ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ЦСКА — «Рубин». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Рубин
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар» «Бавария» — ПСЖБлистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов Марко НиколичЦСКА — «Рубин». Онлайн
    Все новости спорта
    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич
    ЦСКА на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках 17-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    ЦСКА

    ЦСКА набрал 27 очков в 16-ти матчах, расположившись на шестой строчке в турнирной таблице. На счету армейцев 8 побед, 3 ничьи и 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 25:12.

    У армейцев одна победа в 4-х последних матчах чемпионата — над «Крыльями Советов» (2:1). До этого команда Николича сыграла вничью с «Факелом» (0:0) и уступила «Спартаку» (0:2), а в крайнем туре проиграла на своем поле «Ростову» (1:2).

    «Рубин»

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Рубин» идет на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 22 очка в 16-ти матчах. Казанская команда одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью, забив 20 голов и пропустив 22 мяча в свои ворота.

    В крайнем туре «Рубин» одержал крупнейшую победу в текущем сезоне, разгромив на своем поле «Акрон» (3:0). Ранее команда Рашида Рахимова отобрала очки у «Краснодара» (1:1), а до этого проиграла в концовке матча «Локомотиву» (0:1).

    Личные встречи

    Команды встречались между собой на этой неделе в рамках ответной игры 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. ЦСКА разгромил соперника со счетом 3:0 и по сумме двух встреч прошел в следующий раунд. Матч первого круга в рамках РПЛ завершился со счетом 1:1.

    В 10-ти последних встречах на счету «Рубина» 3 победы, ЦСКА оказался сильнее в 2-х случаях и еще 5 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Рубин» с коэффициентом 2.15.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Родина — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры