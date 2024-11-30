Пробы пера. Василий Березуцкий приступил к работе в «Сабахе»

Василию Березуцкому надоело находиться на вторых ролях в тренерском штабе, ограничиваясь всего лишь должностью ассистента. «Сабах» предоставил шанс российскому наставнику начать самостоятельную деятельность, став главным тренером азербайджанского клуба.

Набирался опыта у Слуцкого и Гончаренко

Василий Березуцкий, завершивший летом 2018 карьеру игрока, не мог долго пребывать вне футбола и уже осенью того же года приступил к обучению тренерскому ремеслу. В январе 2019 бывшего подопечного под свое крыло взял Леонид Слуцкий, возглавлявший на тот период голландский «Витесс».

Вместе с Василием стажировку в Нидерландах также проходил его брат Алексей, чьи судьбы были крепко сплетены как на футбольном поле, так и на тренерском поприще. Российское трио наставников вместе проработало в «Витессе» немногим менее года.

Амбиции Слуцкого были намного выше, чем борьба в середине таблице Эредивизи. Однако перед «Витессом» стояли достаточно скромные задачи и речи про вклинивание в чемпионскую борьбу с «Аяксом», «Фейеноордом» и ПСВ не шло.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Отставка Леонида Викторовича в конце ноября 2019 поставила крест на пребывании братьев Березуцких в тренерском штабе «желто-черных». Василий Владимирович отмечал, что время работы в клубе из Арнема было тяжелым, но полученный опыт стоил того.

Следующей остановкой для Березуцкого стало возвращение в родные пенаты — в январе 2020 он получил назначение на должность спортивного координатора ЦСКА.

Виктор Гончаренко, занимающий тогда пост главного наставника «армейцев», включил Василия Владимировича в тренерский штаб летом того же года. Откровенно провальная кампания РПЛ 2020/2021 в исполнении столичного клуба стоила белорусскому специалисту работы, и он перебрался в «Краснодар».

Вместе с Гончаренко смена обстановки ожидала и Березуцкого, который отправился в расположение «быков» вслед за ним.

Надолго у руля «южан» тренерский тандем не задержался, причиной чему стали откровенно слабые результаты клуба в летне-осенней части чемпионата России 2021/2022. «Краснодар» ушел на зимние каникулы лишь на пятой строчке, а напряжение в отношениях белорусского наставника и президента «быков» Сергея Галицкого возросло до предела.

Василий Березуцкий и Виктор Гончаренко globallookpress.com

На дверь было указано всему тренерскому штабу, в том числе Василию Березуцкому. В поисках работы он пробыл всего несколько дней, и уже в январе 2022 присоединился к ЦСКА, где бразды правления находились в руках его брата Алексея.

Их воссоединение оказалось непродолжительным, и уже спустя полгода оба Березуцких покинули ряды «красно-синих». Привести родной клуб к медалям им не удалось — «армейцам» пришлось довольствоваться только пятой строчкой в турнирной таблице РПЛ.

Алексей Березуцкий globallookpress.com

После ухода из ЦСКА Василий Владимирович долгое время пребывал вне футбола. Творческий отпуск Березуцкого прервал Леонид Слуцкий, возглавивший китайский «Шанхай Шеньхуа» и пригласивший хорошего знакомого на роль ассистента.

Дуэту удалось навести шорох в Поднебесной, превратив крепкого середняка местной Суперлиги в одного из главных претендентов на чемпионский титул. «Шанхай Шеньхуа» потерпел всего одно поражение на дистанции и за два тура до финиша находился на вершине китайского первенства.

Осечка во встрече «Шэньчжэнь Пэн Сити» позволила вернуться на трон «Шанхай Порт» и развеяла мечты «синих дьяволов» о золоте. Тем не менее второе место Суперлиги Китая можно занести в актив как Слуцкому, так и помогавшему ему Василию Березуцкому.

Впервые в тренерской карьере молодой специалист попробовал на вкус хоть и серебряные, но все же медали.

От новобранца до надежды на «завтра»

История «Сабаха» пока насчитывает не так много страниц, что неудивительно, ведь клуб был создан лишь в 2017 году.

Название футбольного коллектива в переводе с азербайджанского языка означает «завтра» — этим руководство команды подчеркивает стремление к постоянному прогрессу и успеху в будущем как на национальной арене, так и международной.

В высшем эшелоне отечественного футбола «Сабах» дебютировал в сезоне 2018/2019, проведя розыгрыш довольно скромно и финишировав на предпоследнем месте. Разница в классе была видна невооруженным глазом — за двадцать восемь туров кампании «совы» одержали всего семь побед, потерпев при этом фиаско 15 раз.

На тренерском мостике «Сабах» сперва делал ставку на азербайджанских специалистов, однако переход на новый уровень требовал смены вектора развития. Пертурбации у руля клуба произошли в ноябре 2019, когда должность наставника получил хорват Желько Сопич.

