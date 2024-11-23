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    Ерохин спас «Зенит». «Оренбург» не выдержал давление соперника в концовке

    Обзор спортивных СМИ на минимальную победу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

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    «Зенит» вырвал победу у «Оренбурга»
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    «Зенит» вырвал победу у «Оренбурга»
    «Оренбург» на своем поле принимал «Зенит». «Сине-бело-голубые» вырвали победу у хозяев со счетом 1:0. На 90+6-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин забил победный гол.

    Чемпионская гонка продолжается

    Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Милорадович рассказал о турнирном положении «Зенита» и «Оренбурга» перед очной встречей в рамках 16-го тура РПЛ.

    «Зенит продолжает чемпионскую гонку с "Краснодаром". Петербуржцы отстают от "быков" на одно очко, опережая на два балла "Локомотив". "Оренбург" же пытается выкарабкаться из зоны вылета. Он застрял на последнем месте, на один балл отстает от "Ахмата" и на четыре — от "Факела", "Химок" и "Крыльев Советов".

    «Оренбург» — «Зенит»
    t.me/fcorenburg

    Последние матчи оренбуржцам не удались. Они проиграли подряд "Рубину" (1:2), "Краснодару" (0:4) и махачкалинскому "Динамо" (1:2). Вообще, в 20 последних матчах во всех турнирах у "Оренбурга" лишь одна победа — над "Химками" (2:0) в последней игре Кубка России. "Зенит" же три предыдущих матча выиграл: у махачкалинского "Динамо" (2:1) и "Ахмата" (2:1) в чемпионате и еще раз у "Ахмата" (3:0) в Кубке.

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    • Во время паузы на матчи сборных "Зенит" провел еще товарищескую игру с "Фенербахче", которому уступил 1:2. В первом круге этого чемпионата "Зенит" дома обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. В прошлом сезоне эти соперники обменялись домашними победами. Что касается потерь, то у хозяев дисквалифицирован Прохин, травмированы Мартынов, Флорентин, Хотулев, Малых, Оганесян и Куэро, а у гостей в лазарете Волков, Кержаков, Латышонок, Вендел».

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    «Оренбург» рубился

    Автор издания «Чемпионат» Григорий Телингатер рассказал о самых интереснхы моментах 1-го тайма матча. Журналист отметил, что «Оренбург» смог навязать борьбу «сине-бело-голубым» в первом отрезке.

    «Будто из-за раннего начала в матче что-то сбоило. Причём как удары шли мимо ворот первые 30 минут, так и с трансляцией происходило что-то странное. Телевизионщики напутали с графикой, прилепив логотип "Спартака" к расстановке и "Оренбурга", и "Зенита".

    Явно что-то напутал и Коваленко. Полузащитник четыре месяца назад перешёл в "Оренбург" как раз из "Зенита", а теперь получил две жёлтые карточки в первом тайме. Обе — по делу. Чуть удивила реакция хавбека — настолько спокойная, что это отметили даже в трансляции.

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    • Что касается других игроков "Оренбурга" с зенитовским прошлым (Хотулёв, Прохин, Михайлов), они не попали в заявку по разным причинам. Например, Прохин — из-за удаления в прошлом туре. О связях "Оренбурга" и "Зенита" говорят давно, но тут тяжело отделить догадки от реального положения дел.

    Будет справедливо отметить, что "Оренбург" был явно настроен на результат. Пускай хозяева могли пропустить уже на первой минуте, но в целом натурально рубились. Настолько смело шли в единоборства, что уже по итогам первых пяти минут Алип прихрамывал, а Педро получил по лицу, и его щёку пришлось заклеивать пластырем.

