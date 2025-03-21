Потерявшийся Роналду. Дания одолела Португалию в четвертьфинале Лиги наций

Сборная Дании сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги наций, обыграв Португалию со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала. Единственный гол встречи на 78-й минуте забил Расмус Хёйлунн, который всего за минуту до этого упустил отличный шанс. Для Дании этот успех стал первым за последние пять матчей, а вот Португалия потерпела свое первое выездное поражение в истории турнира. Теперь команде Роберто Мартинеса придется искать пути для реванша в ответной игре в Лиссабоне.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Дания — Португалия 1:0 Гол: 1:0 Расмус Хёйлунн (78') Предупреждения: Диогу Далот (57'), Витор Феррейра (59')

Дания давит, Кошта спасает

Матч в Копенгагене начался с тревожного момента для гостей. Уже на третьей минуте Диогу Кошта попытался выбить мяч, но Мика Биерет накрыл этот удар и едва не отправил мяч в пустые ворота. Португальский голкипер успел вернуться и исправить свою ошибку, выбив мяч с ленточки.

Спустя несколько минут Йеспер Линдстрем проверил Кошту ударом из-за пределов штрафной — вратарь сыграл надежно. В ответной атаке Педру Нету попытался пробить Каспера Шмейхеля, но тот тоже оказался на высоте.

Дания продолжала доминировать и на 25-й минуте заработала пенальти. После удара Бирета мяч отскочил к Кристиану Эриксену, который пробил с лета, но его удар рукой заблокировал Ренату Вейга. Арбитр Ирфан Пельто сразу указал на точку.

Эриксен уверенно подошел к мячу и пробил в правый угол, а Кошта угадал направление удара и вытащил мяч! Казалось, португальцы должны получить моральное преимущество в этот момент.

Пенальти Эриксена globallookpress.com

Датчане продолжили давление, но реализовать моменты не удавалось. Биерет вновь оказался в убойной позиции, но не сумел переиграть Кошту. А чуть позже Эриксен наконец-то переиграл голкипера, но на линии ворот его остановил одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот, выбивший мяч в последний момент.

Несмотря на серьезное преимущество, датчане ушли на перерыв без забитых мячей, а Кошта в одиночку удерживал Португалию в игре.

Дания дожимает, Португалия не отвечает

После перерыва сценарий матча не изменился — Дания продолжала атаковать, а Португалия надеялась на редкие шансы в контратаках.

Густав Исаксен проверил Кошту мощным ударом — вратарь вновь выручил гостей, вытянув мяч кончиками пальцев. Чуть позже Эриксен опасно пробил со штрафного, голкипер снова оказался на месте.

После этого Португалия вроде бы пришла в себя, взяла мяч под контроль и постаралась перевести игру на чужую половину поля. Однако доминирование в владении мячом не вылилось в реальные моменты — Шмейхелю практически не приходилось вступать в игру.

И в итоге датчане наказали гостей за пассивность. На 78-й минуте вышедший на замену Хёйлунн получил передачу от Андреаса Скова Ольсена, ворвался в штрафную и пробил мимо Кошты — 1:0.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Всего минутой ранее Хёйлунн упустил отличный шанс, пробив мимо дальнего угла, но тут же реабилитировался. Этот гол стал для него вторым подряд за сборную после долгой 21-матчевой засухи в клубе.

Португалия так и не смогла найти в себе силы на ответный штурм. Первый удар в створ во втором тайме гости нанесли лишь на 95-й минуте, но он не представлял угрозы. Криштиану Роналду весь матч оставался в тени, а его единственный шанс — удар головой в первом тайме — прошел мимо ворот.

В ответном матче португальцам надо что-то менять

Дания прервала серию из четырех матчей без побед и теперь с какой-никакой уверенностью поедет на ответный матч в Лиссабон. Однако стоит помнить, что на выезде команда не побеждала уже восемь встреч подряд, а Португалия наверняка будет заряжена на реванш.

Роналду сбивают при попытке дриблинга globallookpress.com

Для Роберто Мартинеса этот матч стал тревожным сигналом: несмотря на мощный состав, его команда не смогла нанести ни одного опасного удара до самой концовки встречи. В ответном матче тренеру придется срочно искать тактические решения, иначе Португалия рискует вылететь из турнира.