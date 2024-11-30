ЦСКА
Рубин
ЦСКА
Турнирное положение: московский коллектив продолжает борьбу за самые высокие места в этом сезоне.
Команда из Москвы имеет в своем активе 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице..
ЦСКА — Рубин: коэффициенты букмекеров
Москвичи смогли 25 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы России проиграла «Ростову» (1:2).
До этого столичный коллектив победил «Крылья Советов» (2:1), но уступил «Спартаку» (0:2).
В последней же игре «армейцы» разбили «Рубин» (3:0) и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
Не сыграют: в составе «красно-синих» не выйдет на поле травмированный Владислав Яковлев.
Состояние команды: подопечные Марко Николича являются крайне нестабильными и чередуют победы с поражениями.
Думается, что ЦСКА обязан бороться за самые высокие места и быть в четверке сильнейших, однако пока что у команды не получается это делать.
«Рубин»
Турнирное положение: казанцы являются крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.
Сейчас коллектив из Казани имеет в своем активе 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Казанская команда смогла забить 20 мячей, а пропустила — 22.
Последние матчи: в прошлых турах рубиновцы разгромили «Акрон» (3:0) и сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
До этого же «Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:1), но выиграл у «Оренбурга» (2:1).
В последней игре подопечные Рашида Рахимова крупно проиграли ЦСКА (0:3) и вылетели в Пути регионов Кубок России.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в этом сезоне «Рубин» выступает достаточно неплохо и идет первым после топовых команд.
Если рубиновые так и останутся на седьмой строчке, то это должно стать хорошим результатом.
Статистика для ставок
- ЦСКА проиграл только 2 из последних 14 матчей
- «Рубин» проиграл только 1 из последних 4 матчей
- В первом круге 21 сентября «Рубин» и ЦСКА сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.65, победа «Рубина» — в 5.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.
- 2.05Мальорка — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.17Ростов — Пари НН: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.55Алавес — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 18:15
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Прогноз: команды играют довольно результативно, поэтому обе команды должны забить.
Ставка: обе забьют за 2.15.
Прогноз: ЦСКА все же сильнее «Рубин» и должен забирать три очка в этой игре.
Ставка: победа ЦСКА с форой-1 за 2.40.