    «Оренбург» — «Зенит»
    t.me/fcorenburg

    "Оренбург" старался выходить из обороны низом — почти не выносил мяч в борьбу. И при этом у хозяев многое проходило. Вероятно, сказывалось отсутствие у "Зенита" Вендела в центре поля. Можно было предположить, что "Оренбург" просядет после удаления, но команда весьма самоотверженно играла в обороне. Да и в атаке многое получалось. На 57-й минуте Сидоров пробил из отличной позиции в сантиметрах от девятки. А на 69-й уже Марин убежал в контратаку и пробил в перекладину».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Очень сложно складывалась для нас игра, несмотря на то что мы получили численное преимущество. Тем не менее острые моменты создавать было непросто, «Оренбург» очень хорошо оборонялся. Стандартные положения — здесь мы тоже не так много остроты создавали, к сожалению. Стоит отдать должное «Оренбургу», очень хорошо и остро контратаковали и в равных составах, и в меньшинстве. Поэтому для нас это, конечно, очень важная победа. Забили мяч, эмоционально порадовались, а его отменили. Но тем не менее ребята с удвоенной энергией побежали вперёд, несмотря на то что времени не так много оставалось, и смогли забить этот мяч — очень важный для нас. Плотность вверху турнирной таблицы очень большая, и потеря очков нежелательна, безусловно, в борьбе за первое место.

    • Тактика хозяев работала идеально

    Шеф отдела информации в «Спорт-Экспрессе» Гоша Чернов рассказал о ходе 2-го тайма матча между «Оренбургом» и «Зенитом». Автор выделил игру хозяев, которые большую часть встречи действовали правильно.

    «До перерыва команда Семака большинство не реализовала, да и рисунок игры толком не поменялся. Но у болельщиков "Зенита" была надежда, что тренерский штаб укажет, как именно играть против десятерых соперников. Однако и Владимир Слишкович в раздевалке явно не молчал — "Оренбург" значительно опустил линию обороны и запарковал классический автобус.

    Половину второго тайма тактика хозяев работала идеально. Более того, за этот отрезок "Оренбург" даже мог забить — Адамов не позволил отличиться Марину, а Сидоров после углового послал мяч выше.

    А после часа игра стала раскрываться: Клаудиньо, Дуглас Сантос, Глушенков, Лусиано в течение нескольких минут могли открывать счет, но всякий раз мяч отказывался залетать в ворота. Неожиданно в игру на встречных курсах втянулся и "Оренбург": на 69-й минуте Марин устремился в контратаку и попал в перекладину.

    «Оренбург» — «Зенит»
    t.me/fcorenburg

    Следом отличный момент получил Педро — не спас даже Сысуев, зато Касимов вынес мяч с линии. Постепенно остыл и "Оренбург", которому открытая игра была совсем не выгодна — хозяева же больше тайма действовали в меньшинстве.

    На 88-й минуте "Зенит" вновь близко подобрался к голу: в результате затяжной атаки Мантуан отправил мяч рядом со штангой. А в добавленное время петербуржцы все-таки добились своего — после феноменального сейва Сысуева Лусиано прошил голкипера "Оренбурга". Однако долгий просмотр повтора судьями определил офсайд у аргентинца, так что "Зениту" пришлось начинать все сначала. А времени уже почти не оставалось.

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    • После такого разочарования трудно взять себя в руки и устроить полноценный финальный штурм. Но сине-бело-голубые сделали это и в первой же атаке сочинили новый гол — на этот раз легальный. Алип навесил с позиции Дугласа, и Ерохин в своем стиле вылетел из толпы и головой принес "Зениту" невероятно трудную и эмоциональную победу!

    Эти три очка позволили команде Семака временно обойти "Краснодар". Но куда важнее психологический эффект: петербуржцы даже при тяжелой игре сумели добиться победы».

  • Александр Ерохин
  • Полузащитник «Зенита»
  • Я видел по глазам ребят, что вообще никто не опустил руки. Все горели тем, чтобы забить победный гол. Думаю, за счёт этого настроя и того, что бились до конца, до последней минуты все вместе. Тот же Нурик [Нуралы Алип], который с первых минут первого тайма играл с травмой, можно сказать, на одной ноге, он сделал голевую передачу. Все красавцы сегодня.

    • «Чемпионская» победа «Зенита»

    Автор издания «Советский спорт» Роман Еремеев высказался о самых интересных моментах матча. Журналист также проанализировал гол полузащитника «Зенита» Александра Ерохина на 90+6-й минуте.

    «Очередной сонный матч "Зенита". Только на сей раз будильник в виде пропущенного гола не сработал. Более того — красная Коваленко на исходе первого тайма окончательно питерцев убаюкала. И заодно нас с вами.

