30 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Рубин». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: московский коллектив продолжает борьбу за самые высокие места в этом сезоне.

Команда из Москвы имеет в своем активе 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице..

Москвичи смогли 25 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы России проиграла «Ростову» (1:2).

До этого столичный коллектив победил «Крылья Советов» (2:1), но уступил «Спартаку» (0:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последней же игре «армейцы» разбили «Рубин» (3:0) и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Не сыграют: в составе «красно-синих» не выйдет на поле травмированный Владислав Яковлев.

Состояние команды: подопечные Марко Николича являются крайне нестабильными и чередуют победы с поражениями.

Думается, что ЦСКА обязан бороться за самые высокие места и быть в четверке сильнейших, однако пока что у команды не получается это делать.

«Рубин»

Турнирное положение: казанцы являются крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.

Сейчас коллектив из Казани имеет в своем активе 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Казанская команда смогла забить 20 мячей, а пропустила — 22.

Последние матчи: в прошлых турах рубиновцы разгромили «Акрон» (3:0) и сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

До этого же «Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:1), но выиграл у «Оренбурга» (2:1).

В последней игре подопечные Рашида Рахимова крупно проиграли ЦСКА (0:3) и вылетели в Пути регионов Кубок России.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в этом сезоне «Рубин» выступает достаточно неплохо и идет первым после топовых команд.

Если рубиновые так и останутся на седьмой строчке, то это должно стать хорошим результатом.

Статистика для ставок

ЦСКА проиграл только 2 из последних 14 матчей

«Рубин» проиграл только 1 из последних 4 матчей

В первом круге 21 сентября «Рубин» и ЦСКА сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.65, победа «Рубина» — в 5.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.

Прогноз: команды играют довольно результативно, поэтому обе команды должны забить.

Ставка: обе забьют за 2.15.

Прогноз: ЦСКА все же сильнее «Рубин» и должен забирать три очка в этой игре.

Ставка: победа ЦСКА с форой-1 за 2.40.