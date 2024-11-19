Не «Бордо» единым. Дни «Лиона» в Лиге 1 сочтены?

Финансовые трудности все чаще вносят крайне неприятную лепту в современный футбол, из-за чего страдают даже ведущие мировые клубы. Летом этого года французский «Бордо» из-за проблем с финансами рухнул в четвертый дивизион и потерял профессиональный статус. Теперь же в чемпионате Франции кризисную эстафету принял «Лион», к которому, возможно, также применят самые жесткие санкции, вплоть до понижения в классе.

Проблема созревала давно

До начала двадцатых годов «Лион» выглядел одним из наиболее стабильных с точки зрения финансовой грамотности футбольным клубом.

По итогам сезона 2018/2019 «олимпийцы» достигли рекордных показателей в статье дохода, заработав в конце кампании порядка 309 млн евро. Наибольшую прибыль французская команда получила от продажи медиа- и маркетинговых прав.

Помимо этого, «Лион» провернул отличную сделку с трансферами в мадридский «Реал» Ферлана Менди и Мариано Диаса, выручив за двоих 69,5 млн евро.

Тучи над командой стали сгущаться в 2020 году, когда весь мир, в том числе футбольный, страдал от пандемии коронавируса. Чемпионат Франции был досрочно завершен, и в бюджете «ткачей» засияла дыра — убытки составили порядка 109 млн евро.

Долги накрыли «Лион», словно лавина, и уже в 2022 году составили 320 млн евро. Многолетний президент «олимпийцев» Жан-Мишель Ола, упустивший ситуацию из-под контроля, вынужден был продать любимое детище американскому инвестору Джону Текстору.

Жан-Мишель Ола globallookpress.com

По договоренности, французский бизнесмен мог оставаться у руля «Лиона» еще три года. Однако разногласия между ним и Текстором по поводу дальнейшего вектора развития клуба привели к тому, что стороны пожали друг другу руки и Ола окончательно распрощался с «Парк Олимпик Лионне» в 2023 году.

Красивые речи нового владельца вселяли веру на светлое будущее у фанатов «ткачей». При этом обещания Джона выправить положение не впечатлили надзорные органы французского футбола, взявшие «Лион» на карандаш.

Первым звоночком для «олимпийцев» стали введенные Национальной дирекцией контроля за управлением (DNCG) летом 2023 года ограничения на расходы, что повлияло на работу команды на трансферном рынке.

Результаты «Лиона» в Лиге 1 покатились по наклонной — некогда многократный чемпион оказался на самом дне турнирной таблицы. Зимой «ткачи» добились смягчения приговора, попросив позволения совершить приобретения игроков как бы в долг, чтобы во время следующего окна погасить сумму за счет продаж.

В результате, французский клуб совершил минувшим летом масштабную закупку игроков, которая только усугубила его финансовую ситуацию.

«Лион» globallookpress.com

Игра с огнем Текстора привела к тому, что долги клуба выросли с 458 млн евро до 505 млн за минувший финансовый год. DNCG не могла оставаться в стороне, продемонстрировав «Лиону», что шутки с дирекцией плохи.

Джон получил вызов в надзорный орган, где на протяжении почти трех часов стороны общались тет-а-тет. На этот раз доводы американского владельца оказались неубедительными.

Вердикт DNCG оказался для «олимпийцев» неутешительным — запрет на регистрацию новичков в грядущее трансферное окно и установление потолка заработных плат.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Все эти санкции меркнут в сравнении с главным наказанием: «Лион» может быть сослан в Лигу 2 вне зависимости от занятого места в чемпионате Франции, если финансовое положение клуба не стабилизируется и долги клуба останутся на прежнем уровне либо продолжат рост.

Пример «Бордо» должен открыть лионцам глаза на происходящее: для Национальной дирекции нет авторитетов, и приговор с понижением в классе имеет все шансы на жизнь.

Вместо затягивания поясов — рекордная трансферная кампания

Прошлое трансферное окно в исполнении «Лиона» стало пиром во время чумы для футбольного коллектива.

Перед «ткачами» стояла задача выручить как можно больше денежных средств с продажи игроков, однако менеджмент клуба решил действовать противоположным образом. «Лион» сорил деньгами на летнем рынке, потратив в общей сложности почти 148 млн евро.

Даже в лучшие времена «олимпийцы» не позволяли себе таких затрат, а в нынешних реалиях это выглядело опрометчивым шагом.

Обойму клуба пополнили сразу тринадцать футболистов, пятеро из которых обошлись «ткачам» более чем в десять миллионов евро: Саид Бенрахма (14,4 млн), Жорж Микаутадзе (18,5 млн), Орель Мангаля (23,4 млн), Эрнест Нуама (28,5 млн) и Мусса Ниакате (31,9 млн).

Больше всего интересны чувства грузинского форварда, летом пребывавшего в шаге от перехода в «Монако», и все-таки отдавшего предпочтение «Лиону». Микаутадзе был уверен, что в родных пенатах место в центре нападения ему гарантировано, но отказ главного тренера «ткачей» Пьера Сажа от игры в два форварда внес коррективы в планы футбольного исполнителя.

