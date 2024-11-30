Лукин показал, как забивать. ЦСКА избежал поражения в концовке

ЦСКА на своем поле принимал «Рубин» в матче 17-го тура российской Премьер-лиги. В составе казанской команды 2 гола забили Мирлинд Даку и Егор Тесленко, а у ЦСКА дубль оформил защитник Матвей Лукин.

Четвертая встреча этих команд

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории матча РПЛ ЦСКА — «Рубин». Журналист отметил, что армейцы считались фаворитами противостояния.

«В минувший вторник ЦСКА и “Рубин” встречались на “ВЭБ-Арене” в рамках ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ Кубка России. Армейцы у себя дома разгромили казанцев со счётом 3:0 благодаря голам Келлвена, Файзуллаева и Мусаева ещё в первом тайме. Крупная победа вывела столичный клуб в полуфинал Пути РПЛ, так как первая игра этого противостояния завершилась безголевой ничьей. В 1/2 финала красно-синих ждёт дерби с “Динамо”. Коллектив из Татарстана, в свою очередь, продолжит выступление в Кубке через Путь регионов, где его соперником по итогам жеребьёвки стал единственный оставшийся в турнире представитель Первой лиги “Урал”.

А вот в прошлом туре чемпионата ЦСКА и “Рубин” добились диаметрально-противоположных результатов. Армейцы на своём поле уступили “Ростову” со счётом 1:2. Команда Николича хорошо провела первый тайм и закономерно лидировала к перерыву благодаря голу Келлвена, однако во второй сорокапятиминутке у красно-синих случился удивительнейший провал, приведший к двумя пропущенным голам от Голенкова в концовке встречи. ЦСКА находился на шестом месте в таблице чемпионата и на 5 очков опережал располагавшийся на седьмой строчке “Рубин”. Казанцы, в свою очередь, в минувшем туре уверенно обыграли “Акрон” на своём поле со счётом 3:0. В той игре Даку наконец-то прервал затянувшуюся безголевую серию и впервые сделал дубль в матче РПЛ. А в концовке встречи Фамейе реализовал пенальти и установил окончательный счёт.

ЦСКА — «Рубин» t.me/pfccskamoscow

Нынешняя очная встреча стала для ЦСКА и “Рубина” уже четвёртой в текущем сезоне. Помимо двух кубковых матчей, команды также сыграли в первом круге чемпионата, и тот поединок в Казани завершился вничью 1:1. Армейцы хорошо провели первый тайм и по делу лидировали в счёте благодаря результативному удару Жемалетдинова, но во второй сорокапятиминутке казанцы перехватили ситуацию и исправили ситуацию усилиями Тесленко. ЦСКА можно было назвать фаворитом нынешнего матча. Но команде Николича не стоило настраиваться на то, что отчётная встреча сложится для них также легко, как кубковая игра. В данном противостоянии хозяева не могли рассчитывать на продолжавшего отбывать дисквалификацию Рошу, а также на травмированного Яковлева. У гостей же в лазарете находится Юкич».

Первый тайм остался за ЦСКА

Автор издания «Чемпионат» Кирилл Закатченко подробно рассказал о том, что происходило в матче между ЦСКА и «Рубином». Самые интересные события выпали именно на второй отрезок.

«Первый тайм прошёл с преимуществом ЦСКА. Эту точку зрения в перерыве разделил и Миралем Пьянич, который в том числе посетовал на низкую реализацию. Самый жирный момент был у Тамерлана Мусаева, но нападающий армейцев не наказал Дмитрия Кабутова за грубейшую ошибку. Футболист "Рубина" головой сбросил мяч на ход Мусаеву, а Тамерлан перекинул вратаря, но не попал в створ.

У Мусаева был и ещё один момент, когда он почти вывалился один на один с вратарём. И тут вовремя подсуетился Илья Рожков — защитник в последний момент выбил мяч из-под ног соперника. Гости ответили — Никола Чумич не переиграл Игоря Акинфеева ударом с острого угла. Странно, что судьи лишили казанцев стандарта, ведь с каждого повтора было видно, что мяч ушёл за линию ворот от голкипера.

