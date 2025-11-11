GOAL жестко раскритиковал новое интервью Криштиану Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану.

Пирс Морган обожает льстить Криштиану Роналду. Cкандально известный британский журналист — неисправимый охотник за статусом, и когда-то он выловил свой главный трофей: бесконечными публичными восторгами и комплиментами он добился расположения португальской звезды, построив «броманс», который принес ему эксклюзивный доступ к футбольной иконе.

Но этот союз основан совсем не на честности.

Сидя напротив Моргана, Роналду может хвастаться сколько угодно, поскольку знает, что никто не станет ему возражать. Во время их последнего интервью, где одновременно продвигались и YouTube-канал Роналду, и шоу Piers Morgan Uncensored на Talk TV, «вопросы» порой просто исчезали, уступая место неловкой лести.

«Я знаю о твоем парфюме, я им пользуюсь, должен сказать, он очень успешный. Я наношу его, и люди говорят: О, ты пахнешь как Криштиану! », — восторгался Морган.

Болельщикам обещали «самое откровенное интервью» в карьере Роналду, но вместо этого они получили 78 минут подхалимства, сосредоточенных в основном на богатстве и внешности звезды «Аль-Насра».

Когда разговор всё же касался футбола, они топтались по уже пройденным темам. И даже теперь, в сорок лет, с багажом опыта и прожитых лет, ответы Роналду звучали по-детски от недостатка саморефлексии. Он сделал ряд заявлений, которые либо не имели смысла, либо попросту были неверны.

Роналду в лучшие годы — это было зрелище, и список его достижений почти не имеет аналогов. Но его дружба с Морганом только навредила его наследию.

Спустя три с половиной года после переезда в Саудовскую Аравию, ветеран, похоже, окончательно потерял связь с реальностью современного футбола.

«Манчестер Юнайтед» на правильном пути, а не наоборот

В прошлый раз интервью Моргана с Роналду привело к завершению второй каденции португальца в «Манчестер Юнайтед». Контракт был расторгнут по взаимному согласию в ноябре 2022 года после того, как Криштиану обвинил тогдашнего тренера Эрика тен Хага в неуважении и раскритиковал «психологию» молодых игроков клуба.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Он также прошелся по семье Глейзеров, заявив, что с 2009 года, когда он ушел в «Реал», «Манчестер Юнайтед» не добился ни малейшего прогресса — ни на поле, ни за его пределами.

Теперь футбольное направление возглавляют сэр Джим Рэтклифф и INEOS, но Роналду утверждает, что ничего не изменилось.

Сейчас у них нет структуры. Надеюсь, это изменится, ведь потенциал у клуба колоссальный. Это один из важнейших клубов столетия. «Манчестер Юнайтед» до сих пор в моем сердце. Я люблю этот клуб. Но нужно быть честными и признать: мы идем не по тому пути. Изменения нужны, и речь не только о тренере или игрока. Криштиану Роналду Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии

Хотя верно, что после ухода Роналду команда действительно опустилась на тревожно низкий уровень, утверждение о том, что INEOS ничего не делает для восстановления, — откровенно нелепо. Новые совладельцы поставили цель вернуть титул АПЛ к 2028 году — к 150-летию клуба. Первым шагом стало реформирование системы скаутинга и трансферов. Кроме того, обнародованы планы строительства ультрасовременного стадиона, который уже называют «северным Уэмбли».

Да, Рэтклифф принимает непопулярные решения: увольняет часть персонала и повышает цены на билеты, но в плане бизнеса клуб стал только сильнее. Он инвестирует в игроков и тренеров, соответствующих долгосрочному видению, и постепенно результаты действительно улучшаются.

Роналду, похоже, просто не следит за происходящим: его бывший клуб как раз вновь на «правильном пути».

Амориму не нужны чудеса

Роналду также заявил, что в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» не способен выиграть титул Премьер-лиги. Отставание в восемь очков от лидирующего «Арсенала» он назвал непреодолимым, а заодно выразил сочувствие своему соотечественнику Рубену Амориму, который сменил Эрика тен Хага на посту главного тренера в ноябре прошлого года.

«Он делает всё, что может. Что тут поделаешь? Творить чудеса? Чудес не бывает», — сказал Роналду.

Рубен Аморим globallookpress.com

У Аморима действительно непростая работа, после тен Хага ему досталась команда в плачевном состоянии. Но «Юнайтед» не требовался чудотворец. Клубу просто нужен был тренер, который сможет разумно использовать практически безграничные ресурсы и привить внятный игровой почерк.

