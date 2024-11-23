23 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Зенит». Начало встречи — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: команда из одноименного город является аутсайдером лиги и борется за выживание.

Коллектив из Оренбурга имеет в своем активе только 8 очков и замыкает турнирную таблицу.

Оренбуржцы смогли забить 16 мячей, но в свои пропустили целых 30.

Последние матчи: в прошлых турах «Оренбург» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2), «Краснодару» (0:4) и «Рубину» (1:2).

Лишь до этого «сини-белые» смогли сыграть вничью с «Крыльями Советов» (2:2), но проиграли «Зениту» (0:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также подопечные Владимира Слишковича смогли победить «Химки» (2:0) в Кубке России, но вылетели с турнира.

Не сыграют: травмированы Габриэль Флорентин и Тимофей Мартынов, а дисквалифицирован Данила Прохин.

Состояние команды: «Оренбург» является главным претендентом на понижение в классе и показывает одну из худших игр в чемпионате.

Думается, что команде зимой нужно хорошенько усилиться, чтобы иметь шансы сохранить прописку в элите. Сейчас команда отстает от спасительной зоны на четыре балла.

«Зенит»

Турнирное положение: действующие чемпионы России, как и всегда, борются только за золотые медали.

В настоящий момент питерцы смогли набрать 36 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая один балл «Краснодару».

Питерский коллектив смог забить 33 мяча, а в свои ворота пропустил только семь.

Последние матчи: в последних матчах РПЛ команда из Санкт-Петербурга победила «Ахмат» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).

До этого коллектив с берегов Невы потерял очки в противостоянии с «Локомотивом» (1:1).

Во время паузы на матчи сборных сине-бело-голубые уступили «Фенербахче» (1:2) в товарищеском матче.

Не сыграют: травмированы у «Зенита» Евгений Латышонок, Михаил Кержаков и Сергей Волков.

Состояние команды: в этом году, как и в прошлом, идет упорная борьба за чемпионский титул. Думается, что подопечные Сергея Семака точно будут в ней участвовать до самого конца.

В этом сезоне «Зениту» нужно обязательно завоевывать седьмой чемпионский титул подряд. Главная причина — 100-летие клуба, о котором все знают, помнят и говорят.

Статистика для ставок

«Оренбург» проиграл 3 последних матча

«Зенит» не проигрывает на протяжении 9 последних официальных матчей

В первом круге «Зенит» 5 октября переиграл «Оренбург» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.47. Ничья — в 4.60, победа «Оренбурга» — в 6.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.66 и 2.25 соответственно.

Прогноз: команды из разных полюсов турнирной таблице и «Зенит» должен уверенно побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.30.

Прогноз: рассчитываем увидеть много голов в этой игре. Встречаются забивные команды.

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.