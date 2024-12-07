ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бомба замедленного действия. Авторитет Луиса Энрике в «ПСЖ» тает на глазах

    Недовольство работой испанского тренера продолжает нарастать в расположении парижан

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Нант Осер Лига чемпионов Бавария Манчестер Сити Ред Булл Зальцбург Штутгарт
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба забил победный гол в ворота «Зенита»Невероятно! «Акрон» вместе с Дзюбой уложили «Зенит» на лопатки Луис ЭнрикеБомба замедленного действия. Авторитет Луиса Энрике в «ПСЖ» тает на глазах Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)Есть шестая подряд победа! «Спартак» — претендент на чемпионство
  • 00:54
    • Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Жирону» в Примере
  • 22:25
    • «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Ноттингему»
  • 21:59
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Болоньей»
    Все новости спорта
    Луис Энрике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике
    «ПСЖ» в очередной раз доказывает, что наличие большого количества денег не всегда равно достижению успеха в футболе. Луис Энрике на второй год работы в Париже столкнулся как с игровыми проблемами, так и с внутренними конфликтами, из-за которых в раздевалке клуба царит напряженная атмосфера.

    Тучи сгустились

    «Пари Сен-Жермен» приучил футбольную общественность к тому, что спокойствие в столичном клубе не может сохраняться долго.

    Прошлая кампания парижан сопровождалась драмой Килиана Мбаппе, очередная попытка которого выбраться из «золотой клетки» наконец увенчалась успехом. Казалось, что на этом в напряженных отношениях нападающего и руководства «ПСЖ» поставлена точка.

  • От Азара до Эдегора. Мбаппе может войти в число провалившихся «Галактико»
  • Семь игроков, которые должны были стать звездами мадридского «Реала», но полностью провалились
  • 07/11/2024

    • Однако 25-летний игрок до сих пор имеет претензии к владельцам клуба, подав на них в суд из-за задолженности по заработной плате в размере 55 млн евро.

    На фоне всех этих разбирательств к главному наставнику парижан Луису Энрике было приковано не так много внимания, хотя ранее именно тренерский вопрос стоял остро в столице Франции.

    Испанец вполне буднично привел «ПСЖ» к золотому хет-трику по итогам сезона 2023/2024, завоевав чемпионство Лиги 1, Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов, стоящей во главе угла для президента парижан Нассера Аль-Хелаифи, дружина Энрике выступила вполне достойно и добралась до полуфинальной стадии турнира.

    Луис Энрике
    globallookpress.com

    За первый год работы Луис заслужил оценку со знаком «плюс», сплотив вокруг себя коллектив и избежав закулисных интриг, которые нередко стоили должности предыдущим менеджерам «ПСЖ».

    Вот только идиллия продлилась недолго, и текущая футбольная кампания добавляет нервов и седых волос 54-летнему специалисту.

    Решения тренера подвергаются критике как со стороны французских деятелей футбола, так и игроков парижан. Экс-форвард «ПСЖ» и сборной Франции Кристоф Дюгарри жестко проехался по испанцу, заявив, что Энрике не обладает должным талантом и без исполнителей ранга Месси и Неймара ничего не может.

    Луис Энрике
    globallookpress.com

    Некоторые футболисты столичной команды разочарованы возникшей ситуацией, выражая недовольство из-за предвзятого, по их мнению, отношения Луиса к ним и не понимая некоторые тактические задумки наставника.

    Менеджер старается потушить пожар на начальной стадии, заявляя, что раздевалка «ПСЖ» великолепная и проблем с атмосферой внутри коллектива нет. Тем не менее дыма без огня не бывает и в рядах парижан, кажется, все не совсем гладко.

    Между частью команды и Энрике пробежала черная кошка

    Отмечается, что в когорту игроков столичного клуба, выступающих против испанского тренера, входят Усман Дембеле, Фабиан Руис, Рандаль Коло Муани, Брадли Баркола, Преснель Кимпембе и Джанлуиджи Доннарумма.

    Негодование последнего связано с постепенным уменьшением игрового времени — все чаще Энрике доверяет место в старте новичку Матвею Сафонову. Особенно недоволен итальянский голкипер остался решением наставника выпустить на матч Лиги чемпионов против «Баварии» россиянина, а не его.

  • Взгляд за рубеж. Как складываются карьеры российских игроков в Европе?
  • Двенадцать отечественных футболистов, покинувших зону комфорта
  • 26/11/2024

    • Луис не раз говорил, что у него в распоряжении три хороших вратаря, поэтому конкуренция неизбежна. К слову, тренер «ПСЖ» может предоставить шанс даже соотечественнику Арнау Тенасу, который номинально считается третьим голкипером парижан.

    Нынешнее положение заставляет Доннарумму задуматься о целесообразности продления трудового соглашения, срок которого истекает летом 2026 года.

    Джанлуиджи Доннарумма
    globallookpress.com

    Еще раньше команду может покинуть Рандаль Коло Муани, вовсе не вписывающийся в игровой план Энрике. Форвард занял место в стартовых одиннадцати лишь 2 раза за четырнадцать матчей во всех турнирах.

