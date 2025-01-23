Новый Марсело. Диего Леон может стать ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»

С тех пор, как в 2014 году команду покинул Патрис Эвра, «Манчестер Юнайтед» никак не может найти надежного игрока на позицию левого защитника. Текущая ситуация напоминает катастрофу: Тайрелл Маласия явно сдал после двух операций на колене, а Люк Шоу постоянно травмирован.

Это одна из главных причин, почему «Манчестер Юнайтед» проводит свой худший сезон в Премьер-лиге. Из-за сложной кадровой ситуации на левом фланге в обороне периодически играл Диогу Дало, но почти сразу стало ясно, что он точно не готов решить эту проблему.

Тактическая схема Рубена Аморима, который предпочитает играть с тремя центральными защитниками, только усугубила ситуацию.

Но «Манчестер Юнайтед», кажется, уже нашел игрока, который в будущем может стать одним из левых защитников в мировом футболе. Летом к команде присоединится Диего Леон из парагвайского «Серро Портеньо».

В свои 17 лет Леон впечатляет своими физическими данными. Но самое главное, что он обладает всеми качествами, чтобы стать важной частью в системе Аморима. Португальскому тренеру нужен защитник, который будет без устали носиться по флангу.

Диего Леон стал очередным молодым талантом, которого «Юнайтед» приобрели по выгодной цене. Ранее клуб переманил из «Арсенала» Чидо Оби-Мартина и звезду юношеской сборной Мали Секу Коне. При этом «МЮ» уже имеет успешный опыт подобных трансферов. Достаточно вспомнить переход Алехандро Гарначо из «Атлетико» в 2020 году.

Как всё начиналось

Леон вырос в парагвайском городе Игуаcу, расположенном недалеко от границ с Аргентиной и Бразилией и вблизи знаменитых водопадов Игуасу. Но, как и многие молодые футболисты из Южной Америки, его семья часто сталкивалась с финансовыми трудностями.

Диего Леон globallookpress.com

«У нас часто не было денег, чтобы купить ему мяч, поэтому он брал кусок ткани, сворачивал его и играл с ним. Он всегда говорил: "Однажды я буду играть за Серро". И он добился своего», — призналась однажды Бригида Бланко, мать Диего.

Леон присоединился к академии «Серро Портеньо» на уровне U14. В прошлом году он был вызван в основную команду для участия в предсезонных сборах в Малаге.

Большой прорыв

Леон дебютировал за основную команду в стартовом матче сезона Клаусуры-2024 против «Спортиво Амелиано». После игру он признался, что был настолько взволнован, что не мог уснуть.

Несмотря на бессонную ночь, его первый матч сложился практически идеально: Диего забил единственный гол в матче, появившись на дальней штанге и замкнув передачу ударом головой.

В следующем матче он снова отличился, на этот раз против «Хенераль Кабальеро». Гол Леона произвел настоящий фурор: он прорвался через центр поля, обыграл одного защитника и мощным ударом отправил мяч в сетку с линии штрафной.

Текущая ситуация

Несмотря на свой юный возраст, Леон быстро закрепился в основном составе «Серро Портеньо». В 18 из 22 матчей в чемпионате Парагвая он появлялся на поле с первых минут.

Диего Леон globallookpress.com

Всего через несколько недель после дебюта Леон был включен в список десяти лучших крайних защитников младше 21 года по версии CIES Football Observatory, и вскоре его имя начало фигурировать в списках трансферных целей европейских топ-клубов.

В подписании 17-летнего защитника был заинтересован «Арсенал», но «Манчестер Юнайтед» опередил «канониров». Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатят за парагвайца четыре миллиона долларов. Столько же «Серро Портеньо» может получить в виде различных бонусов.

Сильные стороны

Южноамериканский футбольный эксперт Тим Викери описал Леона как «крепкого парня», отметив, что он совсем не выглядит на свои 17 лет (если не считать брекетов).

Его физические данные действительно впечатляют: он быстрый и мощный, но при этом обладает отличной техникой, умея удерживать мяч под контролем даже на высокой скорости.

Леон — атакующий крайний защитник, известный своим умением проникать в финальную треть поля, делать точные передачи в штрафную соперника, а также самостоятельно завершать атаки.

Что нужно улучшить

В октябре Леон оказался в центре нежелательного внимания, забив эффектный автогол с дальнего расстояния в матче против «Спортиво Лукеньо». Это продемонстрировало его склонность к импульсивным решениям.

Диего Леон globallookpress.com

Как и многим атакующим крайним защитникам, Леону необходимо работать над своими оборонительными навыками.

Известный тренер Маноло Хименес отметил: «Он — прототип флангового защитника с большим атакующим потенциалом, но ему еще нужно поработать над защитными аспектами.

Я уверен, что в "Юнайтед" поработают над этим. Когда Леон начнет принимать более обдуманные решения, он станет отличным игроком и избавится от ошибок, которые типичны для его возраста и отсутствия опыта».

Диего Леон — новый Марсело?

Марсело globallookpress.com

Сочетание атлетизма и технических навыков Леона, а также его умение забивать голы, напоминают о стремительном взлете Марсело в бразильском футболе.

Мадридский «Реал» выкупил Марсело у «Флуминенсе» в январе 2007 года, когда бразильцу было всего лишь 18 лет.

Марсело тоже делал акцент на атакующих действиях, но при этом обладал физической выносливостью, чтобы возвращаться в оборону, когда это было необходимо.

Что дальше?

Леон не сможет присоединиться к «Юнайтед» до того, как ему исполнится 18 лет. В связи с этим до конца мая он будет играть за «Серро Портеньо».

Леон также получит шанс воплотить свою мечту и сыграть в Кубке Либертадорес: в феврале «Серро Портеньо» будет участвовать в квалификации самого престижного клубного турнира Южной Америки.

Ожидается, что после этого Леон будет отправлен в аренду в другой европейский клуб для получения опыта, прежде чем он присоединится к первой команде «Юнайтед» в сезоне 2026/2027.

Леон недавно был вызван в молодежную сборную Парагвая и надеется получить шанс дебютировать в основной национальной команде в заключительных матчах отбора к чемпионату мира 2026 года. Парагвай имеет хорошие шансы квалифицироваться на турнир впервые с 2010 года, когда команда дошла до четвертьфинала.