ЦСКА — «Рубин» t.me/pfccskamoscow

"Рубин" перетерпел, а потом наказал соперника в концовке первого тайма. Дардан Шабанхаджай вывел Мирлинда Даку один на один с Акинфеевым, и албанец хладнокровно переиграл вратаря — 0:1. После гола нападающий показал неприличный жест. Не исключено, что вскоре это станет предметом для разбирательства. А Даку вышел на чистое третье место в РПЛ по голам (девять).

Начало второго тайма — новая боль для фанатов ЦСКА. На этот раз гости забили со стандарта — Кабутов навесил, а Егор Тесленко головой попал в дальний угол. Акинфеев зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку. Первая победа Рахимова в матчах с ЦСКА стала ещё ближе.

Хозяева сразу обрушили множество атак на ворота соперника. Голкипер казанского клуба Евгений Ставер стал спонсором одного из главных хайлайтов матча. Он остановил на ленточке удар Аббосбека Файзуллаева через себя, когда казалось, что мяч уже влетает в ворота. Красотища!

Но ЦСКА всё-таки добился своего со стандарта. Ставер отразил перед собой мощный удар Игоря Дивеева, а Матвей Лукин оказался первым на добивании и возродил интригу — 1:2.

А ещё через две минуты Кабутов оставил гостей в меньшинстве. В первом тайме он остановил прорыв Файзуллаева ценой жёлтой карточки. Во втором — отмахнулся от игрока сборной Узбекистана. Итог: второе предупреждение преобразовалось в удаление. У ЦСКА оставалось 25 минут (без учёта добавленного) на камбэк.

Развязка наступила на шестой добавленной минуте. Лукин оказался расторопнее всех в штрафной площади "Рубина" и сравнял счёт. Кстати, Матвей пробил не лучшим образом, но мяч рикошетом от головы Рожкова влетел мимо Ставера — 2:2. Илья в этом эпизоде получил травму и покинул поле с разбитым носом.

Рахимов снова остался без победы в матче с ЦСКА, хотя был к ней максимально близок. Удивительная серия продолжилась, хотя сегодня "Рубин" был максимально близок к тому, чтобы её прервать. Армейцы же не побеждают на домашнем стадионе в РПЛ в течение четырёх игр подряд».

Марко Николич Главный тренер ЦСКА Если бы до начала игры мне сказали, что итоговым результатом был бы 2:2, то доволен я бы не был. Но исходя из того, как развивалась игра после 0:2, рад, что ребята изменили игру. К сожалению, у соперника несколько ударов в створ привели к двум голам, а мы не смогли реализовать кучу моментов при 0:0 в первом тайме. Доволен, как мы играли, особенно в первом тайме. Контролировали игру, имели много разных моментов — через фланги, через центр, после стандартов. Но футбол — такая игра, что если ты не забиваешь, то одна ошибка при обороне позволяет сопернику тебя за это наказать. Также сегодня на поле появилось много молодых игроков. Понравилось, что и они, и остальные футболисты бились до последней секунды, что показали болельщикам интересную игру и борьбу. В этом смысле, как бы странно ни звучало, я доволен результатом матча.

Четыре матча без побед для зрителей ЦСКА

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев рассказал о том, как изменилась игра обеих команд после того, как «Рубин» повел в 2 мяча.

«При насыщенном календаре ЦСКА и "Рубин" встретились осенью уже в четвертый раз. Начали с сентябрьской ничьей в Казани (1:1), а в ноябре продолжили тремя матчами за три с половиной недели. Причем в Кубке России москвичи и казанцы сыграли на Песчаной четыре дня назад. И в сравнении с той встречей ротация оказалась обычной для жесткого графика. У армейцев во вторник в старте не было появившихся в субботу с первых минут Акинфеева, Кругового и Лукина, который в РПЛ безальтернативен во время дисквалификации Виллиана Роши. У гостей — Рожкова, Кабутова, Иву, Чумича и Даку.

Самое банальное в таком графике — пуститься в рассуждения о том, как непохожи оказались эти матчи. Только в данном случае на поверхности была реализация армейцами своих моментов. В Кубке она оказалась почти образцовой, а в каких-то эпизодах им удалось выжать даже больше, чем казалось возможным. В субботу же к перерыву ЦСКА проигрывал, хотя, исходя из имевшихся возможностей, вполне мог повторить вторничные 3:0 за тайм.

