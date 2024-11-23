Ерохин спас «Зенит». «Оренбург» не выдержал давление соперника в концовке

«Оренбург» на своем поле принимал «Зенит». «Сине-бело-голубые» вырвали победу у хозяев со счетом 1:0. На 90+6-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин забил победный гол.

Чемпионская гонка продолжается

Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Милорадович рассказал о турнирном положении «Зенита» и «Оренбурга» перед очной встречей в рамках 16-го тура РПЛ.

«Зенит продолжает чемпионскую гонку с "Краснодаром". Петербуржцы отстают от "быков" на одно очко, опережая на два балла "Локомотив". "Оренбург" же пытается выкарабкаться из зоны вылета. Он застрял на последнем месте, на один балл отстает от "Ахмата" и на четыре — от "Факела", "Химок" и "Крыльев Советов".

«Оренбург» — «Зенит» t.me/fcorenburg

Последние матчи оренбуржцам не удались. Они проиграли подряд "Рубину" (1:2), "Краснодару" (0:4) и махачкалинскому "Динамо" (1:2). Вообще, в 20 последних матчах во всех турнирах у "Оренбурга" лишь одна победа — над "Химками" (2:0) в последней игре Кубка России. "Зенит" же три предыдущих матча выиграл: у махачкалинского "Динамо" (2:1) и "Ахмата" (2:1) в чемпионате и еще раз у "Ахмата" (3:0) в Кубке.

Во время паузы на матчи сборных "Зенит" провел еще товарищескую игру с "Фенербахче", которому уступил 1:2. В первом круге этого чемпионата "Зенит" дома обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. В прошлом сезоне эти соперники обменялись домашними победами. Что касается потерь, то у хозяев дисквалифицирован Прохин, травмированы Мартынов, Флорентин, Хотулев, Малых, Оганесян и Куэро, а у гостей в лазарете Волков, Кержаков, Латышонок, Вендел».

«Оренбург» рубился

Автор издания «Чемпионат» Григорий Телингатер рассказал о самых интереснхы моментах 1-го тайма матча. Журналист отметил, что «Оренбург» смог навязать борьбу «сине-бело-голубым» в первом отрезке.

«Будто из-за раннего начала в матче что-то сбоило. Причём как удары шли мимо ворот первые 30 минут, так и с трансляцией происходило что-то странное. Телевизионщики напутали с графикой, прилепив логотип "Спартака" к расстановке и "Оренбурга", и "Зенита".

Явно что-то напутал и Коваленко. Полузащитник четыре месяца назад перешёл в "Оренбург" как раз из "Зенита", а теперь получил две жёлтые карточки в первом тайме. Обе — по делу. Чуть удивила реакция хавбека — настолько спокойная, что это отметили даже в трансляции.

Что касается других игроков "Оренбурга" с зенитовским прошлым (Хотулёв, Прохин, Михайлов), они не попали в заявку по разным причинам. Например, Прохин — из-за удаления в прошлом туре. О связях "Оренбурга" и "Зенита" говорят давно, но тут тяжело отделить догадки от реального положения дел.

Будет справедливо отметить, что "Оренбург" был явно настроен на результат. Пускай хозяева могли пропустить уже на первой минуте, но в целом натурально рубились. Настолько смело шли в единоборства, что уже по итогам первых пяти минут Алип прихрамывал, а Педро получил по лицу, и его щёку пришлось заклеивать пластырем.

«Оренбург» — «Зенит» t.me/fcorenburg

"Оренбург" старался выходить из обороны низом — почти не выносил мяч в борьбу. И при этом у хозяев многое проходило. Вероятно, сказывалось отсутствие у "Зенита" Вендела в центре поля. Можно было предположить, что "Оренбург" просядет после удаления, но команда весьма самоотверженно играла в обороне. Да и в атаке многое получалось. На 57-й минуте Сидоров пробил из отличной позиции в сантиметрах от девятки. А на 69-й уже Марин убежал в контратаку и пробил в перекладину».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Очень сложно складывалась для нас игра, несмотря на то что мы получили численное преимущество. Тем не менее острые моменты создавать было непросто, «Оренбург» очень хорошо оборонялся. Стандартные положения — здесь мы тоже не так много остроты создавали, к сожалению. Стоит отдать должное «Оренбургу», очень хорошо и остро контратаковали и в равных составах, и в меньшинстве. Поэтому для нас это, конечно, очень важная победа. Забили мяч, эмоционально порадовались, а его отменили. Но тем не менее ребята с удвоенной энергией побежали вперёд, несмотря на то что времени не так много оставалось, и смогли забить этот мяч — очень важный для нас. Плотность вверху турнирной таблицы очень большая, и потеря очков нежелательна, безусловно, в борьбе за первое место.

