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    В погоне за драмой. Пять захватывающих титульных гонок в Европе, от Дании до Болгарии

    Нескольких титанических противостояний, которые ускользнули от внимания публики

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    Сборная УкраиныБосния и Герцеговина — Украина. Онлайн «Копенгаген»В погоне за драмой. Пять захватывающих титульных гонок в Европе, от Дании до Болгарии Дэнни ДринкуотерКаррик, Бентли, Хадсон-Одои и еще 5 игроков, которые отказались играть за сборную Англии
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    «Копенгаген»
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    «Копенгаген»
    Когда клубный футбол вернется после международного перерыва, мы будем приближаться к концу сезона, и некоторые классические титульные гонки по всей Европе дойдут до своего пика.
    Хотя мы все знаем о трехсторонней битве в английской Премьер-лиге между «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», на континенте происходят и другие увлекательные сражения.

    ESPN рассказывает о нескольких титанических битвах, которые, возможно, ускользнули от внимания публики.

    Суперлига Дании

    Ситуация: три команды («Митьюлланд», «Брондбю», «Копенгаген») разделяют три очка, а в чемпионском раунде осталось 10 игр.

    Датская Суперлига находилась в хрупком балансе во время регулярного чемпионата, а борьба в чемпионском раунде обещает быть слишком близкой, чтобы можно было назвать победителя.

    Ютландская команда «Мидтъюлланд», известная своим развитием молодежи, финишировала в «регулярке» на первом месте, но ей предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны двух непримиримых соперников, «Брондбю» и «Копенгагена».

    «Копенгаген» — «Брондбю»

    «Копенгаген» показал миру, на что они способны, своей замечательной кампанией в Лиге чемпионов, и их победа над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 надолго останется в памяти, но им придется выйти на более высокий уровень, если они хотят обеспечить себе славу внутри страны.

    Копенгагенское дерби между «Брондбю» и «Копенгагеном» — одно из самых яростных в Европе, но оно также относительно молодое: технически «Копенгаген» был основан лишь в 1992 году в результате слияния. Оба клуба будут полны решимости не допустить того, чтобы их матч стал борьбой за второе место.

    Первая лига (Болгария)

    Гонка за титул: три команды («Лудогорец», «Черно Море» Варна, «ЦСКА-София») разделены тремя очками, осталось пять игр регулярного чемпионата.

    «Лудогорец» доминирует в болгарском футболе уже более десяти лет. Несмотря на то, что они поднялись в высший дивизион только в 2011 году, они быстро завоевали господство и имеют самую продолжительную победную серию — 12 титулов подряд — в европейском футболе.

    «Лудогорец» — «Ракув»

    Однако в этом году им предстоит столкнуться с настоящим испытанием. Против них знакомая старая гвардия в лице «ЦСКА София» (они держат рекорд по количеству титулов в Болгарии — 31), но к ним по горячим следам присоединяется клуб «Черно Море» из Варны, который не побеждал с 1938 года.

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    «Лудогорец» по-прежнему имеет преимущество и набрал зловещую для конкурентов форму, одержав пять побед подряд во всех соревнованиях, но у них впереди еще контрольные игры против «Левски София» и ЦСКА-1948. Это противостояние действительно может пойти наперекосяк.

    Экстракласа (Польша)

    Гонка за титул: четыре команды («Ягеллония» Белосток, «Шлёнск» Вроцлав, «Ракув», «Лех» Познань) разделены четырьмя очками, осталось девять игр.

    Здесь у нас гонка четырех лошадей, которая становится еще более захватывающей из-за присутствия менее ожидаемых лидеров, которым осталось провести девять игр.

    «Ягеллония» Белосток, родом из 10-го по величине города Польши, лидирует, но давление нарастает, поскольку они никогда раньше не выигрывали лигу. Хотя у них был удачный старт, воспоминания о вторых местах в сезонах 2016/17 и 2017/18 будут играть на нервах основной группы болельщиков, известной как «Дети Белостока».

    «Ягеллония» — «Шленск»

    Вроцлавский «Шлёнск» является ближайшим соперником, но восьмикратный чемпион и регулярный участник еврокубков «Лех Познань» отстает всего на четыре очка и идет плечом к плечу с впервые завоевавшим титул в прошлом сезоне «Ракувом». «Шленск» и «Ракув» встретятся в последнем туре, который может стать решающим, если «Ягеллония» оступится.

    Суперлига (Греция)

    Борьба за титул: четыре команды (ПАОК, «АЕК Афины», «Олимпиакос», «Панатинаикос») разделены пятью очками, впереди девять игр раунда плей-офф.

    Греческий футбол в последнее время переживает трудные времена: заголовки новостей занимают насилие болельщиков и разногласия по поводу судейства, но на поле сезон выдался захватывающим.

    Всего пять очков отделяют «Олимпиакос» на четвертом месте от лидера «АЕК Афины», а ПАОК и «Панатинаикос» отстают на два и три очка соответственно.

    «Панатинаикос» — «Олимпиакос»

    Поскольку на заключительном этапе сезона лига разделена на две части, впереди еще много больших противостояний и еще есть за что играть. Дерби «Вечных соперников» последнего дня между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» все еще может иметь решающее значение.

    Македонская первая лига (Северная Македония)

    Гонка за титул: три команды («Струга», «Шкупи», «Шкендия») разделены шестью очками, осталось шесть игр.

    Северная Македония, возможно, не входит в ваш список любимых лиг при планировании просмотра футбола на выходных, но в Юго-Восточной Европе разыгрывается интригующая титульная гонка.

    Лидеры турнира, ФК «Струга» из Трим-Лум, — дерзкая молодая шпана. Клуб был основан только в 2015 году и поднялся из четвертого дивизиона, чтобы выиграть свой первый титул в прошлом году — выдающееся достижение для клуба, чей стадион вмещает всего 800 человек.

    «Струга»

    Группу преследователей возглавляют «Шкупи» и «Шкендия», две команды, которые заполнили вакуум оставленный традиционным лидером северомакедонского футбола «Вардаром», когда он пришел в упадок и завяз в болоте второго дивизиона.

    В последний день сезона «Струга» сыграет со «Шкупи», и титул может быть на кону.

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    Хотя эти чемпионские гонки еще очень живы, есть пара титульных гонок, которые оказались недолговечными.

    В Уэльсе «Нью-Сэйнтс» завоевал титул Премьер-лиги за шесть туров до финиша и может похвастаться преимуществом в 26 очков над «Коннойс Куэй», занявшим второе место. Теперь они ведут борьбу за «квадрупл» после победы в Кубке лиги Уэльса и бронирования мест в полуфинале Кубка Уэльса и финале Кубка вызова Шотландии.

    «Карабах»

    «Карабах» привлек внимание, когда они поставили леверкузенский «Байер» на грань вылета из Лиги Европы; поэтому неудивительно, что их выступление в Премьер-лига Азербайджана превратилось в победное шествие. «Карабах» опережает «Сабах» на 26 очков и может позволить себе сосредоточиться на полуфинале Кубка Азербайджана, поскольку надеется завоевать золотой дубль, что им не удалось сделать в прошлом сезоне, когда их неожиданно выбили на стадии четвертьфинала.

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