ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Потерявшийся Роналду. Дания одолела Португалию в четвертьфинале Лиги наций

    Сборная Дании сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги наций

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Криштиану Роналду Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Дании УЕФА
    Вся лентаСамое главное
    Александр Мостовой«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ Дания — ПортугалияПотерявшийся Роналду. Дания одолела Португалию в четвертьфинале Лиги наций Тиагу МоттаЗабуксовавшая перестройка. Назначение Мотты в «Ювентус» было ошибочным?
  • 00:43
    • Гол Горецки помог Германии одолеть Италию в Лиге наций
  • 00:42
    • Нидерланды сыграли вничью с Испанией в Лиге наций
  • 00:42
    • Украина в волевом стиле переиграла Бельгию в Лиге наций
  • 00:40
    • Португалия Роналду проиграла Дании в Лиге наций
    Все новости спорта
    Дания — Португалия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дания — Португалия
    Сборная Дании сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги наций, обыграв Португалию со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала. Единственный гол встречи на 78-й минуте забил Расмус Хёйлунн, который всего за минуту до этого упустил отличный шанс. Для Дании этот успех стал первым за последние пять матчей, а вот Португалия потерпела свое первое выездное поражение в истории турнира. Теперь команде Роберто Мартинеса придется искать пути для реванша в ответной игре в Лиссабоне.
    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала
    Дания — Португалия 1:0
    Гол: 1:0 Расмус Хёйлунн (78') Предупреждения: Диогу Далот (57'), Витор Феррейра (59')

    Дания давит, Кошта спасает

    Матч в Копенгагене начался с тревожного момента для гостей. Уже на третьей минуте Диогу Кошта попытался выбить мяч, но Мика Биерет накрыл этот удар и едва не отправил мяч в пустые ворота. Португальский голкипер успел вернуться и исправить свою ошибку, выбив мяч с ленточки.

    Спустя несколько минут Йеспер Линдстрем проверил Кошту ударом из-за пределов штрафной — вратарь сыграл надежно. В ответной атаке Педру Нету попытался пробить Каспера Шмейхеля, но тот тоже оказался на высоте.

    Дания продолжала доминировать и на 25-й минуте заработала пенальти. После удара Бирета мяч отскочил к Кристиану Эриксену, который пробил с лета, но его удар рукой заблокировал Ренату Вейга. Арбитр Ирфан Пельто сразу указал на точку.

    Эриксен уверенно подошел к мячу и пробил в правый угол, а Кошта угадал направление удара и вытащил мяч! Казалось, португальцы должны получить моральное преимущество в этот момент.

    Пенальти Эриксена
    globallookpress.com

    Датчане продолжили давление, но реализовать моменты не удавалось. Биерет вновь оказался в убойной позиции, но не сумел переиграть Кошту. А чуть позже Эриксен наконец-то переиграл голкипера, но на линии ворот его остановил одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот, выбивший мяч в последний момент.

    Несмотря на серьезное преимущество, датчане ушли на перерыв без забитых мячей, а Кошта в одиночку удерживал Португалию в игре.

    Дания дожимает, Португалия не отвечает

    После перерыва сценарий матча не изменился — Дания продолжала атаковать, а Португалия надеялась на редкие шансы в контратаках.

    Густав Исаксен проверил Кошту мощным ударом — вратарь вновь выручил гостей, вытянув мяч кончиками пальцев. Чуть позже Эриксен опасно пробил со штрафного, голкипер снова оказался на месте.

    После этого Португалия вроде бы пришла в себя, взяла мяч под контроль и постаралась перевести игру на чужую половину поля. Однако доминирование в владении мячом не вылилось в реальные моменты — Шмейхелю практически не приходилось вступать в игру.

    И в итоге датчане наказали гостей за пассивность. На 78-й минуте вышедший на замену Хёйлунн получил передачу от Андреаса Скова Ольсена, ворвался в штрафную и пробил мимо Кошты — 1:0.

    Расмус Хёйлунн
    globallookpress.com

    Всего минутой ранее Хёйлунн упустил отличный шанс, пробив мимо дальнего угла, но тут же реабилитировался. Этот гол стал для него вторым подряд за сборную после долгой 21-матчевой засухи в клубе.

    Португалия так и не смогла найти в себе силы на ответный штурм. Первый удар в створ во втором тайме гости нанесли лишь на 95-й минуте, но он не представлял угрозы. Криштиану Роналду весь матч оставался в тени, а его единственный шанс — удар головой в первом тайме — прошел мимо ворот.

    В ответном матче португальцам надо что-то менять

    Дания прервала серию из четырех матчей без побед и теперь с какой-никакой уверенностью поедет на ответный матч в Лиссабон. Однако стоит помнить, что на выезде команда не побеждала уже восемь встреч подряд, а Португалия наверняка будет заряжена на реванш.

    Роналду сбивают при попытке дриблинга
    globallookpress.com

    Для Роберто Мартинеса этот матч стал тревожным сигналом: несмотря на мощный состав, его команда не смогла нанести ни одного опасного удара до самой концовки встречи. В ответном матче тренеру придется срочно искать тактические решения, иначе Португалия рискует вылететь из турнира.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 20 марта
  • 20/03/2025 в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Уругвай — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальта — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эквадор — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Калинская — Утидзима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рууд — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры