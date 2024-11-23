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    Сможет ли «Оренбург» навязать борьбу «Зениту»?

    «Оренбург» — «Зенит». Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат России 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Зенит»
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    Александр Соболев («Зенит»)
    23 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Зенит». Начало встречи — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Ноября 2024 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 12:00 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного город является аутсайдером лиги и борется за выживание.

    Коллектив из Оренбурга имеет в своем активе только 8 очков и замыкает турнирную таблицу.

    Оренбург — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Оренбуржцы смогли забить 16 мячей, но в свои пропустили целых 30.

    Последние матчи: в прошлых турах «Оренбург» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2), «Краснодару» (0:4) и «Рубину» (1:2).

    Лишь до этого «сини-белые» смогли сыграть вничью с «Крыльями Советов» (2:2), но проиграли «Зениту» (0:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также подопечные Владимира Слишковича смогли победить «Химки» (2:0) в Кубке России, но вылетели с турнира.

    Не сыграют: травмированы Габриэль Флорентин и Тимофей Мартынов, а дисквалифицирован Данила Прохин.

    Состояние команды: «Оренбург» является главным претендентом на понижение в классе и показывает одну из худших игр в чемпионате.

    Думается, что команде зимой нужно хорошенько усилиться, чтобы иметь шансы сохранить прописку в элите. Сейчас команда отстает от спасительной зоны на четыре балла.

    «Зенит»

    Турнирное положение: действующие чемпионы России, как и всегда, борются только за золотые медали.

    В настоящий момент питерцы смогли набрать 36 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая один балл «Краснодару».

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    • Питерский коллектив смог забить 33 мяча, а в свои ворота пропустил только семь.

    Последние матчи: в последних матчах РПЛ команда из Санкт-Петербурга победила «Ахмат» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).

    До этого коллектив с берегов Невы потерял очки в противостоянии с «Локомотивом» (1:1).

    Во время паузы на матчи сборных сине-бело-голубые уступили «Фенербахче» (1:2) в товарищеском матче.

    Не сыграют: травмированы у «Зенита» Евгений Латышонок, Михаил Кержаков и Сергей Волков.

    Состояние команды: в этом году, как и в прошлом, идет упорная борьба за чемпионский титул. Думается, что подопечные Сергея Семака точно будут в ней участвовать до самого конца.

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    В этом сезоне «Зениту» нужно обязательно завоевывать седьмой чемпионский титул подряд. Главная причина — 100-летие клуба, о котором все знают, помнят и говорят.

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» проиграл 3 последних матча

    • «Зенит» не проигрывает на протяжении 9 последних официальных матчей

    • В первом круге «Зенит» 5 октября переиграл «Оренбург» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.47. Ничья — в 4.60, победа «Оренбурга» — в 6.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.66 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: команды из разных полюсов турнирной таблице и «Зенит» должен уверенно побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.30.

    Прогноз: рассчитываем увидеть много голов в этой игре. Встречаются забивные команды.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.00.

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    «Оренбург» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Оренбург» навязать борьбу «Зениту»?
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