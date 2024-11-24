Феерическая развязка! «Факел» заслуженно вырвал ничью у «Динамо»

В матче 16-го тура российской Премьер-лиги воронежский «Факел» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1. Даниил Фомин открыл счет уже на 26-й минуте, но на девятой компенсированной минуте Николай Гиоргобиани его сравнял.

«Динамо» — фаворит

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой рассказал, с каким багажом команды подходили к этой игре, какие у них были проблемы, серии и позиции в турнирной таблице.

«Московское “Динамо” хорошо провело концовку первого круга. В последних четырёх матчах бело-голубые заработали 10 очков. В минувшем туре команда Лички у себя дома обыграла “Пари НН” со счётом 3:1. Динамовцы перед игрой в Воронеже находились на пятой позиции в турнирной таблице, но в случае победы над “Факелом” они обходили “Спартак” и возвращались на четвёртое место, а также до одного балла сокращали отставание от идущего третьим “Локомотива”. “Огнеопасные”, в свою очередь, завершили первую половину чемпионата на четырнадцатой строчке в таблице. В прошлом туре команда Пятибратова уступила “Локомотиву” в Москве со счётом 1:2, прервав пятиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ.

В первом круге московское “Динамо” обыграло “Факел” на своём поле со счётом 3:1 благодаря голам Лепского, Нгамалё и Гладышева в первые 28 минут. В концовке первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве из-за удаления Фомина, но у “огнеопасных” лишь однажды получилось использовать численный перевес. Та встреча проходила в рамках стартового тура чемпионата, и в ней воронежцами ещё руководил Черевченко.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Естественно, динамовцы и к игре в Воронеже подходили в статусе фаворитов, но рассчитывать на лёгкую прогулку им точно не стоило. У хозяев в данном матче из-за дисквалификации не мог сыграть Калинин, а Селе и Ильин не попали в заявку по причине травм. У гостей, в свою очередь, в лазарете находились Лунёв, Нгамалё, Бителло и Майсторович, а Бальбуэне дали отдохнуть после выступления за сборную Парагвая и долгого возвращения в Россию».

Главное — не уступить в борьбе

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев разобрал составы команд и объяснил, почему в этой игре «Динамо» были особо не нужны креативные и тонкие футболисты.

«Было понятно, что в воскресенье команде Марцела Лички придется максимально сложно. Давно травмированы трое лидеров — Лунев, Майсторович и Бителло. К тому же после паузы на матчи сборных чех решил не брать на выезд Бальбуэну, Нгамале и Гагнидзе, а Карраскаля и лучшего игрока прошлого чемпионата Тюкавина оставил в запасе. Глобальная перетасовка, которая наверняка связана еще с двумя факторами. Во-первых, среди следующей недели бело-голубых ждет ответный кубковый матч с "Локомотивом". А во-вторых, с "Факелом" нет особого смысла в креативных и тонких футболистах типа Карраскаля — их просто затопчут боевитые воронежцы. Здесь главное — не уступить в борьбе.

Матч оправдал предматчевые расклады. Страсть, злость, активность хозяев при сумасшедшей поддержке трибун сразу подавили гостей. Дмитрий Пятибратов отрядил вперед мощных Каштанова и Маркова, на которых постоянно шли забросы, а те здорово цеплялись за мячи.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

"Факел" был острее. А Каштанов ударом головой даже открыл счет, но при этом залез в небольшой офсайд. Еще 4-5 раз в штрафной москвичей по-настоящему загоралось, однако подводила точность — до перерыва "Факел" так ни одного удара в створ ворот на свой счет и не записал».

Ираклий Квеквескири Полузащитник «Факела» У «Динамо» кроме одного удара головой не было опасных моментов. Мы пропустили глупый гол. Почти всю игру сидели на их воротах. Все‑таки справедливость существует. Мы не заслуживали поражения. Мы были единым целым. Мы обязаны были выигрывать.

Расплата за расточительность

Автор «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев рассказал, как проходил матч в первом тайме. «Динамо» смогло забить, но преимуществом владели воронежцы.

«Первая половина тайма ушла на борьбу, футбол начался чуть позже. Зато какой. Каштанов с угла вратарской замкнул филигранную диагональ Брахими, но отпраздновать гол не успел. У форварда заметили микроскопический офсайд, плечом он залез в положение "вне игры". Через минуту Каштанов уже получил мяч в правильной позиции, на замахе убрал запоздавшего защитника и пробил метров с десяти. Но выше ворот послал мяч Алексей.

И за такую расточительность последовала расплата. Буквально первая осмысленная атака "Динамо" разогналась через Артура. Бразилец стянул на себя внимание и покатил к дуге штрафной площади, откуда классно пробил Фомин. Даниил вонзил мяч под перекладину — 0:1.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Москвичи забили, однако сценарий матча не изменился. "Факел" все еще смотрелся лучше, не оставлял надежд на удачный исход. Ильнур Альшин со средней дистанции бьёт под штангу — спасает Лещук. Игорю вообще пришлось знатно полетать по углам, Воронеж "палил" очень часто. Отличная попытка Мертенса на исходе часа игры едва не стала голевой — Лещук смог кончиками пальцев перевести мяч над перекладиной. "Динамо" продолжало отбиваться».