Жорж Микаутадзе globallookpress.com

Низкая результативность Жоржа (2 гола в 11 встречах Лиги 1) не добавляет ему авансов, из-за чего в старте французского клуба чаще появляется опытный Александр Ляказетт. Грузин в последних матчах, за редким исключением, используется в роли игрока ротации.

Теперь к неопределенному положению добавляются всеобщие проблемы «Лиона», что делает будущее Микаутадзе еще более туманным. Думаем, что игрок сборной Грузии не раз пожалел о своем выборе.

Трофейная комната покрылась пылью

Французский футбол нулевых у многих ассоциировался лишь с одним клубом — «Лионом», штамповавшим чемпионские титулы один за одним. Семь трофеев подряд вписаны золотыми буквами в историю «олимпийцев».

Вот только в футбольном мире нет ничего постоянного, и доминированию «Лиона» пришел конец. В последние годы «ткачи» числились лишь в качестве претендентов на чемпионский титул, но в конечном итоге им не удавалось зацепиться даже за медали.

Календарь и таблица Лиги 1

Текущий розыгрыш Лиги 1 подопечные Пьера Сажа начали крайне неровно, одержав лишь одну победу в стартовых пяти турах. При этом трижды «Лион» потерпел поражения, наиболее досадным из которых стал проигрыш в «Противостоянии Олимпиков».

Уступая в счете 1:2, «ткачам» усилиями Райана Шерки удалось восстановить паритет на третьей компенсированной к основному времени минуте. Радость оказалась преждевременной, ведь уже на 90+5 минуте «Марсель» вновь вышел вперед и довел встречу до победного конца.

«Лион» — «Марсель» globallookpress.com

Кажется, что фиаско в дерби пошло только на пользу «Лиону», который вот уже на протяжении шести матчей остается непобежденным.

Набранные четырнадцать баллов в этих поединках позволили дружине Сажа поправить положение и вклиниться в баталии за лигочемпионовское место. В плотном французском трафике «ткачи» обосновались на пятой строчке, отставая от третьей позиции, которая дает прямую путевку в главный еврокубок, на 2 балла.

Спасение утопающего

Кропотливая работа ждет правящую верхушку «Лиона» в ближайшие месяцы, чтобы доказать DNCG способность выбраться из долговой ямы. Ведь совсем непонятно, что дирекция посчитает успешным результатом — полное покрытие убытков либо ей будет достаточно хотя бы половины погашенной суммы.

Текстор изначально загнал себя в угол, приобретя у Жана-Мишеля Ола лихорадивший французский клуб. К слову, для американского бизнесмена «Лион» не единственный футбольный проект, он также владеет бразильским «Ботафого», бельгийским «Моленбеком» и 45% акций английского «Кристал Пэлас».

Из этого квартета Джон хочет пожертвовать «орлами», продав долю клуба АПЛ за 200 млн евро. Правда, он не планирует все деньги вкладывать во французский коллектив, распределив их между дочерними компаниями.

В общей сумме компания Eagle Football Holdings, главой которой является Текстор, должна в ближайшие месяцы получить порядка 300 млн евро. Тем не менее, есть ощущение, что американец не готов пойти ва-банк и направить их все ради вытягивания «Лиона» из кризиса.

Джон Текстор globallookpress.com

Ранее «ткачи», наоборот, служили копилкой для других игрушек Джона. К примеру, для «Ботафого», когда тот страдал аналогичными симптомами.

Метания между клубами, когда ты пытаешься спасти один, извлекая средства из другого, до добра не доведут.

Также Текстор не исключает сокращение обоймы «Лиона», которая должна была случиться еще летом. Но тогда клуб заработал лишь около 39 млн евро, продав Джейка О’Брайена (19,5 млн), Мамаду Сарра (10 млн), Скелли Альверо (4,75 млн) и Мама Бальде (4,5 млн).

Теперь в грядущее зимнее трансферное окно «олимпийцев» ждет, скорее всего, глобальная чистка. Начаться она может с лидеров команды, таких как Райан Шерки.

Охоту за 21-летним хавбеком еще летом вели топовые европейские клубы, но «Лион» не рискнул расстаться с одним из ведущих исполнителей. Сообщалось, что из-за этого между руководством и игроком возник даже конфликт.

Райан Шерки globallookpress.com

Смутные времена диктуют совсем иные условия, поэтому зимой Шерки имеет все шансы покинуть Францию. Воспользоваться уязвимостью «Лиона» могут команды АПЛ, в частности «Ливерпуль» и «Челси», выкупив француза всего за 20 млн евро.

«Ткачам» и их фанатам предстоит пережить непростой период, когда оказываемое давление будет иметь запредельный уровень. Пожелаем им не пасть жертвой очередного «эффективного» менеджмента.

«Мы не вылетим в Лигу 2». Стоит запомнить эти слова Текстора и в конце сезона посмотреть, насколько обещания владельца «Лиона» совпадут с реальностью.