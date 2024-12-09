Трансферный дайджест. 2-9 декабря

Бителло

«Динамо» М, полузащитник, 24 года

Лидер полузащиты московского «Динамо» Бителло хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает авторитетное издание Globo.

Основной причиной такого шага 24-летний бразилец называет политическую ситуацию в России и конфликт с Украиной. При подписании контракта с бело-голубыми в 2023 году Бителло рассчитывал, что ситуация разрешится намного быстрее.

Сейчас главным претендентом на центрального полузащитника является «Ботафого», который только что стал третий раз чемпионом Бразилии спустя 29 лет.

По мнению руководства клуба из Рио-де-Жанейро, Бителло в основном составе должен заменить чемпиона мира-2024 аргентинца Тиаго Альмаду, который зимой отправляется играть во французский «Лион».

Бителло globallookpress.com

Также Бителло лелеет мечту попасть в сборную Бразилии, а из местной Серии А это будет сделать намного проще. В его активе есть один матч за молодежную сборную. До перехода в «Динамо» Бителло выступал за «Гремио». В этом сезоне в РПЛ он сыграл 14 матчей, забил один мяч и сделал 7 голевых передач.

Наш прогноз: Бителло уговорит руководство «Динамо» его отдать в аренду в один из бразильских клубов.

Леон Горецка

«Бавария», полузащитник, 29 лет

В начале сезона Леон Горецка находился в глубоком запасе «Баварии», а его не особо жаловал новый главный тренер Венсан Компани.

Все изменилось после травм его конкурентов на позиции в центре поля — Жоао Пальиньи и Александара Павловича. 29-летний Горецка получил шанс играть в стартовом составе и полностью его использовал, вернув себе былую форму, а вместе с ней и уверенность.

Тем не менее, по данным журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к Горецке не утратили «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Наполи», но сам полузащитник твердо намерен доиграть сезон в мюнхенском клубе.

Но все может измениться в летнее трансферное окно или после выздоровления его основных конкурентов. Тогда Горецка может рассмотреть предложение о своем трансфере.

Леон Горецка globallookpress.com

В этом сезоне игрок сборной Германии провел в Бунделиге за «Баварию» 8 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Наш прогноз: Горецка останется в «Баварии».

Неймар

«Аль-Хилаль», нападающий, 32 года

Бразильский нападающий Неймар находится в поле зрения клуба американской МЛС «Интер Майами».

«У нас много ограничений и запретов в составе, но у нас неограниченный бюджет, мы стремимся приводить в нашу команду больших игроков, а появится возможность привезти игрока калибра Неймара, мы не будем колебаться», — сообщил президент «Интера Майами» Хорхе Мас.

Сейчас 32-летний игрок принадлежит саудовскому «Аль-Хилялю», но не играет из-за постоянных травм, что вызывает неудольство нынешнего клуба, учитывая его огромную зарплату.

Известно, что Неймара зимой внесут в заявку клуба на чемпионат Саудовской Аравии вместо Калиду Кулибали, но дальнейшая его судьба будет во многом зависеть от здоровья и текущей формы.

Неймар globallookpress.com

Напомним, что за «Интер Майами» сейчас выступают бывшие одноклубники Неймара по «Барселоне»: Лионель Месси, Жорди Альба, Луис Суарес и Хавьер Бускетс.

Наш прогноз: Неймар отправится в МЛС ближе к лету.

Джонатан Та

«Байер», защитник, 28 лет

Продолжается эпопея с уходом центрального защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та, но на сей раз, похоже, переход приобретает реальные очертания.

Прогнозы и ставки на футбол

Известно, что контракт 28-летнего игрока истекает летом 2025 года, и он не намерен продлевать соглашение с «фармацевтами». Ранее единственным претендентом на Та называлась «Бавария», но теперь в дело включилась испанская «Барселона».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в переходе лично заинтересован главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик, хорошо знакомый с Та по работе в сборной Германии.

Еще одним фактором в пользу будущего перехода является тот факт, что интересы Флика представляет известный агент Пини Захави, а он, в свою очередь, находится в отличных отношениях со спортивным директором «Барселоны» Деку.

