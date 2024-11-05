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    Рюдигер, Компани, Эррера и еще семь главных свободных агентов в истории АПЛ

    Самые известные случаи, когда клубы АПЛ не получили ни цента за ключевых игроков

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    Антонио Рюдигер
    «Ливерпулю» не позавидуешь, следующим летом команду могут покинуть Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд. Самое неприятное заключается в том, что «красные» рискуют потерять ключевых игроков бесплатно.
    Дело в том, что контракты ван Дейка, Салаха и Александера-Арнольда рассчитаны всего лишь до июня 2025 года.

    Салах и Трент могут стать самыми дорогими свободными агентами в истории английской Премьер-лиги. Transfermarkt оценивает египтянина в 60 миллионов фунтов, а англичанина — в 46. Пока что в этом рейтинге лидирует француз Поль Погба, который пару лет назад покинул «Манчестер Юнайтед» и вернулся в «Ювентус».

    Football365 составил список футболистов, которые по каким-то причинам так и не смогли договориться со своими клубами о продлении контракта и покинули АПЛ в статусе свободных агентов. Если что, здесь нет Погба, Аарона Рэмзи и Жоржиньо Вейналдума, о которых на Туманном Альбионе очень быстро забыли.

    Че Адамс

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Саутгемптона» в «Торино» — 12,5 млн фунтов

    Че Адамс
    globallookpress.com

    Мягко говоря, это был неожиданный трансфер, но Че — не единственный шотландец в Серии А. Уже к концу сентября он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Весь «Саутгемптон» за аналогичный период забил всего лишь четыре мяча в АПЛ.

    Марк Видука

    Марк Видука
    globallookpress.com

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Мидлсбро» в «Ньюкасл» — 4,5 млн фунтов

    Это было плохое решение абсолютно для всех. «Мидлсбро» не получил ни цента за игрока, который перед уходом из команды забил 14 мячей в АПЛ. При этом в «Ньюкасле» он забил лишь семь голов в 40 матчах. Более того, после второго сезона на «Сент-Джеймс Парк» Видука и вовсе завершил карьеру, устав от различных травм. Но и это еще не всё: Алан Ширер, занимавший тогда пост исполняющего обязанности главного тренера, обвинил Марка в вылете клуба в Чемпионшип.

    Венсан Компани

    Венсан Компани
    globallookpress.com

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Манчестер Сити» в «Андерлехт» — 6,75 млн фунтов

    Компани идеально попрощался с болельщиками «Манчестер Сити»: его шальной гол в одном из последних матчей сезона-2018/2019 против «Лестера» практически гарантировал команде победу в чемпионате Англии. Тогда казалось, что Венсан подобрал идеальный момент для ухода из главного клуба в своей карьере — в тот момент его постоянно беспокоили травмы.

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    • Проблема в том, что «Ман Сити» не отреагировал должным образом, из-за чего в следующем сезоне чемпионом стал «Ливерпуль». Только после этого Пеп Гвардиола подписал сразу трех центральных защитников. Компани, пожалуй, единственный игрок, чей уход так сильно сказался на результатах и возможностях «Манчестер Сити».

    Вилфрид Заа

    Вилфрид Заа
    globallookpress.com

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Кристал Пэлас» в «Галатасарай» — 18,5 млн фунтов

    Хотя и не были конкурентами за место в основном составе, уход Заа позволил Майклу Олисе стать ведущим игроком «Кристал Пэлас». Несмотря на то, что Вилфрид долгое время был лидером «Пэлас», в какой-то момент появилось ощущение, что он только тормозит прогресс команды. Но больше всего удивляет другое: «Кристал Пэлас» допустил самую неприятную ситуацию — такой классный игрок ушел из команды бесплатно. Если бы не ошибка руководства, трансфер Заа мог бы добавить в казну клуба от 40 до 60 миллионов фунтов.

    Дэнни Уэлбэк

    Дэнни Уэлбэк
    globallookpress.com

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Арсенала» в «Уотфорд» — 10 млн фунтов

    Если верить слухам, теперь уже бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел вернуть Уэлбека на «Олд Траффорд». Многие, включая Алекса Фергюсона и Гари Невилла, ранее неоднократно подчеркивали, что «МЮ» допустил ошибку, отпустив Дэнни летом 2014-го в «Арсенал».