Данный результат в одиночку мог обеспечить Мусаев, который дважды убегал к воротам после длинных передач и неудачных действий казанских защитников. Итог — безуспешная попытка перебросить вратаря и разминочный для Ставера удар. Еще в одной быстрой атаке, когда передачу слева вырезал Кисляк, Мусаева в последний момент в великолепном подкате опередил Рожков. Сюда еще можно добавить классный розыгрыш штрафного с промахом Лукина, который с лета пробил над перекладиной после мягкой подачи Пьянича.

КПД команды Рашида Рахимова в первые 45 минут оказался максимальным. С оговоркой, что в статистику не попал момент спасения Акинфеева после удара Чумича с острого угла, так как судьи не заметили касания вратаря и вместо углового назначили удар от ворот. А единственный выстрел гостей в створ завершился голом после образцовой по геометрии контратаки, когда мяч был доставлен от одной штрафной до другой в две передачи. При этом Лукин словно сконцентрировался на передаче Шабанхаджая и прозевал движение Даку у себя за спиной, а Дивеев, от которого начал свое ускорение албанец, не подстраховал молодого партнера.

Впрочем, исходя из характера игры, это не казалось приговором хозяевам. Они ведь и второй тайм начали с опасного момента, когда удар Файзуллаева из центра штрафной успел накрыть Кабутов. Шок, как оказалось, был впереди. И если Даку (ему помешал Пьянич) и ударивший выше Чумич в одной атаке ЦСКА простили, то подачу Кабутова со штрафного замкнул Тесленко. В этот момент можно было порассуждать о системности игры "Рубина", так как в первом круге ничью казанцам принесла та же связка, но тогда был не штрафной, а розыгрыш углового.

ЦСКА t.me/pfccskamoscow

Потрясающая эффективность несколько диссонировала с общим впечатлением от игры, в которой уровень армейского давления с каждой минутой рос в геометрической прогрессии. Маленький шедевр в исполнении наносившего удар через себя Файзуллаева отменил Ставер. Он же не дал Дивееву забить при подаче углового, но Лукин успел на добивание. Градус игры после гола пошел вверх, что обернулось удалением получившего вторую желтую карточку Кабутова.

Марко Николич отреагировал на полученное численное преимущество отказом от схемы с тройкой центральных защитников. В центр поля добавился Бистрович, а Мойзес сместился на профильную для себя позицию латераля. Игра же перешла в режим позиционной осады штрафной окончательно откатившегося к своим воротам "Рубина". Между тем со взломом оборонительных порядков в домашних играх у ЦСКА большие проблемы. В этот раз удалось спастись на шестой добавленной минуте благодаря бомбардирским талантам прежде не забивавшего на таком уровне.

Только неудачная серия на родном стадионе продолжается. Побед в РПЛ (при наличии двух кубковых) болельщики не видели здесь с сентябрьского разгрома "Ахмата" (3:0). После этого была нулевая ничья с "Факелом", а также поражения от "Спартака" и "Ростова". Плюсуем результат с "Рубином" — и получаем четыре матча без побед с потерей десяти очков. В таком режиме догнать тройку лидеров будет непросто».

Рашид Рахимов Главный тренер «Рубина» Конечно, это упущенная победа, когда ты ведёшь 2:0 и пропускаешь на последних секундах. Но если брать в целом, то моменты были и у армейцев, они могли забивать, нас выручил в некоторых эпизодах Ставер. Поэтому можно говорить о закономерности результата.

Отдать всю игру, а потом героически умирать

Автор издания «Советский Спорт» Андрей Тупиков поделился своим мнением об игре ЦСКА в матче РПЛ против «Рубина». Журналист рассказал, каким образом армейцам удалось сравнять счет.

«Что мы знаем о команде ЦСКА? Этот столичный клуб ежегодно априори рассматривается, как претендент если не на золото, то место в тройке РПЛ уж точно. Фаворит или российский топ-клуб как он есть. Но уже не первый сезон армейцы пребывают в каком-то перманентном анабиозе, где один главный тренер экспериментирует, ничего особенного не добивается и его меняют на другого.

Но, если в прошлые годы красно-синие славились тем, что у них прекрасно работает скаутская служба, привозящая интересных футболистов, то в сезоне-2024/2025 всё стало совсем грустно. И, есть ощущение, что наставник Марко Николич — это ошибка руководства команды.