Календарь и таблица РПЛ

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» Обидно, когда ты так близок к победе в Воронеже… Грустно для команды. Бились, терпели эти все длинные кроссы в штрафную. У соперника была одна неплохая возможность во втором тайме, у нас их было две. Нужно биться до конца. Марков и Каштанов — обученные игроки, сильные и высокие, с ними всегда тяжело играть. С нашей стороны тоже была хорошая борьба. Понятно, что хотелось бы больше играть низом. Не хватило реализованных моментов, которые были у Фернандеса и Тюкавина. Это футбол, соперник играл ва‑банк. Мы старались все отбивать, но не получилось на последних секундах игры.

«Факел» заслужил ничью

Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко рассказал о перипетиях второго тайма и отметил, что «Факел» в этой игре точно не был слабее и заслуженно смог сравнять счет.

«Первый удар в створ "Факел" организовал на самом старте второго тайма. Ничего опасного. Зато Дилан Мертенс плотным выстрелом заставил потрудиться Игоря Лещука, ещё пару шансов не использовал Марков. "Динамо" откровенно прижали. Личке пришлось вмешиваться: на 67-й минуте он сменил не только Маухуба на Тюкавина, но и Гладышева на Скопинцева. Привет, схема с тремя центральными защитниками — привычную позицию занял Фернандес.

Не помогло. Тюкавин сразу после выхода на поле неточно пробил головой из выгодной позиции, а в добавленное время самую малость не закинул с центра поля в пустые ворота. До шедевра не хватило сантиметров. Лещук потащил сложные удары Маркова и Ираклия Квеквескири. Всё шло к динамовской победе, и тут арбитр Артём Чистяков добавил семь минут. А потом из-за нескольких пауз продлил удовольствие, и "Факел" всё-таки забил! На 90+9-й! Зарешали вышедшие на замену игроки: Андрей Ивлев подал, Николай Гиоргобиани подставил голову. Навал сработал.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

"Факел" точно не смотрелся слабее и заслужил эту ничью: по ожидаемым голам вышло 1,03 xG на 0,62 xG в пользу воронежцев. "Динамо" же может винить только себя: реализуй верные моменты Фернандес или Тюкавин, быть гостевой победе».

Дмитрий Пятибратов Главный тренер «Факела» Мы понимали, что мы созрели, чтобы с любой командой играть с позиции силы, по крайней мере в домашних играх. Сегодня мы были лучше, создали много моментов. Понятно, что судейские решения не стоит обсуждать, но мне кажется, что мы должны были бить пенальти в первом тайме. Расстроен, что мы не выиграли. Если мы так продолжаем расти, двигаться… Наверно это наш лучший матч на домашней арене, мы показали достойный футбол. «Динамо» хорошо играло, создавало моменты. «Факел» сегодня не дал «Динамо» показать свои лучшие качества. Мы прекрасно готовы физически, мы не дали сопернику дышать. «Факел» сегодня был командой‑звездой.

Гол-шедевр

Автор «Советского Спорта» Денис Бабин подробно описал гол Даниила Фомина и назвал его шедевральным. Получилось и правда красиво!

«Естественно, москвичи приехали в гости на правах фаворита встречи. Если команда Марцела Лички находится в пятёрке лидеров в турнирной таблице РПЛ, то "Факел" идёт в зоне стыковых матчей за выживание. Каждое очко для коллектива Дмитрия Пятибратова — на вес золота.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

И с первых минут матча хозяева стали показывать, что они не лыком шиты. В середине первого тайма они и вовсе соорудили гол. Алексей Каштанов удачно замкнул головой подачу Мохамеда Браими с фланга, но в офсайде был автор этого незасчитанного мяча. И спустя несколько минут счёт открыло "Динамо". Даниил Фомин поразил цель роскошным обводящим ударом издали с передачи Артура Гомеса. Красота!

В целом, в стартовой половине встречи "Факел" больше атаковал и владел территорией. Но на перерыв воронежцы ушли с минимальным отставанием в счёте — 0:1. Хозяева продолжили тревожить штрафную соперника и во втором тайме. Особенно опасными были удары Евгения Маркова, но мяч предательски не попадал в створ. "Динамо" тоже отвечало: Роберто Фернандес не воспользовался отличным моментом после розыгрыша углового, а Тюкавин головой пробил чуть выше ворот с убойной позиции».

Главные факты матча

Автор «Спорт день за днем» Артем Егорычев собрал по итогам этого матча самое интересное и составил список из трех главных фактов.

«1. Нападающий Константин Тюкавин впервые в этом сезоне РПЛ не попал в основной состав команды. Вместо него на поле с первых минут вышел Маухуб.

Тюкавин вступил в игру на 67-й минуте, заменив Маухуба.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В нынешнем сезоне РПЛ Тюкавин принял участие в 16 матчах "Динамо", забил пять голов и отдал две голевые передачи.

2. "Динамо" не одержало ни одной победы над "Факелом" в Воронеже при Марцеле Личке. Два предыдущих выезда тоже завершились вничью.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

3. Голкипер Игорь Лещук не провел ни одного "сухого" матча в текущем сезоне. Всего он принял участие в девяти играх (три в РПЛ и шесть в Кубке России) и пропустил 15 мячей. Основной вратарь "Динамо" Андрей Лунев отсутствует из-за травмы колена».