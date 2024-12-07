Бомба замедленного действия. Авторитет Луиса Энрике в «ПСЖ» тает на глазах

«ПСЖ» в очередной раз доказывает, что наличие большого количества денег не всегда равно достижению успеха в футболе. Луис Энрике на второй год работы в Париже столкнулся как с игровыми проблемами, так и с внутренними конфликтами, из-за которых в раздевалке клуба царит напряженная атмосфера.

Тучи сгустились

«Пари Сен-Жермен» приучил футбольную общественность к тому, что спокойствие в столичном клубе не может сохраняться долго.

Прошлая кампания парижан сопровождалась драмой Килиана Мбаппе, очередная попытка которого выбраться из «золотой клетки» наконец увенчалась успехом. Казалось, что на этом в напряженных отношениях нападающего и руководства «ПСЖ» поставлена точка.

Однако 25-летний игрок до сих пор имеет претензии к владельцам клуба, подав на них в суд из-за задолженности по заработной плате в размере 55 млн евро.

На фоне всех этих разбирательств к главному наставнику парижан Луису Энрике было приковано не так много внимания, хотя ранее именно тренерский вопрос стоял остро в столице Франции.

Испанец вполне буднично привел «ПСЖ» к золотому хет-трику по итогам сезона 2023/2024, завоевав чемпионство Лиги 1, Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов, стоящей во главе угла для президента парижан Нассера Аль-Хелаифи, дружина Энрике выступила вполне достойно и добралась до полуфинальной стадии турнира.

Луис Энрике globallookpress.com

За первый год работы Луис заслужил оценку со знаком «плюс», сплотив вокруг себя коллектив и избежав закулисных интриг, которые нередко стоили должности предыдущим менеджерам «ПСЖ».

Вот только идиллия продлилась недолго, и текущая футбольная кампания добавляет нервов и седых волос 54-летнему специалисту.

Решения тренера подвергаются критике как со стороны французских деятелей футбола, так и игроков парижан. Экс-форвард «ПСЖ» и сборной Франции Кристоф Дюгарри жестко проехался по испанцу, заявив, что Энрике не обладает должным талантом и без исполнителей ранга Месси и Неймара ничего не может.

Луис Энрике globallookpress.com

Некоторые футболисты столичной команды разочарованы возникшей ситуацией, выражая недовольство из-за предвзятого, по их мнению, отношения Луиса к ним и не понимая некоторые тактические задумки наставника.

Менеджер старается потушить пожар на начальной стадии, заявляя, что раздевалка «ПСЖ» великолепная и проблем с атмосферой внутри коллектива нет. Тем не менее дыма без огня не бывает и в рядах парижан, кажется, все не совсем гладко.

Между частью команды и Энрике пробежала черная кошка

Отмечается, что в когорту игроков столичного клуба, выступающих против испанского тренера, входят Усман Дембеле, Фабиан Руис, Рандаль Коло Муани, Брадли Баркола, Преснель Кимпембе и Джанлуиджи Доннарумма.

Негодование последнего связано с постепенным уменьшением игрового времени — все чаще Энрике доверяет место в старте новичку Матвею Сафонову. Особенно недоволен итальянский голкипер остался решением наставника выпустить на матч Лиги чемпионов против «Баварии» россиянина, а не его.

Луис не раз говорил, что у него в распоряжении три хороших вратаря, поэтому конкуренция неизбежна. К слову, тренер «ПСЖ» может предоставить шанс даже соотечественнику Арнау Тенасу, который номинально считается третьим голкипером парижан.

Нынешнее положение заставляет Доннарумму задуматься о целесообразности продления трудового соглашения, срок которого истекает летом 2026 года.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Еще раньше команду может покинуть Рандаль Коло Муани, вовсе не вписывающийся в игровой план Энрике. Форвард занял место в стартовых одиннадцати лишь 2 раза за четырнадцать матчей во всех турнирах.

Крайне низкая результативность и недостаточный, по мнению руководства «ПСЖ», технический арсенал 26-летнего француза могут стать причинами его отъезда из Парижа. Однако Коло Муани винит в сложном периоде испанского тренера, который оказывает мало доверия игроку.

Восстановившийся после тяжелой травмы Преснель Кимпембе пока также игнорируется наставником парижан. Защитнику не понятно, почему он даже не попал в заявку команды на матчи Лиги 1 с «Нантом» и «Осером».

