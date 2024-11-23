Оренбург
Зенит
«Оренбург»
Турнирное положение: команда из одноименного город является аутсайдером лиги и борется за выживание.
Коллектив из Оренбурга имеет в своем активе только 8 очков и замыкает турнирную таблицу.
Оренбург — Зенит: коэффициенты букмекеров
Оренбуржцы смогли забить 16 мячей, но в свои пропустили целых 30.
Последние матчи: в прошлых турах «Оренбург» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2), «Краснодару» (0:4) и «Рубину» (1:2).
Лишь до этого «сини-белые» смогли сыграть вничью с «Крыльями Советов» (2:2), но проиграли «Зениту» (0:1).
Также подопечные Владимира Слишковича смогли победить «Химки» (2:0) в Кубке России, но вылетели с турнира.
Не сыграют: травмированы Габриэль Флорентин и Тимофей Мартынов, а дисквалифицирован Данила Прохин.
Состояние команды: «Оренбург» является главным претендентом на понижение в классе и показывает одну из худших игр в чемпионате.
Думается, что команде зимой нужно хорошенько усилиться, чтобы иметь шансы сохранить прописку в элите. Сейчас команда отстает от спасительной зоны на четыре балла.
«Зенит»
Турнирное положение: действующие чемпионы России, как и всегда, борются только за золотые медали.
В настоящий момент питерцы смогли набрать 36 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая один балл «Краснодару».
Питерский коллектив смог забить 33 мяча, а в свои ворота пропустил только семь.
Последние матчи: в последних матчах РПЛ команда из Санкт-Петербурга победила «Ахмат» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).
До этого коллектив с берегов Невы потерял очки в противостоянии с «Локомотивом» (1:1).
Во время паузы на матчи сборных сине-бело-голубые уступили «Фенербахче» (1:2) в товарищеском матче.
Не сыграют: травмированы у «Зенита» Евгений Латышонок, Михаил Кержаков и Сергей Волков.
Состояние команды: в этом году, как и в прошлом, идет упорная борьба за чемпионский титул. Думается, что подопечные Сергея Семака точно будут в ней участвовать до самого конца.
В этом сезоне «Зениту» нужно обязательно завоевывать седьмой чемпионский титул подряд. Главная причина — 100-летие клуба, о котором все знают, помнят и говорят.
Статистика для ставок
- «Оренбург» проиграл 3 последних матча
- «Зенит» не проигрывает на протяжении 9 последних официальных матчей
- В первом круге «Зенит» 5 октября переиграл «Оренбург» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.47. Ничья — в 4.60, победа «Оренбурга» — в 6.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.66 и 2.25 соответственно.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Бавария — Аугсбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: команды из разных полюсов турнирной таблице и «Зенит» должен уверенно побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.30.
Прогноз: рассчитываем увидеть много голов в этой игре. Встречаются забивные команды.
Ставка: тотал больше 3 за 2.00.