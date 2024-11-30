ЦСКА на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках 17-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

ЦСКА набрал 27 очков в 16-ти матчах, расположившись на шестой строчке в турнирной таблице. На счету армейцев 8 побед, 3 ничьи и 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 25:12.

У армейцев одна победа в 4-х последних матчах чемпионата — над «Крыльями Советов» (2:1). До этого команда Николича сыграла вничью с «Факелом» (0:0) и уступила «Спартаку» (0:2), а в крайнем туре проиграла на своем поле «Ростову» (1:2).

«Рубин»

«Рубин» идет на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 22 очка в 16-ти матчах. Казанская команда одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью, забив 20 голов и пропустив 22 мяча в свои ворота.

В крайнем туре «Рубин» одержал крупнейшую победу в текущем сезоне, разгромив на своем поле «Акрон» (3:0). Ранее команда Рашида Рахимова отобрала очки у «Краснодара» (1:1), а до этого проиграла в концовке матча «Локомотиву» (0:1).

Личные встречи

Команды встречались между собой на этой неделе в рамках ответной игры 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. ЦСКА разгромил соперника со счетом 3:0 и по сумме двух встреч прошел в следующий раунд. Матч первого круга в рамках РПЛ завершился со счетом 1:1.

В 10-ти последних встречах на счету «Рубина» 3 победы, ЦСКА оказался сильнее в 2-х случаях и еще 5 раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Рубин» с коэффициентом 2.15.