Дембеле, Баркола и Руис, получающие достаточную игровую практику, недовольны тактическими установками Энрике.

Первых двух возмутили их позиции в матче с «Баварией», когда Луис предпочел схему 4-4-2, использовав Усмана и Брадли в роли пары центральных нападающих. Известно, что им более по душе играть на флангах атаки «ПСЖ», где проявляются лучшие качества этих вингеров.

Однако у Энрике также есть претензии к игрокам, в особенности это касается Дембеле, у которого продолжаются проблемы с дисциплиной. По этой причине испанец отстранял 27-летнего игрока от матча с «Арсеналом», но, похоже, что Усман так и не понял тревожности звоночка.

Француз заработал глупое удаление в поединке против «Баварии», после чего выпал из основы команды — во встречах с «Нантом» и «Осером» он появился лишь со скамейки запасных. Энрике отрицает взаимосвязь между двумя событиями, тем не менее намекает, что под его руководством бороться и демонстрировать полную самоотдачу должны все.

Усман Дембеле globallookpress.com

Думаем, что Дембеле, обладающий тяжелым характером, все равно проигнорирует требования тренера. По его мнению, футбол, который испанский специалист прививает «ПСЖ», является стереотипным и очень предсказуемым.

Остается открытым вопрос, возможно ли перемирие между Усманом и Луисом либо кто-то из них будет вынужден покинуть Париж.

Двоякое впечатление

Как уже говорилось выше, «ПСЖ» под руководством Энрике выиграл все внутренние титулы в прошлом сезоне. Нынешний розыгрыш Лиги 1 парижане также проводят на вершине турнирной таблицы и остаются непобежденными на протяжении уже 14 туров.

Отрыв от группы преследователей довольно внушительный, поэтому даже случающиеся осечки, как ничьи в матчах с «Нантом» и «Осером», позволяют парижанам сохранять спокойствие в национальном первенстве.

Календарь и таблица Лиги 1

Тем не менее потеря набранного хода в Лиге 1 случилась именно после распространившейся информации о конфликте между игроками и тренером. «ПСЖ» словно потерял уверенность в своих силах.

К примеру, во встрече с «Осером» подопечные Энрике нанесли 11 ударов по воротам соперника, но распечатать их так и не сумели. Это стало антирекордом чемпионата Франции с момента начала сбора статистики.

Луис принял удар на себя после матча 14-го тура, сказав, что ему не в чем упрекнуть игроков и проблем с психологией нет.

«ПСЖ» globallookpress.com

Более удручающая картина для парижан сложилась в Лиге чемпионов УЕФА, где за 5 проведенных поединков французский клуб одержал всего одну победу. При этом горечь поражения «ПСЖ» познал в трех матчах, откатившись на 25-ю позицию в общей турнирной таблице.

Отметим, что согласно новому регламенту Лиги чемпионов, команды, занявшие 25 место и ниже, покидают розыгрыш.

Для выхода из зоны риска у подопечных Энрике осталось три тура, где соперниками будут выступать «Ред Булл Зальцбург», «Манчестер Сити» и «Штутгарт». Посмотрим, насколько сильно игроки «ПСЖ» заинтересованы в спасении испанского менеджера от вероятного краха на тренерском мостике клуба.

Вотум доверия

Энрике старается не обращать внимание на накапливающийся негатив и считает информацию о конфликте внутри команды слухами.

Руководство парижан также оказывает полную поддержку испанцу, называя его лучшим тренером в мире. Нассер Аль-Хелаифи верит, что Луису удастся построить грамотный проект, который ожидает светлое будущее.

Нассер Аль-Хелаифи globallookpress.com

Сообщается, что боссы «ПСЖ» готовы простить наставнику даже возможную неудачу в Лиге чемпионов. Хотя ранее в Париже именно критерий успешности в еврокубках был главным при определении судьбы тренера.

Не исключено, что правящая верхушка столичного клуба лукавит и в итоге укажет на дверь Энрике, если парижане все-таки выйдут из борьбы за «ушастый» трофей.

Луис Энрике globallookpress.com

Однако, если конфликт между испанским специалистом и игроками имеет место быть, то, кажется, позиции Луиса котируются выше, чем недовольных подопечных.

Январь 2025 года расставит все на свои места — либо Энрике получит огромные суммы для трансферов под себя, либо должность главного тренера «ПСЖ» снова станет вакантной.