не удивляют: «Галатасарай» и «Фенербахче» выиграли на двоих 42 титула Суперлиги с момента основания дивизиона в 1950-х годах. Но масштабы их доминирования просто поразительны.

За сезон, до окончания которого осталось 8 туров, каждая команда проиграла только один раз. «Фенербахче» сыграл вничью четыре раза, а «Галатасарай» — всего три, что дает действующему чемпиону небольшое преимущество в два очка. Они оторвались от третьего места на 32 и 30 очков и уже математически недостижимы. Цифра в колонке разницы мячей «Фенербахче» — 54 — больше, чем цифра в колонке забитых голов для каждого из клуба ниже их.

Текущий рекорд по количеству очков в истории Суперлиги составляет 93. У «Галатасарая» — 81, у «Фенербахче» — 79. За восемь оставшихся игр они оба могут набрать более 100 очков. Для сравнения: в сезоне 2018/19, когда «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» продемонстрировал аналогичный уровень нечеловеческой стабильности, после 30 игр они набрали «всего» 74 и 73 очка, а у команды шедшей третьей было 61 очко.

Все это ведет к грандиозному дерби: если «Фенербахче» не выполнит свои угрозы покинуть лигу, они встретятся друг с другом на домашней арене «Галатасарая» «Рэмс Парк» в предпоследние выходные сезона в середине мая, что может стать решающим событием кампании, если они продолжат поддерживать свой нынешний абсурдный темп.

Этому соперничеству не требуется дополнительная накачка, оно и так острое, но по ходу этой гонки в кипящее варево было добавлено целое ведро красного перца.

Это будет не единственный раз, когда они встретятся друг с другом в оставшиеся недели сезона — по крайней мере, теоретически. Эти два клуба должны были принять участие в Суперкубке Турции в конце декабря после того, как Федерация футбола Турции (ФФТ) без консультации с кем-либо организовала проведение игры в Эр-Рияде.

Якобы в целях продвижения турецкого футбола на международном уровне они ранее обратились к Берлину с просьбой провести игру, но, по понятным причинам, немецкий город без восторга воспринял идею о том, что тысячи ненавидящих друг друга болельщиков соберутся там перед Новым годом.

Саудовская Аравия была следующим выбором.

Идея была особенно непродуманной, учитывая, что в 2023 году отмечалось столетие турецкого государства, что имело важное символическое значение — особенно для «Фенербахче», который давно связал себя с Мустафой Кемалем Ататюрком, основателем и первым президентом нации. Обе команды хотели выйти в футболках в честь Ататюрка, а также держать баннер с надписью «Мир дома, мир во всем мире».

Однако хозяева сочли это неприемлемым, поэтому команды отказались играть. По крайней мере, впечатляло то, что ФФТ и власти Саудовской Аравии сумели сделать что-то, по поводу чего пришли к согласию и «Галатасарай», и «Фенербахче».

Игру теоретически перенесли на 7 апреля на нейтральной (но, что немаловажно) турецкой территории в городе Шанлыурф на юге страны, но состоится ли она на самом деле, пока неясно.

«Фенербахче» все еще участвует в Лиге конференций Европы, где в четвертьфинале сыграет с «Олимпиакосом», и поэтому попросил перенести игру на май. Это делает более вероятной заманчивую возможность того, что обе команды сыграют друг с другом дважды в течение нескольких дней.

Если это был бардак, то произошедшее несколькими неделями ранее и вовсе пробило дно.

В декабре, во время матча его команды с «Ризеспором» (1:1), президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа вышел на поле и ударил рефери Халила Умута Мелера по голове. Мелер отделался небольшой трещиной глазницы и провел ночь в больнице, а на следующий день его выписали.

Поначалу Коджа не раскаивался. «Этот инцидент произошел из-за неправильных решений и провокационного поведения арбитра», — заявил он сразу после игры. «Моим намерением было словесно отреагировать на рефери и плюнуть ему в лицо. В этот момент я шлепнул рефери по лицу. Пощечина, которую я нанес ему, не привела к перелому».

