Трансферный дайджест. 12-18 ноября

Федерико Кьеза

«Ливерпуль», полузащитник, 27 лет

Полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза так и не смог особо зарекомендовать себя в мерсисайдском коллективе.

Tuttosport утверждает, что 27-летний итальянец уже во время зимнего трансферного окна может покинуть свой нынешний клуб и вернуться в Италию. Там в его услугах заинтересован «Интер».

Сообщается, что миланцы намерены арендовать хавбека до конца сезона с возможностью последующего выкупа трансфера. Переговоры должен вести Джузеппе Маротта, работавший с футболистом в «Ювентусе».

Федерико Кьеза globallookpress.com

Отметим, что Кьеза, который является чемпионом Европы, сейчас продолжает залечивать травму, поэтому провел за «Ливерпуль» всего три матча в текущем сезоне. До этого Федерико на протяжении длительного времени выступал за «Ювентус»

Наш прогноз: Кьеза уйдет в аренду, но, возможно, не в «Интер».

Неймар

«Аль-Хиляль», нападающий, 32 года

Похоже на то, что дни Неймара в Саудовской Аравии уже практически сочтены. Уход форварда из «Аль-Хиляля» очень близок.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, 32-летний футболист возвращается на родину. Он договорился о подписании контракта с «Сантосом», воспитанником которого является.

Сейчас нападающий якобы ведет переговоры с «Аль-Хилялем» и расторжении трудового договора. В клубе не против расстаться со звездным бразильцем, который постоянно страдает от травм.

В слову, сейчас Неймар вновь травмирован и в этом году уже вряд ли выйдет на поле.

Неймар globallookpress.com

Сообщается, что о переходе Неймара может быть официально официально объявлено 25 ноября, когда «Сантос» проведет последний матч в нынешнем сезоне второй лиги Бразилии. Клуб уже гарантировал себе возвращение в сильнейшую лигу страны.

В составе «Аль-Хиляля» Неймар принял участие только в семи матчах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Наш прогноз: Неймар вернутся в «Сантос».

Джонатан Дэвид

«Лилль», нападающий, 24 года

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид стал настоящим лакомым кусочком для топ-коллективов Европы.

24-летний канадский форвард привлек внимание сразу нескольких клубов. Флориан Плеттенберг сообщает, что футболиста хотели бы видеть у себя «Бавария» и «Барселона».

За игрока сборной Канады может развернуться борьба уже во время зимнего трансферного окна. «Лилль», наверняка, выберет вариант, при котором больше заработает, а вот где бы хотел выступать сам Дэвид, пока что неизвестно.

В этом сезоне Дэвид по-настоящему разрывает. Он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых смог 13 раз поразить ворота соперника и дважды ассистировал партнерам по команде.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Дэвид на слуху уже не первый год, поэтому интерес к нему в порядке вещей и его переход в топовый коллектив является лишь делом времени.

Наш прогноз: Дэвид перейдет в топ-клуб.

Рафаэл Леау

«Милан», нападающий, 25 лет

Будущее португальского форварда Рафаэла Леау в «Милане» неожиданно оказалось под вопросом.

Ранее была информация, что нападающий хочет играть за миланцев, в клубе им полностью и он не думает об уходе, но Sport.es сообщил об обратном. Якобы игрок сборной Португалии хочет перейти в «Барселону».

Сообщается, что 25-летний футболист уже сообщил об этом своему окружению. Руководство «Милана» также в курсе данной ситуации.

Детали возможного трансфера пока что остаются неизвестными, однако вполне возможно, что переговоры стартуют уже во время зимнего трансферного окна.

Рафаэл Леау globallookpress.com

В текущем сезоне Леау сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять ассистов. Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года.

Наш прогноз: до конца сезона Леау точно останется в «Милане».

Антуан Гризманн

«Атлетико», нападающий, 33 года

Известный французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн еще не определился со своим будущим. Действующий контракт 33-летнего нападающего с «матрасниками» истекает в июне 2026 года.

По информации Relevo, француз еще не знает, останется ли он в команде на следующий сезон. Футболист будет это решать уже в конце сезона.

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Интерес к Антуану проявляет «Лос-Анджелес» из МЛС, но «Атлетико» пока что хочет сохранить игрока еще на один сезон. Гризманн находится в раздумьях.

Антуан Гризманн globallookpress.com

В текущем сезоне испанской Примеры на счету Гризманна 13 матчей, в которых он забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Наш прогноз: этот сезон станет последним для Гризманна в «Атлетико».

Милош Керкез

«Борнмут», защитник, 21 год

«Ливерпуль» намерен во что бы то ни стало усилиться защитником во время зимнего трансферного окна.

Одним из вариантов для усиления обороны является футболист «Борнмута» Милош Керкез. CaughtOffside информирует, что мерсисайдцы твердо намерены подписать защитника уже зимой.

«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу защитника «Борнмута». «Красные» связались с клубом, а также получили разрешение на первичные контакты с 21-летним игроком.

В текущем сезоне Керкез провел в английской Премьер-лиге одиннадцать матчей, в которых смог сделать два ассиста.

Милош Керкез globallookpress.com

Ранее была информация, что в услугах Керкеза также заинтересована дортмундская «Боруссия», однако переход в «Ливерпуль» выглядит предпочтительным вариантом.

Наш прогноз: Керкез перейдет в «Ливерпуль».

Жеовани Кенда

«Спортинг», полузащитник, 17 лет

Вингер «Спортинга» Жеовани Кенда может уже в самое ближайшее время пойти на серьезное повышение по карьерной лестнице.

A Bola информирует о том, что 17-летнего футболиста хочет подписать «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что манкунианцы намерены как можно раньше договориться о трансфере полузащитника, чтобы следующим летом он уже мог быть в команде.

Сумма отступных в контракте Кенда составляет 100 млн евро. Сделка же может обойтись английскому гранду в 40-50 млн евро.

Жеовани Кенда globallookpress.com

Ранее в «Манчестер Юнайтед» также перебрался тренер «Спортинга» Рубен Аморим, что может поспособствовать трансферу игрока.

В этом сезоне Кенда сыграл за «Спортинг» 11 матчей и забил один мяч.

Наш прогноз: Кенда перейдет в «Манчестер Юнайтед».