Прогнозы и ставки на футбол

Первый блин «сов» с назначением иностранного специалиста получился комом — команда поднялась всего на одну строчку выше и закончила розыгрыш Премьер-лиги Азербайджана шестой.

Сопичу было указано «на выход», но сменивший его испанец Висенте Гомес также успеха не снискал. Тогда руководство азербайджанского клуба обратило взор на тренерский рынок российских специалистов.

Кресло «Сабаха» занял Мурад Мусаев, находившийся на вольных хлебах после увольнения из «Краснодара». Возглавив «сов» в октябре 2021, наставник сумел сделать из новичка Премьер-лиги конкурентоспособный коллектив.

Мурад Мусаев globallookpress.com

Под началом Мусаева «Сабах», постепенно набиравший вес в местном первенстве, сперва остановился в одном шаге от еврокубковой зоны, а затем вовсе взлетел на вторую строчку чемпионата. До медалей высшей пробы команде не хватило всего девяти набранных баллов.

Мурад Олегович покинул Азербайджан в феврале 2024, и до сих пор его работа в «Сабахе» получает только положительные отклики. Именно на багаже российского специалиста «совам» удалось добраться до бронзовых наград минувшего сезона Премьер-лиги.

Текущую кампанию «Сабах» начал под руководством Крунослава Рендулича, который провалил еврокубковое испытание — команде оказался не по силам 3-ий квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФА.

«Сабах» azernews.az

В чемпионате Азербайджана дела клуба складывались куда лучше: 4 победы и всего одно поражение в семи стартовых турах. Однако после проигрыша действующему чемпиону «Карабаху» со счетом 2:3 словно что-то сломалось в механизме «Сабаха».

Действия дружины Рендулича потеряли искру, и в рядах «сов» наступил кризис, сопровождавшийся семиматчевой безвыигрышной серией. Терпению руководства клуба пришел конец, и 25 ноября хорватский специалист собрал чемоданы.

Амбициозный проект

Понятно, что почувствовавший вкус медалей «Сабах» хочет продолжать дальше в том же духе и, конечно же, главная цель клуба — оказаться на вершине азербайджанской Премьер-лиги.

С хорватскими наставниками отношения у клуба, откровенно, не складываются. Российская тренерская школа, напротив, пока что на хорошем счету в команде из Масазыра.

Перед Березуцким стоит задача не испортить это впечатление, сложившееся в «Сабахе». Президент «сов» Магсуд Адыгезалов отметил, что национальность не была для него первостепенным критерием при выборе наставника — ключевыми стали желание и мотивация Василия Владимировича.

Функционера нисколько не смутило отсутствие опыта самостоятельной работы российского специалиста.

Василий Березуцкий sabahfc.az

Действительно, Березуцкий получил серьезный вызов на новой для себя должности, ведь конкуренция в текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана зашкаливает. Неожиданно для всех в чемпионате лидирует «Араз-Нахчыван», который прошлую кампанию завершил на восьмой позиции.

Гегемон «Карабах» пока дышит выскочке в спину, отставая на два балла и имея в запасе два поединка. Другой мастодонт азербайджанского футбола «Нефтчи» вовсе идет в хвосте пелотона, занимая восьмое место.

Тренерский дебют Березуцкого в «Сабахе» состоялся 29 ноября и выдался вполне себе успешным. Дружина Василия Владимировича одержала минимальную победу 1:0 над «Сабаилом» и закрепилась на пятой строчке чемпионата Азербайджана.

«Сабах» sabahfc.az

Сходу наставнику удалось закончить черную полосу клуба, которая насчитывала, как упоминали выше, семь безвыигрышных матчей. Надеемся, что данный триумф станет фундаментом теперь уже для успешной серии «Сабаха» и выведет коллектив из психологической ямы.

Работы у Березуцкого в стане азербайджанского клуба немало, особенно это касается оборонительной линии команды. В воротах «сов» за пятнадцать поединков побывало двадцать мячей, что недопустимо большой показатель, если ты претендуешь на высшие награды.

К примеру, «Карабах» и «Араз-Нахчыван» пропустили всего шесть и десять голов соответственно.

Кому, как не Василию Владимировичу, выступавшего на протяжении всей карьеры в центре обороны, лучше знать, что надежный тыл является залогом общего успеха.

Также в атакующих действиях «Сабаха» виден явный крен на левый фланг — звание лучшего бомбардира команды принадлежит левому вингеру Джой-Лэнсу Микелсу (7 голов), а ведущим ассистентом выступает левый защитник Боян Летич (6 результативных передач).

Джой-Лэнс Микелс sabahfc.az

Березуцкому предстоит наладить гармонию в последней трети поля, сделав действия центра нападения и правого края более эффективными около ворот соперников.

Впереди у Василия Владимировича есть 2,5 года — именно таков срок трудового соглашения наставника с азербайджанским клубом. Пожелаем ему успехов на новой для него футбольной тропе, возможно именно он впишет свое имя золотыми буквами в историю «Сабаха» и приведет команду к заветному трофею.