    Оно и понятно — когда впереди целый час в большинстве, а против тебя команда с подвала таблицы и одной победой в активе, надрываться желания особого нет. И устать ведь можно. Но концовка, как и в игре с "Ахматом", получилась огненная. Впрочем, и результат повторился — в Грозном сине-бело-голубые в большинстве и с горем пополам выстояли, в Оренбурге — дожали.

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    • А ведь так близок был Владимир Слишкович к первому значимому успеху в стане "горожан". Его команда провела, наверное, лучший матч в текущем сезоне. По крайней мере, бился "Оренбург" самоотверженно и на удивление очень организованно. Ни низом у "Зенита" в атаке ничего не получилось, ни верхом — народу в штрафной хозяев было больше, чем в автобусе в час-пик.

    А на 90+6 минуте в Алипа вселился Роберто Карлос, а в вышедшего уже в концовке Ерохина… а в Ерохина никто не вселялся. В Александра если мяч у чужих ворот попадёт — жди гола. Тут всё по стандарту. Перед этим, правда, было ещё успешное взятие ворот в исполнении Лусиано, но после трёх минут проверки помощники Карасёва вернули нули на табло. До следующей атаки "Зенита".

    «Оренбург» — «Зенит»
    t.me/fcorenburg

    Такие победы принято называть "чемпионскими". И как минимум до встречи "Краснодара" питерцы возглавили РПЛ. Но к игре "Зенита" вопросов с каждым матчем всё больше. Страдания с плотно обороняющимися соперниками продолжаются. Действительно ли дело в недостатке мотивации или это обывательский взгляд со стороны — знает только Сергей Семак.

    А "Оренбург" дислокацию в турнирной таблице не поменял и продолжил дежурство зоны вылета в лучшую лигу мира. Впереди — выезды к "Акрону" и "Ахмату". Возможно, решающие для команды. Там точно будут битвы».

  • Владимир Слишкович
  • Главный тренер «Оренбурга»
  • К сожалению, проиграли. Мы понимали, что играли против хорошего соперника. Мы готовились тактически, физически, но красная карточка (вмешалась). Моментами команда была очень опасна, были выходы к воротам, но забить не смогли. Ребята старались, отдали всё, что смогли, но, к сожалению, один момент в конце, потеря концентрации — и мы получили гол.

    • Давление «Зенита» в концовке

    Автор издания sportbox.ru Денис Петров подробно разобрал концовку встречи между «Оренбургом» и «Зенитом», где хозяева героически защищались, а «сине-бело-голубые» оказывали серьезное давление.

    «На второй тайм "Зенит" вышел уже без Соболева, которому никак не удается отличиться за новый клуб в чемпионате: 0 голов в 9 матчах (341 минута). Вместо россиянина в центре нападения стал действовать Кассьерра, а позже Мостового заменил Лусиано. "Оренбург" по очевидным причинам начал обороняться низким блоком, но при этом не забывал о контратаках. Даже вдесятером хозяева сумели создать у ворот Адамова несколько острых моментов. В одном из эпизодов убежавший от защитника Марин зарядил в перекладину. Хватало шансов и у "Зенита", но вратарь оренбуржцев Сысуев раз за разом оставлял свою команду в игре.

    «Оренбург» — «Зенит»
    t.me/fcorenburg

    В концовке "Зенит" окончательно запер хозяев на их половине, но команда Слишковича продолжила действовать в режиме "трехсот спартанцев". Оренбуржцы стелились в бесконечных подкатах, постоянно блокировали удары и оставляли сопернику минимум пространства. И все-таки концентрации в добавленное время им не хватило: после скидки Кассьерры пробить Сысуева удалось Лусиано. Впрочем, радость гостей оказалась недолгой, так как взятие ворот было отменено из-за офсайда.

    Когда казалось, что игрокам "Оренбурга" удастся отстоять ничью, свое слово сказал Александр Ерохин, в который уже раз ставший палочкой-выручалочкой для "Зенита". Полузащитник классным ударом головой замкнул навес Алипа и принес своей команде важнейшую победу.

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    • "Зенит" вернулся на первое место в таблице, которое у него может вновь отобрать "Краснодар", если позже в субботу обыграет в гостях Химки».

    Как не проиграть «Зениту»?

    Автор блога на bobsoccer.ru Алексей Андрианов подвел итоги матча «Оренбург» — «Зенит», отметив игру хозяев в обороне.

