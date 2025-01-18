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    «Милан» согласовал контракт с защитником «Манчестер Сити»

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    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер продолжит карьеру в итальянской Серии А.

    Кайл Уокер
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    Кайл Уокер

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Уокер близок к переходу в «Милан».

    Источник утверждает, что 34-летний англичанин уже согласовал с итальянским клубом условия личного контракта.

    Ранее стало известно, что Уокер попросил «Манчестер Сити» отпустить его в другой клуб уже в январе.

    Сообщалост, что Уокер отклонил выгодные предложения из Саудовской Аравии из-за нежелания покидать Европу.

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    • Контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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