Перед матчем с "Рубином" казалось, что у ЦСКА не должно возникнуть проблем с середняком РПЛ. Хотя, армейцы сейчас не сильно далеко расположились от гостей — красно-синие на 6-м месте, подопечные Рашида Рахимова — на 7-м. По сути, игра 17-го тура была между прямыми конкурентами за место в середине таблицы. Но задним числом, москвичи всё-равно выглядят фаворитами. Плюс положительных эмоций поклонникам москвичей добавлял четвертьфинальный кубковый матч, который случился на неделе.

Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА t.me/pfccskamoscow

Тогда птенцы Николича спокойно разобрались с соперником — 3:0. Но то Кубок, откуда и вылета как такового нет в случае поражения. Поэтому некоторые клубы не сильно упираются, отдавая предпочтение чемпионату. Игра "Рубина" в этот уик-энд показала, что так оно и есть. Гости, ведомые одним из лучших голеадоров РПЛ Мирлиндом Даку как будто поменялись местами с армейцами. Они атаковали, они проводили манёвры, осаждали владения Игоря Акинфеева и вообще имели как игровое, так и территориальное преимущество.

Гол, который Даку забил под занавес первой половины полностью вытекал из логики игры. "Рубин" был лучше практически по всех компонентах. Грусти столичному клубу добавлял тот факт, что они выиграли в этом сезоне всего четыре матча на своём родном стадионе. Для претендента на высокие места, мягко говоря, так себе "достижение". Более того, команда перешла на игру в достаточно осторожный футбол с любым соперником. Будто и нет у красно-синих ресурсов для того, чтобы доминировать… хотя бы дома.

Не далее, как пару месяцев назад в стан ЦСКА перешла в недавнем прошлом самая настоящая звезда европейского футбола Миралем Пьянич, забрали у "Сочи" одного из лидера Сауля Гуарирапу, с прошлого сезона феерит лучший молодой игрок Азии Аббос Файзуллаев. Казалось бы, с таким костяком, многих соперников армейцы и вовсе не должны замечать. Но они натурально мучаются на поле и видно это уже всем.

Причём нет никакой разницы выигрывает команда или проигрывает. Их футбол — всегда одинаковый Изюминки добавляют только индивидуальности, а они не могут тащить команду весь матч. Всё это видел и Рашид Рахимов, выстроив игру казанцев от слабых мест соперника. Второй мяч также стал делом времени. На 52-й минуте высоченный центральный защитник Егор Тесленко качественно выполнил свою работу в штрафной ЦСКА и усугубил положение москвичей.

Что действительно есть в арсенале у красно-синих — это выдирать матчи на жилах. Отдать всю игру, а потом героически умирать, в попытках хотя бы выцарапать ничью. Им это удалось в очередной раз. Правда, не без помощи гостей — на 65-й минуте за вторую жёлтую главный арбитр Василий Казарцев выгнал с поля Дмитрия Кабутова. Разница в одного игрока сказалась на последних минутах. Героем ЦСКА стал молодой Матвей Лукин. Ещё до ухода Кабутова, он отквитал один мяч. А на шестой добавленной минуте к матчу спас команду от поражения.

Но, если говорить прямо, фиаско от "Рубина" не было бы чем-то удивительным. После очередного невзрачного поединка в РПЛ очень хочется узнать мнение руководителей армейского клуба: а чем бывший наставник Владимир Федотов был хуже Марко Николича? Игра армейцев стала более осторожной, а результат заметно просел. Однако сербского специалиста не спешат увольнять. Наверное, есть какие-то надежды…».

Матвей Лукин Защитник ЦСКА Смешанные эмоции. С одной стороны, очень рад забить за свой клуб, в котором я с пяти лет. С другой стороны, обидно, что мы не выиграли этот матч, хотя играли достаточно неплохо.

Лукин показал всем, как надо забивать голы

Автор блога на bobsoccer.ru Максим Квятковский высказал несколько мыслей по горячим следам после матча между ЦСКА и «Рубином».

