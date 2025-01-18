Конец эпохи. Шесть обладателей требла, которым нужно покинуть «Ман Сити» вслед за Уокером

Своевременность откровения о том, что Кайл Уокер решил покинуть «Манчестер Сити», — оброненного Пепом Гвардиолой посреди пресс-конференции после разгрома «Солфорд Сити» со счетом 8:0 — могло бы удивить. Но сама новость казалась неизбежной, даже если ее обнародование и ускорили.

У Уокера был мучительный сезон на поле, в то время как за его пределами его хаотичная личная жизнь продолжает доминировать в заголовках прессы. С его выступлениями, которые пошли на спад, потерей места в команде (его последний старт был в дерби с «Манчестер Юнайтед» 15 декабря) и с едкой критикой в ​​социальных сетях, понятно, что Уокеру все надоело, и он ищет ухода в середине сезона.

Если его желание будет выполнено и он уйдет, Уокера справедливо запомнят как одного из лучших защитников «Сити», непоколебимую силу на правом фланге в течение семи сезонов до его тяжелого последнего периода в этой кампании. Гвардиола был рад указать на влияние Уокера, заявив: «Мы не осознаем, каких успехов мы добились за эти годы. Без Кайла это было бы невозможно, он дал нам то, чего у нас не было. Он был потрясающим игроком».

Но втайне тренер должен быть рад, что одно из самых слабых звеньев командной цепи в этом сезоне избавило его и клуб от еще одного некомфортного решения, когда дело доходит до перестройки состава. Однако уход Уокера, похоже, станет лишь первым шагом большой и необходимой перестройки «Сити», которая уже началась.

Кайл Уокер globallookpress.com

Центральный защитник Абдукодир Хусанов собирается присоединиться после того, как «Сити» договорился о гонораре в размере 40 млн евро с «Лансом», и бразильский юноша Витор Рейс собирается вскоре последовать его примеру. Египетский нападающий Омар Мармуш также, вероятно, присоединится, перейдя из франкфуртского «Айнтрахта», чтобы придать «Сити» дополнительную огневую мощь и облегчить лежащее на Эрлинге Холанне бремя забивания голов.

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Три новичка дают свежий старт для «Сити» и знаменуют конец эпохи для ядра команды, которая выиграла требл всего два года назад. И вот игроки, которые должны последовать за Уокером на выход, чтобы завершить этот переход...

Джек Грилиш

Джек Грилиш globallookpress.com

Джек Грилиш, должно быть, получил удовольствие от игры против «Салфорда» в Кубке, поскольку он смог сделать две вещи, которые в последнее время не воспринимались для него, как должное. Во-первых, он впервые вышел за четыре игры в стартовом составе, но, что еще важнее, он забил за «Сити» впервые за более чем год.

Грилиш в полной мере воспользовался преимуществом игры с соперником из Лиги 2, забив два гола, а также заработав и реализовав пенальти, но тот факт, что он начал матч Кубка Англии вместе со столькими неопытными молодыми игроками, когда так много его старших товарищей по команде начали игру на скамейке запасных или вообще не играли, также, должно быть, немного оскорблял его.

Грилиш был одним из самых интересных игроков Премьер-лиги, за которым можно было наблюдать, когда «Сити» заплатил рекордные 100 млн фунтов стерлингов, чтобы подписать его из «Астон Виллы» в 2021 году, но Гвардиола подавил его креативность. Марти Перарнау, журналист, наиболее близкий к Гвардиоле, назвал Грилиша «зоной отдыха» в своей последней книге, что стало убийственным обвинительным заключением о его роли в команде.

Грилиш сыграл ключевую, хотя и немного скучную роль в команде, выигравшей требл, как игрок, который удерживал мяч и позволял другим продвигаться вперед, но в последнее время он оставался за бортом. Жереми Доку и Савио обошли его в командной иерархии, а Гвардиола публично раскритиковал его в начале месяца.

Приход Мармуша даст англичанину еще меньше возможностей, и Грилишу нужно найти новый клуб ради себя, особенно если он хочет стать частью планов Томаса Тухеля на чемпионат мира 2026 года. «Сити» также может понадобиться небольшая помощь для финансирования их пугающей перестройки, и хотя им придется понести огромные убытки от своих инвестиций в размере 100 млн фунтов стерлингов, им следует хотя бы попытаться вернуть немного денег за футболиста, который давно перестал играть надлежащую роль в команде.

Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Уникальные таланты Кевина Де Брёйне означают, что он все еще может быть полезен, даже после серии изнурительных травм, таких как разрыв подколенного сухожилия дважды в 2023 году. Не следует забывать, что он забил более 20 голов, несмотря на то, что играл только половину прошлого сезона, и его решительные выступления против «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас» позволили «Сити» вырвать победу в гонке за титул.

Но даже он начинает задумываться, не стали ли его проблемы с физической формой слишком серьезными. Бельгиец сообщил в ноябре, что его проблемы с травмами задержали переговоры о продлении его контракта, который истекает в июне. Спустя несколько недель он сообщил, что ему пришлось справляться с болью от травмы спортивной грыжи, которую он все еще не полностью преодолел. Де Брёйне в последнее время вернулся в форму, выйдя в стартовом составе в шести матчах с начала декабря, но он все еще не решил, останется ли он или уйдет.

Даже с учетом его травм и того факта, что в июне ему исполнится 34 года, кажется, что близок конец пребывания Де Брёйне в «Сити». Будет мучительно видеть, как он уходит после всего, чего он добился в «Манчестере», но игроку и клубу нужно признать тот факт, что он больше не может оставаться в форме в течение длительного времени.

