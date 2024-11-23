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    «Оренбург» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит»

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    Вильмар Барриос
    «Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом» в рамках 16-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков в 15-ти матчах. На счету уральской команды одна победа, 5 ничьих и 9 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 16:30.

    После назначения Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбург» сыграл 4 матча, набрав в них всего одно очко — с «Крыльями Советов» (2:2). Три последние игры завершились для уральской команды поражениями от «Рубина» (1:2), «Краснодара» (0:4) и махачкалинского «Динамо» (1:2).

    «Зенит»

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    «Зенит» завершил первый круг РПЛ на втором месте, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет один балл. Действующие чемпионы России одержали 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение, забив 33 мяча и пропустив 7 голов в свои ворота.

    Из пяти последних матчей «Зенит» выиграл четыре, потеряв очки лишь во встрече с «Локомотивом» (1:1). В двух крайних турах петербуржцы одержали победы над махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» с одинаковым счетом 2:1.

    Личные встречи

    «Зенит» с минимальным счетом обыграл соперника в матче первого круга РПЛ — 1:0. Всего в 11-ти очных встречах на счету команды из Санкт-Петербурга 9 побед, «Оренбург» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит» с коэффициентом 2.30.

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