Тактика хозяев работала идеально

Шеф отдела информации в «Спорт-Экспрессе» Гоша Чернов рассказал о ходе 2-го тайма матча между «Оренбургом» и «Зенитом». Автор выделил игру хозяев, которые большую часть встречи действовали правильно.

«До перерыва команда Семака большинство не реализовала, да и рисунок игры толком не поменялся. Но у болельщиков "Зенита" была надежда, что тренерский штаб укажет, как именно играть против десятерых соперников. Однако и Владимир Слишкович в раздевалке явно не молчал — "Оренбург" значительно опустил линию обороны и запарковал классический автобус.

Половину второго тайма тактика хозяев работала идеально. Более того, за этот отрезок "Оренбург" даже мог забить — Адамов не позволил отличиться Марину, а Сидоров после углового послал мяч выше.

А после часа игра стала раскрываться: Клаудиньо, Дуглас Сантос, Глушенков, Лусиано в течение нескольких минут могли открывать счет, но всякий раз мяч отказывался залетать в ворота. Неожиданно в игру на встречных курсах втянулся и "Оренбург": на 69-й минуте Марин устремился в контратаку и попал в перекладину.

«Оренбург» — «Зенит» t.me/fcorenburg

Следом отличный момент получил Педро — не спас даже Сысуев, зато Касимов вынес мяч с линии. Постепенно остыл и "Оренбург", которому открытая игра была совсем не выгодна — хозяева же больше тайма действовали в меньшинстве.

На 88-й минуте "Зенит" вновь близко подобрался к голу: в результате затяжной атаки Мантуан отправил мяч рядом со штангой. А в добавленное время петербуржцы все-таки добились своего — после феноменального сейва Сысуева Лусиано прошил голкипера "Оренбурга". Однако долгий просмотр повтора судьями определил офсайд у аргентинца, так что "Зениту" пришлось начинать все сначала. А времени уже почти не оставалось.

После такого разочарования трудно взять себя в руки и устроить полноценный финальный штурм. Но сине-бело-голубые сделали это и в первой же атаке сочинили новый гол — на этот раз легальный. Алип навесил с позиции Дугласа, и Ерохин в своем стиле вылетел из толпы и головой принес "Зениту" невероятно трудную и эмоциональную победу!

Эти три очка позволили команде Семака временно обойти "Краснодар". Но куда важнее психологический эффект: петербуржцы даже при тяжелой игре сумели добиться победы».

Александр Ерохин Полузащитник «Зенита» Я видел по глазам ребят, что вообще никто не опустил руки. Все горели тем, чтобы забить победный гол. Думаю, за счёт этого настроя и того, что бились до конца, до последней минуты все вместе. Тот же Нурик [Нуралы Алип], который с первых минут первого тайма играл с травмой, можно сказать, на одной ноге, он сделал голевую передачу. Все красавцы сегодня.

«Чемпионская» победа «Зенита»

Автор издания «Советский спорт» Роман Еремеев высказался о самых интересных моментах матча. Журналист также проанализировал гол полузащитника «Зенита» Александра Ерохина на 90+6-й минуте.

«Очередной сонный матч "Зенита". Только на сей раз будильник в виде пропущенного гола не сработал. Более того — красная Коваленко на исходе первого тайма окончательно питерцев убаюкала. И заодно нас с вами.

