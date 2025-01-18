«Милан» согласовал контракт с защитником «Манчестер Сити»

Кайл Уокер Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Уокер близок к переходу в «Милан».
Источник утверждает, что 34-летний англичанин уже согласовал с итальянским клубом условия личного контракта.
Ранее стало известно, что Уокер попросил «Манчестер Сити» отпустить его в другой клуб уже в январе.
Сообщалост, что Уокер отклонил выгодные предложения из Саудовской Аравии из-за нежелания покидать Европу.
Контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.