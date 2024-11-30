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    Сможет ли ЦСКА обыграть «Рубин» и в чемпионате?

    ЦСКА — «Рубин». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат России, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Рубин»
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    Миралем Пьянич (ЦСКА)
    30 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Рубин». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Ноября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Рубин

    Рубин

  • Казань
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    ЦСКА

    Турнирное положение: московский коллектив продолжает борьбу за самые высокие места в этом сезоне.

    Команда из Москвы имеет в своем активе 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице..

    ЦСКА — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Москвичи смогли 25 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы России проиграла «Ростову» (1:2).

    До этого столичный коллектив победил «Крылья Советов» (2:1), но уступил «Спартаку» (0:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней же игре «армейцы» разбили «Рубин» (3:0) и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

    Не сыграют: в составе «красно-синих» не выйдет на поле травмированный Владислав Яковлев.

    Состояние команды: подопечные Марко Николича являются крайне нестабильными и чередуют победы с поражениями.

    Думается, что ЦСКА обязан бороться за самые высокие места и быть в четверке сильнейших, однако пока что у команды не получается это делать.

    «Рубин»

    Турнирное положение: казанцы являются крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.

    Сейчас коллектив из Казани имеет в своем активе 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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  • Вчера

    • Казанская команда смогла забить 20 мячей, а пропустила — 22.

    Последние матчи: в прошлых турах рубиновцы разгромили «Акрон» (3:0) и сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

    До этого же «Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:1), но выиграл у «Оренбурга» (2:1).

    В последней игре подопечные Рашида Рахимова крупно проиграли ЦСКА (0:3) и вылетели в Пути регионов Кубок России.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в этом сезоне «Рубин» выступает достаточно неплохо и идет первым после топовых команд.

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    Если рубиновые так и останутся на седьмой строчке, то это должно стать хорошим результатом.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА проиграл только 2 из последних 14 матчей

    • «Рубин» проиграл только 1 из последних 4 матчей

    • В первом круге 21 сентября «Рубин» и ЦСКА сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.65, победа «Рубина» — в 5.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: команды играют довольно результативно, поэтому обе команды должны забить.

    Ставка: обе забьют за 2.15.

    Прогноз: ЦСКА все же сильнее «Рубин» и должен забирать три очка в этой игре.

    Ставка: победа ЦСКА с форой-1 за 2.40.

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    ЦСКА — «Рубин»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА обыграть «Рубин» и в чемпионате?
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