Аморим как раз этим и занимается. За первый год у руля бывший наставник «Спортинга» превратил «Юнайтед» в более агрессивную и прямолинейную команду, сделав ставку на дисциплину без мяча и скорость в атаке. Процесс был болезненным и сопровождался множеством неудач, о которых Аморим, вероятно, даже не подозревал. Лето он провел, избавляясь от балласта, но теперь структура игры видна невооруженным глазом, и, возможно, впервые за всё время после ухода сэра Алекса Фергюсона клуб действительно движется в едином направлении.

Да, это, вероятно, не приведет к чемпионству уже в мае следующего года, и даже 2028-й может оказаться слишком амбициозным сроком. Но прогресс налицо: нынешняя серия из пяти матчей без поражений — лучшее тому доказательство.

Если бы Роналду действительно переживал за клуб, он не стал бы гасить возродившееся чувство оптимизма. На это намекнул и сам Аморим, отвечая на высказывания бывшей звезды накануне захватывающей ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) в минувшую субботу.

«Он знает, насколько велико влияние всего, что он говорит. Нам нужно сосредоточиться на будущем. Мы понимаем, что клуб в прошлом допустил множество ошибок, но сейчас мы пытаемся это изменить. Меняем структуру, подход, отношение, которого ждем от игроков. Мы прогрессируем. Нужно продолжать и немного забыть прошлое», — сказал Аморим, комментируя слова Роналду.

Сам себя обманывает

Роналду, очевидно, отчаянно пытается удержаться на плаву. Не будь у него внутренней неуверенности, ему не пришлось бы постоянно изливать негатив в адрес «Манчестер Юнайтед». Но, несмотря на все усилия, интерес к его саудовским приключениям проявляют лишь самые преданные фанаты CR7.

Криштиану Роналду globallookpress.com

На выходных пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил свой 953-й гол в карьере: португалец реализовал пенальти, а его «Аль-Наср» обыграл «Неом» (3:1) и сохранил лидерство в чемпионате. Это был его девятый результативный удар в текущем сезоне, он снова идет к «Золотой бутсе», третьей подряд, и довёл общее количество голов за клуб до 103 с момента перехода в конце 2022 года.

Цифры впечатляющие, на каком бы уровне они ни были, но, как всегда, Роналду хочет большего признания.

Я играл везде. Везде. И, на мой взгляд, в Испании забивать проще, чем в Саудовской Аравии. Если бы я сейчас играл в АПЛ, в топ-клубе, забивал бы столько же! С хорошей командой, даже в 40 лет, я бы забивал столько же. Про саудовскую лигу говорят много, но они никогда тут не были, не играли. Они не знают, что такое бегать при 40-градусной жаре. Не знают. А я продолжаю утверждать: Саудовская лига гораздо, гораздо сильнее португальской, это очевидно. Французская лига — это один «Пари Сен-Жермен». АПЛ — хороша, безусловно, номер один. Криштиану Роналду Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии

Да, стоит напомнить: в прошлом сезоне «Аль-Хиляль», чемпион Саудовской Аравии, обыграл «Манчестер Сити» на Клубном чемпионате мира на стадии 1/8 финала. К тому же, в регионе теперь играют такие звезды, как Бензема, Марез, Мане, Канте и Тоуни. Но, если сравнивать уровни, саудовская лига всё равно не выдерживает конкуренции с топ-5 чемпионатами Европы и португальской Примейрой тоже.

Да, футбол в Саудовской Аравии развивается, но по-прежнему воспринимается как убежище для звезд на закате карьеры, где можно прилично заработать. И хотя Роналду действительно результативен, видеонарезки ясно показывают: он часто пользуется слабой организацией обороны и ошибками вратарей.

В Ла Лиге или Лиге 1 у него не было бы и половины того времени и пространства, что он получает сейчас. И если он действительно верит, что способен забивать 20+ голов в АПЛ, то просто обманывает себя. Напомним: в своих последних десяти матчах за «МЮ» он отличился лишь однажды, в итоге потеряв место в стартовом составе.

Больше якобы не мечтает выиграть ЧМ

Роналду много лет называет себя «величайшим всех времен» (GOAT), но многие спорят с этим утверждением из-за того, что он так и не выиграл чемпионат мира.

Поражение Португалии в четвертьфинале ЧМ-2022 от сенсационной сборной Марокко стало, похоже, самым болезненным моментом для Криштиану.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В эмоциональном посте в соцсетях он тогда признался, что это поражение ознаменовало «конец его самого большого и амбициозного сна». Многие тогда восприняли это как намек на уход из национальной команды. Но теперь, когда до ЧМ-2026 остается меньше восьми месяцев, Роналду по-прежнему играет за сборную и, скорее всего, выведет ее на поле с капитанской повязкой в Северной Америке.

