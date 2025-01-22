Хамес в Мексике, Эррера в Аргентине и еще семь незаметных, но интересных трансферов января

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    Хамес Родригес
    Многие январские трансферы остались в тени громкого перехода Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен», в связи с чем Squawka предлагает обратить внимание на девять сделок, которые могут стать сюрпризом для футбольных болельщиков.

    Дониелл Мален

    Из дортмундской «Боруссии» в «Астон Виллу»

    Дониэлл Мален
    x.com/AVFCOfficial

    После перехода Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен» второе место по значимости занимает трансфер Малена в «Астон Виллу», который затерялся на фоне интенсивных матчей Премьер-лиги и остальных футбольных событий.

    В текущем сезоне Мален успел провести в Бундеслиге 14 матчей и забить три гола. При этом только в шести случаях он выходил на поле с первых минут.

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    • Также важно отметить, что Мален пропустит заключительные матчи «Астон Виллы» на общем этапе Лиги чемпионов. Любые изменения в составе возможны только перед началом плей-офф.

    Ромен Эссе

    Из «Миллуолла» в «Кристал Пэлас»

    Ромен Эссе
    x.com/CPFC

    Вторую зиму подряд «Кристал Пэлас» ищет усиление состава в Чемпионшипе. В прошлом сезоне это был Адам Уортон из «Блэкберн Роверс». Почти сразу стало ясно, что лондонский клуб совершил максимально удачную сделку.

    Ну а в этом году «Пэлас» переманили Ромена Эссе из «Миллуолла». В этом сезоне 19-летний футболист привлек внимание своей классной игрой в атаке. В 24-х матчах Чемпионшипа в его активе четыре гола и одна результативная передача, что не так уж и мало в таком возрасте.

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    • Ну и еще один интересный статистический факт: Эссе выполнил 51 обводку — это второй показатель сезона в Чемпионшипе.

    Хамес Родригес

    Из «Райо Вальекано» в «Леон»

    Хамес Родригес
    x.com/clubleonfc

    Хамес Родригес тоже здесь. Первую половину сезона обладатель Золотой бутсы чемпионата мира 2014 года и премии Пушкаша провел в «Райо Вальекано». Однако на поле колумбиец почти не появлялся, сыграв в Ла Лиге в общей сложности лишь 136 минут.

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    • В итоге Хамес решил, что лучшим решением будет очередная смена команды. Теперь бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» будет играть в Мексике за «Леон», который стал 11-м клубом в его профессиональной карьере.

    Андре Грей

    Из «Плимута» в «Фатих Карагюмрюк»

    Андре Грей
    x.com/karagumruk_sk

    Грей выбрал не самый популярный маршрут — из Чемпионшипа в турецкую Суперлигу. Но это не первый случай, когда ямайский нападающий выбрался за пределы Англии. Ранее он играл в Греции за «Арис Салоники» и в Саудовской Аравии за «Эр-Рияд».

    Грей перешел в «Плимут» в октябре после короткого периода без клуба. С тех пор он успел провести за этот клуб 13 матчей, забить три гола и сделать один ассист. В январе Андре вдруг почувствовал, что будет лучше, если он примет выгодное в финансовом плане предложение от «Фатих Карагюмрюк».

    Лорис Кариус

    В «Шальке» на правах свободного агента

    Лорис Кариус
    globallookpress.com

    Лорис Кариус оставался без клуба в течение шести месяцев после ухода из «Ньюкасла» прошлым летом. На «Сент-Джеймс Парк» у немца была роль запасного вратаря, из-за чего его практически не видели на футбольном поле.

    Конечно, в Англии Кариуса запомнят, прежде всего, по выступлениям за «Ливерпуль», а также его необъяснимые ошибки в финале Лиги чемпионов в 2018 году.

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    • Теперь Кариус вернулся в Германию, подписав контракт с «Шальке», который сейчас испытывает трудности во второй Бундеслиге.

    Андер Эррера

    Из «Атлетика» в «Бока Хуниорс»

    Андер Эррера
    x.com/BocaJrsOficial

    «Бока Хуниорс» собирает команду, напоминающую старый состав «Манчестер Юнайтед». Вслед за Маркосом Рохо, Серхио Ромеро и Эдинсоном Кавани в Буэнос-Айрес переехал Андер Эррера.

    Эррера и Кавани не играли вместе в «Манчестер Юнайтед», но были одноклубниками в «Пари Сен-Жермен».

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    После Парижа Андер провел два года в «Атлетике», в котором он и сделал себе имя до переезда в Манчестер в 2014 году. Однако в первой половине сезона 35-летний полузащитник крайне редко выходил на поле. Его продажа уход точно не станет проблемой для клуба из Бильбао.

    Макс Эронз

    Из «Борнмута» в «Валенсию» на правах аренды

    Макс Эронз
    x.com/valenciacf

    В этом сезоне Эронз играл не так часто, как ему хотелось бы. Макс проиграл конкуренцию Адаму Смиту, который стал основным защитником «Борнмута» на правом фланге.

    Эронзу невероятно обидно, поскольку до травмы он был почти железным игроком стартового состава. Он остается в системе «Борнмута», но вторую половину сезона 25-летнему футболисту придется провести в «Валенсии», которая рискует покинуть Ла Лигу.

    Войо Кулибали

    Из «Пармы» в «Лестер»

    Войо Кулибали
    x.com/LCFC

    «Лестер» решил укрепить оборону, прекрасно понимая, что команду ждет непростая борьба за выживание. В текущем сезоне у них нередко возникали проблемы на правом фланге из-за травмы Рикарду Перейры, тогда как Джеймс Джастин часто не справлялся с нагрузкой.

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    • Кулибали должен обеспечить глубину состава. В первой половине сезона француз провел 14 матчей за «Парму» в итальянской Серии А. Если сильно надо, он способен сыграть и на позиции левого защитника.

    Андрес Сков Ольсен

    Из «Брюгге» в «Вольфсбург»

    Андрес Сков Ольсен
    x.com/VfLWolfsburg

    Сков Ольсен известен, прежде всего, благодаря своим выступлениям за сборную Дании, за которую он провел уже 37 матчей.

    Что касается его клубной карьеры, Сков Ольсен перешел из «Болоньи» в «Брюгге» в 2022 году и с тех пор сыграл за бельгийский клуб более 100 матчей. В этом сезоне датчанин забил восемь голов в 19 матчах чемпионата и шесть раз выходил на поле в Лиге чемпионов.

    Теперь Сков Ольсен решил попробовать свои силы в Бундеслиге, подписав четырехлетний контракт с «Вольфсбургом».

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