Оно и понятно — когда впереди целый час в большинстве, а против тебя команда с подвала таблицы и одной победой в активе, надрываться желания особого нет. И устать ведь можно. Но концовка, как и в игре с "Ахматом", получилась огненная. Впрочем, и результат повторился — в Грозном сине-бело-голубые в большинстве и с горем пополам выстояли, в Оренбурге — дожали.

А ведь так близок был Владимир Слишкович к первому значимому успеху в стане "горожан". Его команда провела, наверное, лучший матч в текущем сезоне. По крайней мере, бился "Оренбург" самоотверженно и на удивление очень организованно. Ни низом у "Зенита" в атаке ничего не получилось, ни верхом — народу в штрафной хозяев было больше, чем в автобусе в час-пик.

А на 90+6 минуте в Алипа вселился Роберто Карлос, а в вышедшего уже в концовке Ерохина… а в Ерохина никто не вселялся. В Александра если мяч у чужих ворот попадёт — жди гола. Тут всё по стандарту. Перед этим, правда, было ещё успешное взятие ворот в исполнении Лусиано, но после трёх минут проверки помощники Карасёва вернули нули на табло. До следующей атаки "Зенита".

«Оренбург» — «Зенит» t.me/fcorenburg

Такие победы принято называть "чемпионскими". И как минимум до встречи "Краснодара" питерцы возглавили РПЛ. Но к игре "Зенита" вопросов с каждым матчем всё больше. Страдания с плотно обороняющимися соперниками продолжаются. Действительно ли дело в недостатке мотивации или это обывательский взгляд со стороны — знает только Сергей Семак.

А "Оренбург" дислокацию в турнирной таблице не поменял и продолжил дежурство зоны вылета в лучшую лигу мира. Впереди — выезды к "Акрону" и "Ахмату". Возможно, решающие для команды. Там точно будут битвы».

Владимир Слишкович Главный тренер «Оренбурга» К сожалению, проиграли. Мы понимали, что играли против хорошего соперника. Мы готовились тактически, физически, но красная карточка (вмешалась). Моментами команда была очень опасна, были выходы к воротам, но забить не смогли. Ребята старались, отдали всё, что смогли, но, к сожалению, один момент в конце, потеря концентрации — и мы получили гол.

Давление «Зенита» в концовке

Автор издания sportbox.ru Денис Петров подробно разобрал концовку встречи между «Оренбургом» и «Зенитом», где хозяева героически защищались, а «сине-бело-голубые» оказывали серьезное давление.

«На второй тайм "Зенит" вышел уже без Соболева, которому никак не удается отличиться за новый клуб в чемпионате: 0 голов в 9 матчах (341 минута). Вместо россиянина в центре нападения стал действовать Кассьерра, а позже Мостового заменил Лусиано. "Оренбург" по очевидным причинам начал обороняться низким блоком, но при этом не забывал о контратаках. Даже вдесятером хозяева сумели создать у ворот Адамова несколько острых моментов. В одном из эпизодов убежавший от защитника Марин зарядил в перекладину. Хватало шансов и у "Зенита", но вратарь оренбуржцев Сысуев раз за разом оставлял свою команду в игре.

«Оренбург» — «Зенит» t.me/fcorenburg

В концовке "Зенит" окончательно запер хозяев на их половине, но команда Слишковича продолжила действовать в режиме "трехсот спартанцев". Оренбуржцы стелились в бесконечных подкатах, постоянно блокировали удары и оставляли сопернику минимум пространства. И все-таки концентрации в добавленное время им не хватило: после скидки Кассьерры пробить Сысуева удалось Лусиано. Впрочем, радость гостей оказалась недолгой, так как взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Когда казалось, что игрокам "Оренбурга" удастся отстоять ничью, свое слово сказал Александр Ерохин, в который уже раз ставший палочкой-выручалочкой для "Зенита". Полузащитник классным ударом головой замкнул навес Алипа и принес своей команде важнейшую победу.

"Зенит" вернулся на первое место в таблице, которое у него может вновь отобрать "Краснодар", если позже в субботу обыграет в гостях Химки».

Как не проиграть «Зениту»?

Автор блога на bobsoccer.ru Алексей Андрианов подвел итоги матча «Оренбург» — «Зенит», отметив игру хозяев в обороне.