Джонатан Та globallookpress.com

В этом сезоне Джонатан Та сыграл за «Байер» 12 матчей в чемпионате Германии и забил один мяч. Его контракт истекает летом 2025 года и уже в январе он сможет вести переговоры с любым клубом.

Наш прогноз: летом Та покинет «Байер» и переедет в Барселону.

Микаэл

«Атлетико Паранаэнсе», вратарь 20 лет

Очередной бразильский голкипер готов покорить английскую Премьер-лигу. Речь идет о 20-летнем Микаэле из клуба Серии А «Атлетико Паранаэнсе», который является первым номером в молодежной сборной Бразилии.

По данным Globo Esporte, за Микаэлем уже начали охоту «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Брентфорд» и «Вест Хэм».

Контракт 20-летнего игрока с клубом из Параны действует до лета 2027 года, но сохранить такой талант скромному клубу в своем составе будет очень сложно. Тем не менее, руководство «Атлетико» намерено удержать его хотя бы до лета 2025 года, а лучше до конца чемпионата Бразилии (декабрь).

За Микаэля бразильцы готовы получить не менее 18 млн, а также процент от будущей перепродажи. У «Атлетико Паранаэнсе» уже есть опыт продажи своего голкипера за такую же сумму.

Микаэл globallookpress.com

В январе 2024 года они отпустили Бенто, который был основным до Микаэля, в «Аль-Наср» за 18 млн евро. Эта сделка стала самой крупной по стоимости в истории бразильской Серии А для вратарей.

Наш прогноз: Микаэл отправится покорять АПЛ.

Виктор Осимхен

«Наполи», нападающий, 25 лет

Французский «ПСЖ» испытывает серьезные проблемы с центрфорвардом и хочет укрепить эту позицию в зимнее трансферное окно.

Португалец Гонсалу Ромаш мало забивает, а игрой Рандаля Коло Муани в клубе недовольны, и собираются от него избавиться как можно быстрее.

Часто главный тренер парижан Луис Энрике от безысходности вынужден ставить на острие атаки номинальных полузащитников Марко Асенсио или Ли Кан Ина.

По данным RMC Sport, главным кандидатом на усиление состава «ПСЖ» сейчас является нигерийский нападающий Виктор Осимхен. 25-летний игрок по-прежнему принадлежит итальянскому «Наполи», но играет на правах аренды за турецкий «Галатасарай».

Виктор Осимхен globallookpress.com

В этом сезоне Осимхен сыграл в чемпионате Турции 9 матчей и забил 7 голов. Сумма оступных в контракте нигерийца составляет 90 млн евро, но из-за того, что он конфликтует с президентом Аурелио Де Лаурентисом, «ПСЖ» постарается сбить цену в зимнее трансферное окно.

Наш прогноз: Осимхен перейдет в «ПСЖ», если команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Милан Шкриньяр

«ПСЖ», защитник, 29 лет

Когда-то словенец Милан Шкриньяр входил в число лучших центральных защитников мира и являлся лакомым кусочком для многих топ-клубов. Сейчас же он глубокий резервист во французском «ПСЖ» и в его услугах не особо нуждается тренерский штаб.

Шкриньяру всего 29 лет, это самый расцвет для футболиста его позиции. Неудивительно, что он намерен вернуться на свой прежний уровень и снова стать игроком основного состава в сильном клубе.

По данным La Gazzetta dello Sport, в услугах Шкриньяра давно заинтересован «Наполи», главный тренером которого являтся Антонио Конте, работавший со словенцем в «Интере».

Другим претендентом на трансфер 29-летнего защитника является «Ювентус», где надолго выбыл из строя Бремер и позицию в центре обороны закрывают номинальные крайние защитники Калюлю и Данило. Сообщается также об интересе «Милана», но он готов подписать Шкриньяра не раньше лета 2025 года.

Милан Шкриньяр globallookpress.com

В этом сезоне словенец сыграл всего пять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. В итальянской Серии А он выступал за «Интер» и «Сампдорию».

Наш прогноз: Шкриньяр вернется в Серию А.