Чтобы вернуться к борьбе за главные титулы и трофеи, «Сити» нужна «Десятка», которая будет постоянно доступна. Тем временем Де Брёйне заслуживает того, чтобы прожить последние несколько лет своей карьеры в комфорте, а не во власти самой интенсивной лиги в мире и ее неумолимого графика.

Эдерсон

Эдерсон вернулся в матче с «Солфордом» в строй после травмы, и его место в стартовом составе стало напоминанием о том, как резко упал его статус в клубе. Кубок Англии всегда был вотчиной второго выбора вратаря «Сити», то есть он обычно пропускал такие матчи.

Теперь, однако, ситуация изменилась. Эдерсон был заменен Штефаном Ортегой на поездку в Ливерпуль в ноябре после серии неудачных выступлений, прежде всего из-за ошибок в матче с «Фейеноордом», закончившемся со счетом 3:3. Он вернулся в команду на дерби в Манчестере, но он был частично виновен в победном голе Амада Диалло, и когда выяснилось, что он получил травму после игры и выбыл на месяц, это не показалось настоящей трагедией для «Сити».

Против Эдерсона играло то, что он получил три травмы в течение года, но очевидно, что он больше не является элитным вратарем, и его способность начинать атаки с помощью лазерных передач также снизилась. Ортега кажется таким же хорошим вариантом на оставшуюся часть сезона, как и Эдерсон, но оба вратаря старше 30 лет, и их контракты истекают в 2026 году.

Кажется, что это идеальное время для того, чтобы молодой вратарь присоединился к клубу, и Эдерсон, к которому прошлым летом проявляла интерес Саудовская Аравия, вероятно, принесет больше денег от продажи, чем Ортега, чтобы помочь профинансировать переход будущего первого номера «Сити».

Илкай Гюндоган

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Есть причина, по которой говорят, что никогда не стоит возвращаться. Большинство воссоединений заканчиваются разочарованием, и второе пришествие Илкая Гюндогана в «Сити» кажется большой ошибкой для игрока и клуба.

Гюндоган ушел в 2023 году как современная легенда «Сити», выиграв 14 трофеев, забив важные голы в гонке за титул Премьер-лиги и дважды забив в финале Кубка Англии против «Юнайтед». Но прошлым летом он вернулся на год старше и выглядел еще более уставшим, что было последним, что нужно стареющему составу «Сити».

Правда в том, что Гюндоган в свои 34 года считался скорее игроком ротации, чем стартовым игроком, но травма Родри в конце сезона и проблемы с физической формой Матео Ковачича означают, что ему пришлось быть якорем полузащиты большую часть кампании, роль, в которой он редко выглядел комфортно даже четыре года назад.

От немца, по крайней мере, будет легко избавиться, поскольку он подписал только однолетний контракт, когда вернулся из «Барселоны».

Джон Стоунз

Джон Стоунз globallookpress.com

Джон Стоунз претерпел маловероятную трансформацию во время сезона, в котором он выиграл требл, превратившись из запасного центрального защитника в незаменимого члена полузащиты «Сити». Его выдающиеся выступления привели к тому, что его окрестили «Беккенбауэр из Барнсли», и он был одним из лучших игроков в финале Лиги чемпионов. Но все изменилось с тех пор, как он одолел «Интер» в Стамбуле.

Стоунз начал следующий сезон, получив травму в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала», и в итоге вышел на поле всего 12 раз в Премьер-лиге из-за пяти отдельных рецидивов. Несмотря на эту кампанию, прерванную травмой, он в итоге отыграл каждую минуту в сборной Англии на Евро-2024, и, похоже, теперь он расплачивается за это.

Стоунз травмировал ногу трижды в этом сезоне, и каждый раз он снова получал травму в первой же своей игре после возвращения. Он провел всего 45 минут в своих последних двух выходах на поле и не был доступен с тех пор, как был вынужден уйти в перерыве против «Астон Виллы» в декабре.

Его травмы не дали «Сити» возможности иметь постоянную пару центральных защитников, а предстоящие подписания Хусанова и Рейса говорят о том, что терпение клуба по отношению к нему истощается. Прогресс Рико Льюиса также означает, что у «Сити» появился еще один игрок, который может беспрепятственно перемещаться между полузащитой и обороной.

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Имя Стоунса все еще звучит на стадионе «Этихад», но он больше не уникален, и нельзя положиться, что он будет оставаться в форме.

Бернарду Силва

Бернарду Силва globallookpress.com

Бернарду Силва был одним из лучших игроков эпохи Гвардиолы, но в комнате всегда был слон: он все время хотел уйти. Португальский плеймейкер мог бы исполнить свое желание в 2023 году, если бы Гюндоган тоже не решил уйти, но вместо этого его убедили подписать новый контракт до 2026 года, хотя и содержащий пункт о выкупе.

Качество выступлений Бернарду заметно упало в этом сезоне. Он забил всего шесть голов, и у него не получилось дать «Сити» их обычный контроль в полузащите. Гвардиола чувствовал, что не может позволить себе потерять Бернарду в 2023 году на фоне других потенциальных отъездов, но теперь, когда на горизонте видна полная перестройка, для обеих сторон имеет смысл поискать что-то другое.

Его мечта о переходе в «Барселону» сейчас кажется маловероятной из-за финансовых проблем каталонского клуба и неловкой саги с Дани Ольмо, но, поскольку до конца его контракта остался всего один год, он должен иметь больше возможностей выбора своего следующего места назначения. Бернарду много говорил о завершении своей карьеры там, где она началась, в «Бенфике», и лето может стать идеальным временем, чтобы сделать эту «жизненную цель» реальностью.