Фарук Коджа после нападения на арбитра globallookpress.com

В конце концов, несмотря на поддержку некоторых болельщиков «Анкарагюджю», Коджа ушел в отставку. Позже он сказал, что сожалеет о своих действиях и был пожизненно дисквалифицирован ФФТ. Клуб был оштрафован на сумму около двух миллионов турецких лир (61 700 долларов США) и вынужден провести пять игр без болельщиков.

Технически лига была приостановлена на несколько дней, и союз судей настоял на том, что они больше не будут отвечать за игры, пока не будут приняты какие-то меры, но следующий раунд матчей продолжился без каких-либо изменений, по крайней мере, с точки зрения уважения к судьям — это было подчеркнуто игрой в те выходные, когда игроки «Истанбулспора» получили от своего президента Экмеля Фаика Сариалиоглу указание покинуть поле в знак протеста против неназначения пенальти.

Его собственные игроки, похоже, умоляли Сариалиоглу изменить свое мнение, но он настоял на своем. На тот момент счет был 2:1, и ФФТ в конечном итоге не только присудила «Трабзонспору» техническую победу со счетом 3:0, но и вычла у «Истанбулспора» три очка. Вероятно, это не повлияет на то, как закончится их сезон: они находятся в самом низу таблицы с 13 очками. Если бы они не были наказаны, они были бы всего в 17 очках от безопасности, а не в 20.

Тем не менее, несколько недель спустя Сариалиоглу показал свою более мягкую сторону. Первая игра Мелера после возвращения была матчем «Истанбулспора» против «Коньяспора», перед которой Сариалиоглу подарил арбитру букет цветов.

Это был насыщенный событиями сезон для турецкого футбола в целом, но для Мелера в особенности: примечательно, что именно он был главным судьей на матче «Трабзонспор» — «Фенербахче».

Эти клубы не входят в число традиционных соперников турецкого футбола, но за последнее десятилетие или около того интенсивность матчей возросла из-за турецкого скандала с договорными матчами в 2011 году. «Фенербахче» выиграл титул в том году, а Трабзонспор финишировал вторым по разнице мячей, но незадолго до начала следующего сезона, из-за обвинений в коррупции, окружавших их и несколько других клубов, стамбульские гиганты были отстранены федерацией от еврокубков. Вместо них туда был отправлен «Трабзонспор».

В конце концов, хотя несколько человек были приговорены к тюремному заключению (бывший президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым был заключен в тюрьму на шесть лет, но в 2020 году его приговор был отменен), со всех клубов были сняты обвинения, и позиции в лиге остались в силе, но и «Фенербахче», и «Трабзонспор» предъявляли друг другу претензии и встречные претензии, что привело к довольно враждебным отношениям.

За прошедшие годы их встречи часто носили агрессивный характер, но самый шокирующий инцидент произошел за пределами поля.

В 2015 году, когда команда «Фенербахче» ехала в аэропорт Трабзона после игры с соседним «Ризеспором», кто-то выстрелил в их автобус, из-за чего он чуть не слетел с горной дороги. Чудом никто не пострадал. Никто так и не был осужден.

По сравнению с этим события прошлых выходных выглядят относительно скучно, но все равно это была довольно пугающая сцена.

В качестве примера можно привести необычный момент, когда один из выскочивших на поле людей преследовал игроков «Фенербахче» Мерта Мулдура и Сердара Дурсуна, держа в руках угловой флаг, как будто это было копье. Подруга Мулдура, Копрена Анджела, позже написала в соцсетях, что ее «сердце остановилось на минуту», когда она увидела это.

В итоге ответственность за этот инцидент, как и в случаях со многими другими событиями в турецком футболе, возложили ответственность на официальных лиц матча.

«Трабзонспор» заявил, что судьям следовало свистнуть фол в атаке, приведшей к победному голу Батшуайи. Также предполагалось, что игроки «Фенербахче» слишком воодушевленно праздновали после финального свистка. «Если вы будете праздновать в конце матча, вы спровоцируете людей», — сказал после матча игрок «Трабзонспора» Энис Барди. «Такие проблемы могут возникнуть».

«Перед третьим голом нашего соперника был явный фол. Не знаю, почему судья это не зафиксировал, но нарушение явное».