«Поздравляю "Зенит" с победой в Оренбурге. Очередная матч из серии "Игра забывается, результат остается".

По игре. Рецепт успешного противостояния в матче с "Зенитом" известен: плотнейшая оборона, кураж вратаря и контратаки (чтобы держать в напряжении петербургских футболистов). Сегодня все три необходимых и достаточных условия футболистами "Оренбурга" были соблюдены: Сысуев, возможно, провел лучший матч в карьере, частокол ног не позволил зенитовцам найти свободные зоны в чужой штрафной, а два звонких попадания мяча в перекладину и пара спасений Адамова едва не повергли в шок петербургских болельщиков.

С какими другими проблемами столкнулся "Зенит" в Оренбурге? Низкий темп. Малоподвижные фланги (особенно в первом тайме). Отсутствие оригинальных ходов в финальной трети поля. Малое количество дальних ударов. Про поле и раннее начало матча не говорю — условия одинаковые для всех.

"Оренбург" запомнился своей самоотверженной игрой — на мой взгляд, это эталон того, так не хватающей звезд с неба команде (одна домашняя победа в РПЛ) биться с более сильным соперником. Единственный человек, умом которого понять невозможно — экс-зенитовец Коваленко, заработавший два предупреждения в концовке первого тайма. Но, как я и прогнозировал по ходу встречи, в большинстве петербуржцам оказалось сложнее, чем в равных составах. Просто потому, что хозяева поставили еще более низкий блок и стали действовать на своей половине поля еще компактнее. Не мне давать советы тренерскому штабу "Зенита", как вскрывать гипернасыщенную оборону соперника. Лусиано, Мантуан, Артур, Ерохин — все были брошены на взятие оренбургской крепости. Но, похоже, без Вендела и, повторюсь, в условиях ожесточенного сопротивления (как бросались под мяч футболисты "Оренбурга") "Зенит" очень сложно выигрывать подобные матчи.

«Оренбург» — «Зенит» t.me/fcorenburg

Момент с первым взятием ворот? Наверно, это действительно офсайд. Впрочем, гол все равно состоялся — браво, Алип и Ерохин! Резюме? Концовка огонь. Выиграли — и выиграли. Двигаемся дальше».

Соболев снова не забил

Автор блога на sports.ru Вадим Высоцкий привел интересные статистические данные после матча «Оренбург» — «Зенит». Журналист также отметил возвращение Максим Глушенкова в состав «сине-бело-голубых».

«Максим Глушенков травмировался еще 2 октября в матче с "Акроном" в Кубке России (5:1). Повредил левое бедро, потянувшись за верховым мячом.

С тех пор Максим больше отмечался вне футбола — например, рассказал, что после матчей пьет по литру пива. Полузащитник пропустил семь матчей во всех турнирах: пять туров РПЛ и два матча в Кубке, в том числе первый четвертьфинал против "Ахмата" (3:0). Был вне игры до середины ноября: сыграл в первом тайме против "Фенербахче" (1:2), сейчас провел 79 минут против "Оренбурга".

«Оренбург» — «Зенит» t.me/fcorenburg

Его возвращения ждали: не всегда получалось громить соперника (на фоне монструозных 9+1 от Глушенкова на старте сезона), четыре из шести побед в лиге и Кубке — минимальные. Поднимет результативность?

Александр Соболев снова не забил: отметился лишь желтой карточкой. Предупреждений у нападающего пока больше, чем голов за "Зенит": три желтых и два мяча в 13 играх.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

"Оренбург" не выигрывает уже 15 матчей подряд в РПЛ, не получается с первого тура — тогда обыграли 2:0 "Спартак". Последняя команда, у которой была серия хуже, — "Тамбов" в сезоне-2020/21 (19 матчей). "Оренбург" остался на последнем месте, отставание от спасительных может вырасти.

Календарь и таблица РПЛ

"Зенит" набрал в выездных матчах РПЛ-2024/25 уже 22 очка — больше всех в лиге. В семи из девяти гостевых матчей победили, шесть — сухие.

"Краснодар" сегодня в 16:30 сыграет на выезде с "Химками". А пока на первом месте именно Зенит».