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    Уэлбек как хорошее вино — с возрастом становится только лучше. Его голы регулярно помогают «Брайтону» набирать очки в АПЛ. При этом 33-летний нападающий почти все время находится в оптимальной физической форме. Кто знает, возможно, зимой он снова окажется в топ-клубе. К слову, «Арсенал», учитывая его проблемы в атаке, точно не помешает столь опытный игрок.

    Джефферсон Лерма

    Джефферсон Лерма
    globallookpress.com

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Борнмута» в «Кристал Пэлас» — 17 млн фунтов

    «Борнмут» предпринял несколько попыток продлить контракт, но Лерма был непреклонен — он хотел нового вызова. Это нормальное желание, но в данном случае игрок явно ошибся с выбором новой команды. Колумбийца звали в «Вильярреал», но он выбрал «Кристал Пэлас».

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    • Возможно, сыграло свою роль желание жить в Лондоне. В любом случае «Борнмут», по всей видимости, слишком поздно начал суетиться и в итоге упустил шанс получить за Лерму как минимум два десятка миллиона фунтов.

    Юри Тилеманс

    Юри Тилеманс
    globallookpress.com

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Лестера» в «Астон Виллу» — 21 млн фунтов

    Что делать клубу, если игрок отказывается продлевать контракт? Ответ очевиден — продать его до истечения срока действующего соглашения. Сложно поверить, что летом 2022-го, за год до завершения контракта с «Лестером», не нашлось бы желающих подписать молодого, но при этом уже довольно опытного полузащитника.

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    • Писали, что в подписании Тилеманса были заинтересованы почти все топ-клубы Англии, но в итоге он оказался в «Астон Вилле». В этом сезоне бельгиец в составе клуба из Бирмингема играет в Лиге чемпионов.

    Андер Эррера

    Андер Эррера
    globallookpress.com

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Пари Сен-Жермен» — 21 млн фунтов

    Эррера в прямом смысле расплакался, когда в одном из интервью рассказывал о своем уходе из «Манчестер Юнайтед»: «Болельщики команды назвали меня лучшим Игроком сезона, но клуб вообще никак не отреагировал, я так и не дождался предложения по новому контракту. Честно говоря, это был сложный момент для меня».

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    • Эррера был частью команды «МЮ», которая провела пока что лучший сезон с тех пор, как Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера. Вместе с испанцем «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги и Лигу Европы.

    Дальше в карьере Эрреры был «Пари Сен-Жермен», который без раздумий предложил ему контракт, узнав о планах «МЮ».

    Эйнджел Гомес

    Эйнджел Гомес
    globallookpress.com

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Лилль» — 3 млн фунтов

    Гомес стал самым молодым дебютантом «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. В заключительном туре сезона-2016/2017 он сыграл за первую команду в возрасте всего лишь 16 лет. Правда, после этого в следующих трех сезонах он провел лишь девять матчей. По каким-то причинам он так и не получил шанс заиграть на «Олд Траффорд».

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    • Прямо сейчас Гомес один из ключевых лидеров французского «Лилля», которого уже несколько раз вызывали в сборную Англии. Поговаривают, что новый главный тренер национальной команды Томас Тухель не собирается игнорировать воспитанника «МЮ».

    Антонио Рюдигер

    Антонио Рюдигер
    globallookpress.com

    Рыночная стоимость на момент перехода из «Челси» в мадридский «Реал» — 33,5 млн фунтов

    Рюдигер ушел из «Челси» два года назад, но лондонский клуб до сих пор не нашел равноценную замену. Антонио был одним из ключевых игроков «синих» в сезоне-2020/2021, когда команда стала победителем Лиги чемпионов. «Челси» не хватает в том числе и лидерских качеств Рюдигера, который обладал способностью правильно влиять на настрой команды. Известно, что «Челси» долго уговаривал немца продлить контракт, но он почти сразу решил, что его следующим клубом будет «Реал».

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