Все это часть той же токсичной истории, которая привела к нападению на Мелера в Анкаре, прерванной игре «Истанбулспора» и, по-видимому, почти каждый клуб утверждает, что судьи по той или иной причине настроены против них. В матче между «Бешикташем» и «Галатасараем» в начале месяца с трибун на поле были брошены сотни предметов.

Сам «Фенербахче» во всем этом не является невинной овечкой: всего за неделю до этого их игрок Мерт Хакан Яндас угрожал рефери во время игры против «Пендикспора» на домашнем стадионе «Шюкру Сараджоглу», говоря официальному лицу матча: «Будь осторожен… ты не сможешь выбраться отсюда» вскоре после того, как прозвучал свисток на перерыв. Игрок отрицал какие-либо правонарушения, и ФФТ не предъявил ему обвинений, что побудило «Пендикспор» опубликовать заявление, осуждающее его «аморальные, неэтичные и неспортивные действия».

Пожалуй, наименее простительным был пост в твиттере с официального аккаунта «Трабзонспора» в понедельник. Они опубликовали подборку нескольких умеренно спорных решений из игры, заканчивающуюся стоп-кадром Мелера с подписью «НЕ ДУМАЙ, ЧТО МЫ ТЕБЯ ЗАБЫЛИ!».

На момент написания неясно, какие действия предпримет ФФТ в связи с последней вспышкой насилия. То, что «Трабзонспор» будет проводить игры без болельщиков кажется неизбежным, но в то же время кажется слишком мягким наказанием со стороны организации, которая, похоже, полностью потеряла контроль над лигой. The Athletic обратилась к ФФТ за комментариями, но на момент публикации федерация так и не ответила.

Самому «Фенербахче», возможно, повезет избежать какого-либо наказания.

Они с очевидным основанием будут утверждать, что их игроки действовали в порядке самообороны, но Осайи-Самуэль ударил выбежавшего на поле болельщика, Остерволде ударил его ногой по голове, пока он лежал на земле, а Батшуайи нанес (но промахнулся) удар с разворота в лицо другого фаната, что можно рассматривать как поведение выходящее за рамки того, что можно считать разумной самообороной.

Даже если они будут наказаны, реакция игроков понравилась некоторым их болельщикам: к среде на стене в Стамбуле появилось граффити, посвященное Осайи-Самуэлю. Утро понедельника. Когда он вернулись домой в понедельник утром, его окружила радостная толпа ожидающих фанатов.

Джанни Инфантино дал стандартный ответ, осудив инциденты, но последствия могут пойти гораздо дальше.

Президент «Фенербахче» Али Коч и в лучшие времена был агрессивной фигурой, и в понедельник он выступил с необычным обращением к официальному телеканалу клуба, в котором пригрозил вывести команду из Суперлиги.

«Мы не будем терпеть такое обращение с "Фенербахче"!», — сказал он. «Пусть нас переведут в низшую лигу, если нужно! Каждый должен прийти в себя! Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. С нас хватит!».

Поначалу казалось, что слова Коча были просто речью разгневанного президента, выражающего свое разочарование. Клуб, похоже, искренне верит, что в Турции существуют широкие настроения направленные против «Фенербахче», которые берут начало еще в 2006 году, когда они потеряли чемпионский титул в последнем туре, когда их игра в Денизлиспоре была прервана почти так же, как и воскресный матч. По их мнению, заговор не ограничивается только ФФТ, но касается и турецких властей в целом, включая скандалы с договорными матчами, стрельбу и этот последний инцидент.

Но угроза более реальна.

Теперь они передадут своим членам право голоса о том, доводить ли дело до конца. Скорее всего, дело ограничится бряцанием оружием на высоком уровне. Мысль о том, что они отдадут титул своим величайшим соперникам («Фенербахче» не выигрывал Суперлигу с 2014 года), вполне может быть слишком тяжелой для рядовых болельщиков, и они уже донесли свою точку зрения, даже если завершат сезон.

Но в некотором смысле отказ одного из претендентов на титул от участия в турнире стал бы наиболее подходящим завершением этого экстраординарного турецкого сезона.