    Крайне низкая результативность и недостаточный, по мнению руководства «ПСЖ», технический арсенал 26-летнего француза могут стать причинами его отъезда из Парижа. Однако Коло Муани винит в сложном периоде испанского тренера, который оказывает мало доверия игроку.

  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • Борьба за Угальде и Гюлера, будущее Фати и Фримпонга, Хвича может перебраться в АПЛ
  • 02/12/2024

    • Восстановившийся после тяжелой травмы Преснель Кимпембе пока также игнорируется наставником парижан. Защитнику не понятно, почему он даже не попал в заявку команды на матчи Лиги 1 с «Нантом» и «Осером».

    Дембеле, Баркола и Руис, получающие достаточную игровую практику, недовольны тактическими установками Энрике.

    Первых двух возмутили их позиции в матче с «Баварией», когда Луис предпочел схему 4-4-2, использовав Усмана и Брадли в роли пары центральных нападающих. Известно, что им более по душе играть на флангах атаки «ПСЖ», где проявляются лучшие качества этих вингеров.

  • Блистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов
  • Лучшие игроки, команды и матчи пятого тура обновленной Лиги чемпионов
  • 29/11/2024

    • Однако у Энрике также есть претензии к игрокам, в особенности это касается Дембеле, у которого продолжаются проблемы с дисциплиной. По этой причине испанец отстранял 27-летнего игрока от матча с «Арсеналом», но, похоже, что Усман так и не понял тревожности звоночка.

    Француз заработал глупое удаление в поединке против «Баварии», после чего выпал из основы команды — во встречах с «Нантом» и «Осером» он появился лишь со скамейки запасных. Энрике отрицает взаимосвязь между двумя событиями, тем не менее намекает, что под его руководством бороться и демонстрировать полную самоотдачу должны все.

    Усман Дембеле
    globallookpress.com

    Думаем, что Дембеле, обладающий тяжелым характером, все равно проигнорирует требования тренера. По его мнению, футбол, который испанский специалист прививает «ПСЖ», является стереотипным и очень предсказуемым.

    Остается открытым вопрос, возможно ли перемирие между Усманом и Луисом либо кто-то из них будет вынужден покинуть Париж.

    Двоякое впечатление

    Как уже говорилось выше, «ПСЖ» под руководством Энрике выиграл все внутренние титулы в прошлом сезоне. Нынешний розыгрыш Лиги 1 парижане также проводят на вершине турнирной таблицы и остаются непобежденными на протяжении уже 14 туров.

    Отрыв от группы преследователей довольно внушительный, поэтому даже случающиеся осечки, как ничьи в матчах с «Нантом» и «Осером», позволяют парижанам сохранять спокойствие в национальном первенстве.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Тем не менее потеря набранного хода в Лиге 1 случилась именно после распространившейся информации о конфликте между игроками и тренером. «ПСЖ» словно потерял уверенность в своих силах.

    К примеру, во встрече с «Осером» подопечные Энрике нанесли 11 ударов по воротам соперника, но распечатать их так и не сумели. Это стало антирекордом чемпионата Франции с момента начала сбора статистики.

    Луис принял удар на себя после матча 14-го тура, сказав, что ему не в чем упрекнуть игроков и проблем с психологией нет.

    «ПСЖ»
    globallookpress.com

    Более удручающая картина для парижан сложилась в Лиге чемпионов УЕФА, где за 5 проведенных поединков французский клуб одержал всего одну победу. При этом горечь поражения «ПСЖ» познал в трех матчах, откатившись на 25-ю позицию в общей турнирной таблице.

    Отметим, что согласно новому регламенту Лиги чемпионов, команды, занявшие 25 место и ниже, покидают розыгрыш.

    Для выхода из зоны риска у подопечных Энрике осталось три тура, где соперниками будут выступать «Ред Булл Зальцбург», «Манчестер Сити» и «Штутгарт». Посмотрим, насколько сильно игроки «ПСЖ» заинтересованы в спасении испанского менеджера от вероятного краха на тренерском мостике клуба.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Вотум доверия

    Энрике старается не обращать внимание на накапливающийся негатив и считает информацию о конфликте внутри команды слухами.

    Руководство парижан также оказывает полную поддержку испанцу, называя его лучшим тренером в мире. Нассер Аль-Хелаифи верит, что Луису удастся построить грамотный проект, который ожидает светлое будущее.

    Нассер Аль-Хелаифи
    globallookpress.com

    Сообщается, что боссы «ПСЖ» готовы простить наставнику даже возможную неудачу в Лиге чемпионов. Хотя ранее в Париже именно критерий успешности в еврокубках был главным при определении судьбы тренера.

    Не исключено, что правящая верхушка столичного клуба лукавит и в итоге укажет на дверь Энрике, если парижане все-таки выйдут из борьбы за «ушастый» трофей.

    Луис Энрике
    globallookpress.com

    Однако, если конфликт между испанским специалистом и игроками имеет место быть, то, кажется, позиции Луиса котируются выше, чем недовольных подопечных.

    Январь 2025 года расставит все на свои места — либо Энрике получит огромные суммы для трансферов под себя, либо должность главного тренера «ПСЖ» снова станет вакантной.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры