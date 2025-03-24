Португалия дожала Данию в сумасшедшем матче и вышла в полуфинал

Сборная Португалии сделала это! Команда Роберто Мартинеса сыграет в финальном этапе Лиги наций. Но путь туда оказался непростым — датчане дали настоящий бой. Семь голов, пенальти, отменённые мячи, камбэки, драма — в Лиссабоне был один из самых ярких матчей турнира.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Португалия — Дания 5:2 Голы: 1:0 Йоаким Андерсен (автогол) (38'), 1:1 Расмус Кристенсен (56'), 2:1 Криштиану Роналду (72'), 2:2 Кристиан Эриксен (76'), 3:2 Франсиску Тринкан (86'), 4:2 Франсиску Тринкан (91'), 5:2 Гонсалу Рамуш (115') Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот (Франсиску Тринкан, 81'), Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Бернарду Силва, Витор Феррейра (Рубен Невеш, 99'), Бруну Фернандеш, Шику Консейсау (Нелсон Семеду, 81'), Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 90'), Рафаэл Леау (Диогу Жота, 62') Дания: Каспер Шмейхель, Патрик Доргу (Конрад Хардер, 97'), Янник Вестергор, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен, Йеспер Линдстрём (Андреас Сков Ольсен, 65'), Густав Исаксен (Виктор Кристансен, 73'), Кристиан Нергор (Виктор Фрохольдт, 83'), Мортен Юльманн, Кристиан Эриксен (Мортен Френнруп, 83'), Расмус Хёйлунн (Мика Биерет, 73') Предупреждения: Рубен Диаш (50'), Кристиан Эриксен (50'), Кристиан Нергор (66'), Диогу Жота (75'), Йоаким Андерсен (105 + 3'), Янник Вестергор (120 + 1')

Шмейхель взял пенальти от Роналду, но португальцы всё равно забили

Началось всё с дежавю: Криштиану Роналду снова заработал пенальти. Датчанин Патрик Доргу неловко зацепил его в штрафной, и арбитр сразу указал на точку. Но капитан Португалии пробил слишком просто — Каспер Шмейхель угадал направление и легко парировал удар.

Роналду готовится бить пенальти globallookpress.com

Этот эпизод не смутил португальцев. Они продолжили давить и забили за семь минут до перерыва. Правда, без своей заслуги — защита Дании сама подарила им гол. После углового Бруну Фернандеша мяч попал в голову защитника «Фулхэма» Йоакима Андерсена и отскочил в сетку.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Роналду мог сразу удвоить преимущество, но его гол отменили из-за офсайда у Рафаэла Леау. А Дания, вместо того чтобы рассыпаться, нашла силы вернуться в игру.

Герой Роналду? Нет, снова камбэк от Дании!

Во втором тайме датчане выглядели увереннее и неожиданно сравняли счёт. Всё получилось, как под копирку: подача с углового, Расмус Кристенсен выиграл воздух на дальней штанге и отправил мяч в дальний угол — 1:1.

Португалия ответила мгновенно. Бруну Фернандеш мощно пробил с линии штрафной, мяч ударился о штангу и отскочил в голкипера. Шмейхель мог только смотреть, как на добивании первым оказался Роналду! Он вывел свою команду вперёд, Португалия снова сравняла счёт по сумме двух матчей.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Казалось, что на этом всё, но Дания снова шокировала соперника. Всего через четыре минуты Кристиан Эриксен замкнул прострел Доргу и снова сравнял счёт — 2:2!

Датчане празднуют гол globallookpress.com

А потом пришло время главного героя этого вечера.

Франсишку Тринкау — человек, который спас Португалию

Когда матч уже подходил к концу, а Дания держала нужный ей результат, появился Франсишку Тринкау. За четыре минуты до конца основного времени он пробил из-за пределов штрафной, Шмейхель не дотянулся — 3:2! Стадион просто взорвался от эмоций!

Франсишку Тринкау globallookpress.com

Но Тринкау не остановился. Уже в первой атаке дополнительного времени он оказался в нужном месте после сейва Шмейхеля и добил мяч в сетку — 4:2!

Дания была уже без сил, и финальный удар нанёс Гонсалу Рамуш. Диогу Жота прострелил, Рамуш замкнул с пары метров — 5:2, и всё было решено.

Что дальше?

Португалия выходит в полуфинал Лиги наций и теперь сыграет с Германией. Там такой же сценарий с обменом голами вряд ли повторится — немцы не дадут столько свободы.

Календарь и таблица Лиги наций

Дания — домой. Они были в нескольких минутах от выхода, но не удержали счёт. Теперь главная цель — подготовка к отбору на Чемпионат Мира, где команда Брайана Римера явно захочет отыграться.