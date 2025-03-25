Легенда и обуза в одном флаконе. Роналду спасет свою репутацию, если откажется от участия в ЧМ-2026

«Если забьет кто-то другой, а не я, для меня это одно и то же», — заявил Криштиану Роналду после поражения Португалии от Дании (0:1) в первом матче четвертьфинала Лиги наций.

«Если Португалия способна побеждать без меня, я прямо сейчас скажу тренеру, что не выйду на поле. Но если надо, я буду до конца защищать цвета национальной команды», — добавил 40-летний нападающий.

В редкий момент признания своей неудачи Роналду также заявил, что с момента дебюта за «Спортинг» в 2002 году «сыграл 50 тысяч плохих матчей», а затем добавил: «Иногда просто не получается». Было немного непривычно слышать, как пятикратный обладатель «Золотого мяча» сбросил маску и не дал волю своей привычной самоуверенности.

Однако поступки говорят громче слов, и то, что мы видим на поле, показывает, что восприятие реальности у Роналду остается искаженным.

Если бы 40-летний Роналду действительно ставил коллективные цели Португалии выше собственных амбиций, он бы уже давно ушел из сборной.

Последние три года получились для сборной Португалии непростыми, и главная причина неудач— сам Роналду. Звезда «Аль-Насра» по-прежнему находится в хорошей физической форме, чтобы стабильно забивать в чемпионате Саудовской Аравии, но очевидно, что он больше не выдерживает темпа на высшем уровне, что вполне естественно для его возраста.

Проблема в том, что Роналду отказывается это признавать. Никто не может оспорить его статус одного из величайших футболистов всех времен, но он нанес серьезный урон своей репутации, отказавшись от своевременного завершения карьеры в сборной.

Роналду еще может это исправить, но только если решится на бескорыстный шаг и откажется от мечты о победе на Кубке мира.

Потеря уверенности

На прошлой неделе в матче против Дании у Роналду был всего один по-настоящему опасный момент (слабый удар головой), а большую часть игры он провел в роли пассажира.

После столь слабого выступления он должен был оказаться на скамейке запасных в ответном матче на стадионе «Жозе Алваладе».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Однако Мартинес, похоже, даже не рассматривает возможность убрать Роналду из основы.

«Наши команды тактически очень гибкие, мы играли с двумя нападающими. Нам нужно использовать игроков в зависимости от соперника. Но не стоит обсуждать Криштиану в каждом матче. Если Криштиану забивает, он — самый важный игрок в команде. Если не забивает, то это из-за его возраста. Это несправедливая оценка», — заявил главный тренер Португалии на предматчевой пресс-конференции.

Как и следовало ожидать, Роналду вновь появился в стартовом составе в воскресенье. И уже на третьей минуте у него появился шанс оправдать свое место на поле. Он заработал пенальти, легко упав в борьбе за подачу, а затем сам же вызвался его исполнить — в привычной манере, с расправленными плечами и надутыми щеками.

Однако, похоже, в момент разбега Роналду накрыла волна неуверенности: он замешкался перед ударом и пробил слабо, отправив мяч прямо в благодарные руки голкипера Дании Каспера Шмейхеля.

Удивительно, но это был всего 32-й незабитый пенальти в карьере Роналду из 204 попыток. Однако, вероятно, именно этот промах запомнится как худший — из-за полной потери уверенности в себе.

Страсти много, подвижности — мало

Стоит отдать должное Роналду: после унизительного момента с пенальти он не опустил руки. Он продолжал наносить удары, проверяя Шмейхеля, и сыграл ключевую роль в первом голе Португалии, выпрыгнув в попытке замкнуть подачу с углового от Бруну Фернандеша. В результате защитник датчан Йоахим Андерсен неудачно срезал мяч в собственные ворота.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Дания отыгралась благодаря голу Расмуса Кристенсена, но вскоре удача наконец улыбнулась Роналду. На 72-й минуте Португалия снова вышла вперед: дальний удар Фернандеша попал в штангу, отскочил в Шмейхеля, а затем — прямо на ногу Роналду, который сумел переправить мяч в ворота с острого угла.

Похоже, что голевое чутье никогда не покинет его, тогда как подвижность Криштиану уже давно оставляет желать лучшего. Это стало очевидно в концовке матча, когда Роналду практически исчез с поля, а затем, похоже, сам попросил замену из-за травмы.

После этого игра перешла в овертайм: Кристиан Эриксен сравнял счет, но затем вышедший на замену Франсишку Тринкан оформил дубль, а сменивший Роналду Гонсалу Рамуш поставил точку, доведя общий счет до 5:3 в пользу Португалии.

Как и в финале Евро-2016, Роналду снова взял на себя роль помощника тренера, эмоционально подбадривая партнеров с бровки. Когда прозвучал финальный свисток, он, как обычно, бурно праздновал победу.

Но вышло так, что Португалия, возможно, и не добилась бы победы, если бы Роналду оставался на поле все 120 минут. Только после его ухода команда прибавила, а датчане, наоборот, начали сдавать.

Освободившись от необходимости постоянно искать капитана, атакующая линия сборной Португалии заиграла раскованнее и эффективнее.

Гигантская тень

Роналду забил шесть мячей в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги наций — и это впечатляющий результат. Однако стоит учитывать, что четыре из них пришлись на игры против Шотландии и Польши, а еще два — на победные матчи с Хорватией и Данией, чьи сборные уже не так сильны, как раньше.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Настоящее испытание ждет Португалию в полуфинале, где их соперником станет Германия Юлиана Нагельсмана, победившая в четвертьфинале Италию.

Поражение Португалии на этом этапе не станет неожиданностью, ведь команда до сих пор не обрела четкой игровой идентичности под руководством Роберто Мартинеса. Прогрессу команды мешает его настойчивое желание строить игру вокруг Роналду.