    «Поздравляю "Зенит" с победой в Оренбурге. Очередная матч из серии "Игра забывается, результат остается".

    По игре. Рецепт успешного противостояния в матче с "Зенитом" известен: плотнейшая оборона, кураж вратаря и контратаки (чтобы держать в напряжении петербургских футболистов). Сегодня все три необходимых и достаточных условия футболистами "Оренбурга" были соблюдены: Сысуев, возможно, провел лучший матч в карьере, частокол ног не позволил зенитовцам найти свободные зоны в чужой штрафной, а два звонких попадания мяча в перекладину и пара спасений Адамова едва не повергли в шок петербургских болельщиков.

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    • С какими другими проблемами столкнулся "Зенит" в Оренбурге? Низкий темп. Малоподвижные фланги (особенно в первом тайме). Отсутствие оригинальных ходов в финальной трети поля. Малое количество дальних ударов. Про поле и раннее начало матча не говорю — условия одинаковые для всех.

    "Оренбург" запомнился своей самоотверженной игрой — на мой взгляд, это эталон того, так не хватающей звезд с неба команде (одна домашняя победа в РПЛ) биться с более сильным соперником. Единственный человек, умом которого понять невозможно — экс-зенитовец Коваленко, заработавший два предупреждения в концовке первого тайма. Но, как я и прогнозировал по ходу встречи, в большинстве петербуржцам оказалось сложнее, чем в равных составах. Просто потому, что хозяева поставили еще более низкий блок и стали действовать на своей половине поля еще компактнее. Не мне давать советы тренерскому штабу "Зенита", как вскрывать гипернасыщенную оборону соперника. Лусиано, Мантуан, Артур, Ерохин — все были брошены на взятие оренбургской крепости. Но, похоже, без Вендела и, повторюсь, в условиях ожесточенного сопротивления (как бросались под мяч футболисты "Оренбурга") "Зенит" очень сложно выигрывать подобные матчи.

    «Оренбург» — «Зенит»
    t.me/fcorenburg

    Момент с первым взятием ворот? Наверно, это действительно офсайд. Впрочем, гол все равно состоялся — браво, Алип и Ерохин! Резюме? Концовка огонь. Выиграли — и выиграли. Двигаемся дальше».

    Соболев снова не забил

    Автор блога на sports.ru Вадим Высоцкий привел интересные статистические данные после матча «Оренбург» — «Зенит». Журналист также отметил возвращение Максим Глушенкова в состав «сине-бело-голубых».

    «Максим Глушенков травмировался еще 2 октября в матче с "Акроном" в Кубке России (5:1). Повредил левое бедро, потянувшись за верховым мячом.

    С тех пор Максим больше отмечался вне футбола — например, рассказал, что после матчей пьет по литру пива. Полузащитник пропустил семь матчей во всех турнирах: пять туров РПЛ и два матча в Кубке, в том числе первый четвертьфинал против "Ахмата" (3:0). Был вне игры до середины ноября: сыграл в первом тайме против "Фенербахче" (1:2), сейчас провел 79 минут против "Оренбурга".

    «Оренбург» — «Зенит»
    t.me/fcorenburg

    Его возвращения ждали: не всегда получалось громить соперника (на фоне монструозных 9+1 от Глушенкова на старте сезона), четыре из шести побед в лиге и Кубке — минимальные. Поднимет результативность?

    Александр Соболев снова не забил: отметился лишь желтой карточкой. Предупреждений у нападающего пока больше, чем голов за "Зенит": три желтых и два мяча в 13 играх.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    "Оренбург" не выигрывает уже 15 матчей подряд в РПЛ, не получается с первого тура — тогда обыграли 2:0 "Спартак". Последняя команда, у которой была серия хуже, — "Тамбов" в сезоне-2020/21 (19 матчей). "Оренбург" остался на последнем месте, отставание от спасительных может вырасти.

    Календарь и таблица РПЛ

    "Зенит" набрал в выездных матчах РПЛ-2024/25 уже 22 очка — больше всех в лиге. В семи из девяти гостевых матчей победили, шесть — сухие.

    "Краснодар" сегодня в 16:30 сыграет на выезде с "Химками". А пока на первом месте именно Зенит».

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