«Несколько мыслей по горячим следам. Во-первых, Марко Николич не может теперь не выпустить Матвея Лукина в стартовом составе на следующую игру в Воронеже. Да, возвращается Виллиан Роша, но Лукин после сегодняшнего перфоманса просто обязан быть в основе. Матвей показал всем игрокам группы атаки, как надо забивать голы. Его дубль спас ЦСКА от антирекорда, команда была в шаге от третьего домашнего поражения подряд в чемпионате. Такого не было вообще никогда, даже в 90-е.

В первом тайме армейцы неплохо играли, но не забили, а еще и умудрились пропустить. Большой привет клубной селекционной службе. Почему "Рубин" находит Даку, которому нужен был один момент, чтобы забить свой гол? А игроки группы атаки ЦСКА не забивают из более простых ситуаций.

Выручил игрок обороны, в очередной раз. Уже 13 голов у ЦСКА забили защитники в этом чемпионате. Отличный показатель, но что же футболисты других амплуа? Мусаев не реализовал три момента, Обляков был хорош на старте сезона, но сейчас его игра потускнела. Гуарирапа все еще не может забить за армейцев, а сможет ли вообще?

Миралем Пьянич — полузащитник ЦСКА t.me/pfccskamoscow

Спасибо Лукину за то, что ЦСКА не проиграл этот матч. Четвертая ничья подряд с "Рубином" в РПЛ — такие серии тоже бывают. До зимней паузы остался один матч. Восьмого декабря в Воронеже».

Игорь Дивеев Защитник ЦСКА Была интересная игра. Моментами мы доминировали, но пропустили нелепую контратаку, и забил Даку. На второй тайм выходили с настроем, что надо атаковать, добывать победу и улучшать свои позиции. Был небольшой стандарт, где мы не доработали и не поняли, кто должен играть. Молодцы, что дожали. Могли выигрывать, но не получилось.

Три факта

Автор издания «Спорт день за днем» Артем Егорычев назвал три главных факта после матча ЦСКА — «Рубин».

«1. ЦСКА продлил серию без побед на своем поле в РПЛ до четырех матчей. Команда Марко Николича на "ВЭБ Арене" сыграла вничью с "Факелом" (0:0) и "Рубином" (2:2), а также потерпела два поражения — от "Спартака" (0:2) и "Ростова" (1:2).

Матвей Лукин — защитник ЦСКА t.me/pfccskamoscow

2. Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку обогнал форварда "Краснодара" Джона Кордобу по голам в РПЛ (9 против 8) и поднялся на третье место в списке лучших снайперов. У Кордобы в последних двух турах ни одного гола, у Даку уже три.

Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров РПЛ Манферд Угальде (»Спартак«, 12 голов). Вторым идет Алексей Батраков (»Локомотив«, 10 голов).

3. 20-летний защитник ЦСКА Матвей Лукин забил первый гол на взрослом уровне, в этой же игре он отметился вторым забитым мячом. Воспитанник армейского клуба провел 27 матчей за основной состав команды. Также на его счету одна голевая передача».

Три худших игрока

Автор издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев назвал 3-х самых худших игроков матча ЦСКА — «Рубин».

«МАТВЕЙ КИСЛЯК — 4,5. Не сказать, что прям плохой матч провёл молодой полузащитник ЦСКА, но всё-таки именно его ошибка в центре поля раскрутила первую голевую атаку "Рубина". Пусть и много там было единоборств на грани фола. Кроме голевой ошибки в пассиве Матвея 12 потерь. Выдавал он неплохой объём работы, много двигался, но был заменён после смачного удара по ногам от Грицаенко.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

ТАМЕРЛАН МУСАЕВ — 4,0. А теперь два футболиста, которые однозначно провели плохой матч. И тоже были заменены в середине второго тайма, но тут дело не в травме. Тамерлан Мусаев слабо смотрелся на острие атаки — как загубил чистый выход один на один на старте матча, так и пошло далее. При трёх ударах мимо ворот всего девять точных передач накопил, мячи цеплял плохо. При минимальной пользе для командной игры только губил созданное партнёрами.

Календарь и таблица РПЛ

ДАНИЛ КРУГОВОЙ — 4,0. И вообще ничего не получилось слева у Кругового. Данил четыре раза навесил в никуда, совершил 13 потерь, однажды забрался в офсайд и ни разу не обострил. А самое главное, проиграл фланг Шабанхаджаю, откуда тот успешно обострял».