Тень Роналду нависает над сборной и за пределами поля — каждый его шаг и каждое слово подвергаются тщательному разбору. Так, перед ответным матчем с Данией он снова попал в заголовки газет, потребовав от журналиста смотреть ему прямо в глаза во время вопроса, а не в экран ноутбука.

Подобные эгоцентричные всплески еще можно было оправдать в те времена, когда Роналду находился на пике и решал исход матчей, но теперь они лишь отвлекают команду.

Однако Мартинес продолжает закрывать на это глаза, позволяя Роналду оставаться в основе исключительно за его былые заслуги — либо из страха, либо, что еще хуже, из-за элементарного непонимания ситуации.

«Роналду не нужен на ЧМ-2026»

Если Роналду все же отправится на следующий чемпионат мира, Португалии практически гарантированы новые разочарования.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В 2022 году португальцы вылетели с турнира на стадии 1/8 финала, уступив сенсационной сборной Марокко, а на прошлогоднем чемпионате Европы в Германии проиграли в четвертьфинале слабой Франции.

Роналду принимал участие во всех десяти матчах Португалии на этих турнирах, но смог забить лишь один гол (конечно же, с пенальти). Тогдашний тренер сборной Фернанду Сантуш хотя бы усадил Роналду на скамейку в игре против Марокко, что, казалось бы, должно было поставить точку в его международной карьере. После финального свистка и поражения 0:1 воспитанник академии «Спортинга» не смог сдержать слез.

Однако первое, что сделал Роберто Мартинес, сменив Сантуша на посту главного тренера, — это необъяснимо подтвердил статус Роналду как ключевого игрока Португалии. На Евро-2024 Роналду выходил в старте во всех матчах, и единственный раз, когда Мартинес убрал его с поля, случился в игре против Грузии, когда команда уже гарантировала себе выход в плей-офф. При этом нападающий почти не создавал угроз у чужих ворот.

Португалия, возможно, даже ослабла с момента прихода Мартинеса, и сложно представить, что болельщики смогут терпеть еще один год его слепой привязанности к Роналду.

А нейтральные зрители вовсе не хотят видеть, как легендарный игрок снова испытывает унижение на главной сцене мирового футбола. Такое мнение выразил и бывший нападающий «Челси» и сборной Нидерландов Джимми Флойд Хассельбайнк.

«Футболу не нужен Роналду на ЧМ-2026. Он был одним из лучших игроков долгие годы, одним из лучших в истории. Но сейчас, я думаю, он приносит себе больше вреда, чем пользы, продолжая выступать за сборную», — сказал Хассельбайнк в интервью Gambling Zone.

Без Роналду у Португалии огромный потенциал в атаке

Слепая вера Мартинеса в Роналду могла бы быть оправдана, если бы у Португалии не было достойных альтернатив в нападении. Но это совсем не так. В его распоряжении одна из самых грозных атакующих линий в мировом футболе, и она все еще не раскрыла весь свой потенциал.

Франсишку Тринкан, Гонсалу Рамуш и Диогу Жота globallookpress.com

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота и Гонсалу Рамуш из «Пари Сен-Жермен» не провели выдающиеся сезоны на клубном уровне, но оба являются качественными «девятками» и вполне способны заменить Роналду. Особенно Рамуш, которому всего 23 года. Его статистика за сборную — семь голов в восьми матчах в старте — говорит сама за себя. Рамуш вполне может стать главным бомбардиром команды на ближайшие годы.

Более того, у Мартинеса есть возможность использовать схему с «ложной девяткой», поскольку он располагает огромным выбором универсальных игроков: Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Педру Гонсалвеш, Франсишку Консейсау, Педру Нету и Тринкан.

А если кто-то еще сомневается в глубине португальского состава, то достаточно вспомнить, что при Мартинесе не получает шансов Жоао Феликс, а юное дарование «Спортинга» Жеовани Кенда по-прежнему ждет дебюта за национальную команду.

Дело не в том, что Португалия больше не хочет видеть Роналду в составе, а в том, что она в нем просто не нуждается. У «Селесао» есть достаточно талантов, чтобы бороться за главные трофеи, но они не смогут этого сделать, пока последний представитель ушедшего поколения мешает развитию нового, куда более перспективного.

Последний шанс спасти репутацию

Если Роналду действительно хочет дать Португалии возможность расцвести без его участия, сейчас самое время это доказать.

Мартинес явно не собирается отказываться от услуг ветерана, так что ответственность за это решение лежит только на самом нападающем. Он должен объявить о завершении карьеры в сборной, пока ситуация не зашла еще дальше.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес globallookpress.com

Конечно, завершить карьеру без медали чемпиона мира будет нелегко. Многие считают, что именно этот трофей дает вечному сопернику Роналду — Лионелю Месси — преимущество в споре за звание величайшего игрока в истории. Но его последний реальный шанс выиграть Кубок мира был в 2018 году, когда Португалия неожиданно уступила Уругваю в 1/4 финала.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике станет для него прощальным турне — Роналду уже далеко не так опасен, как раньше.

После ухода из «Реала» в 2018-м он достойно боролся с возрастом — у него было много хороших матчей и в «Ювентусе», и в «Манчестер Юнайтед». Но отрицать очевидное уже невозможно: его лучшие годы остались в прошлом. Сезон 2022/2023 стал переломным моментом, после которого его форма начала неумолимо ухудшаться. Просто он слишком упрям, чтобы признать это.

Роналду уже не сможет уйти на вершине, но у него остается шанс сохранить хоть часть своего наследия, если он позволит Португалии начать новую эпоху без него.

Однако для этого ему придется изменить привычку всей жизни — и, к сожалению, пока он к этому не готов.