Однако, когда Морган спросил о значении турнира, бывший форвард «Реала» и «Ювентуса» неожиданно изменил риторику.

Если ты спросишь: «Криштиану, мечтаешь ли ты выиграть чемпионат мира? », а я отвечу — нет, это не мечта. Что это докажет? Что я один из лучших в истории из-за одного турнира в шесть–семь матчей? Ты считаешь, это справедливо? Криштиану Роналду Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии

Роналду также напомнил, что уже выиграл три трофея со сборной, включая Евро-2016, и сказал, что завершит карьеру счастливым, даже если больше ничего не добавит в свою коллекцию.

Но, возможно, в глубине души он просто перестал верить, что «самая большая мечта» достижима и заранее готовит себе оправдание на случай нового провала?

А может, он просто снова пытается принизить достижения своего вечного соперника — Лионеля Месси...

Помеха для золотого поколения сборной Португалии

Морган, не упустив возможности напомнить о своей мании по Роналду, уточнил для тех, кто вдруг не в курсе: в его личном «Зале славы» Криштиану стоит выше Месси. Более того, он заявил, что даже Диего Марадона, по его мнению, превосходит аргентинскую легенду «Барселоны» и является величайшим игроком своей страны.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду тут же спросил, сколько чемпионатов мира Аргентина выиграла до Месси. Морган ответил — два. И этим невольно подал партнеру по «диалогу» очередную возможность промахнуться мимо цели.

Это нормально. Эти страны привыкли выигрывать большие турниры. Бразилия выиграет чемпионат мира — кто удивится? Никто. А если Португалия выиграет — это будет шок для всего мира, да. Но я так не думаю. Криштиану Роналду Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии

Первая часть высказывания справедлива, но вторая явно расходится с реальностью. Сегодня у Португалии, возможно, самый сильный состав на уровне сборных. И уж точно более глубокий, чем у той сборной Аргентины, что взяла Кубок мира в Катаре. Это золотое поколение (второе, в котором участвует Роналду), и многие его лидеры достигнут пика к 2026 году. Среди них — Рубен Диаш, Витинья, Педру Нету и Рафаэл Леан.

При этом Жоау Невеш возглавляет новое поколение талантов — от Жеовани Кенды до Ренату Вейги. Лидерами остаются Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш и Жоау Канселу, а значит, у Роберто Мартинеса идеальный баланс молодости и опыта. Португалия объективно должна бороться за титул.

Единственная причина, по которой победа могла бы «шокировать мир», — это присутствие самого Роналду. На последних двух крупных турнирах (ЧМ-2022 и Евро-2024) он забил лишь один мяч. Его низкая подвижность давно стала проблемой для сборной. Остается лишь вопрос, сможет ли Мартинес раскрыть весь потенциал команды, не отказываясь при этом от символа эпохи.

Парад тщеславия

Месси ответил Роналду косвенно — на форуме America Business Forum во Флориде, где он теперь играет за «Интер Майами».

«Для меня это было нечто особенное. Для любого футболиста победа на чемпионате мира — вершина карьеры. Это как для любого профессионала — достичь вершины. Выше уже некуда. Этот трофей стал недостающим элементом, как будто я прошел весь футбол», — сказал Месси, рассуждая о значимости триумфа со сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Криштиану Роналду и Пирс Морган globallookpress.com

И ведь без Месси Аргентина никогда не выиграла бы свой третий титул. В 35 лет он будто вернул время назад: семь голов, три результативные передачи, титул лучшего игрока турнира — и магия, к которой Роналду на чемпионатах мира даже не приближался.

Кроме того, Месси — самый титулованный футболист в истории: 40 трофеев за клуб и сборную против 35 у Роналду, а также восемь «Золотых мячей» против пяти.

И всё же, когда Морган спросил, считает ли он себя величайшим всех времен, Роналду без колебаний ответил «разумеется» и даже всплеснул руками, будто оскорблен самим вопросом.

Если бы это действительно было так очевидно, ему не пришлось бы повторять это снова и снова.

Ирония в том, что если бы Роналду проявлял чуть больше скромности, он бы давно получил то признание, о котором мечтает.

Но, увы, завершил интервью он словами: «Ты для меня как часть семьи, Пирс». А значит, нам, похоже, предстоит пережить еще хотя бы один-два таких же парадов тщеславия, прежде чем Роналду наконец завершит карьеру.