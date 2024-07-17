Ранний взгляд на ЧМ-2026: Испания — фаворит, «последний танец» Месси и изнуряющая жара

Но футбол движется вперед быстро, и хотя в Мадриде и Буэнос-Айресе все еще время вечеринок, фокус прочно сместился на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Это будет крупнейший чемпионат мира — турнир с участием 48 команд, который продлится 5,5 недель в трех странах и 16 городах в четырех часовых поясах — а континентальные чемпионаты этим летом выявили новых звезд и ведущие сборные, которые могут доминировать через два года.

Следующий финал чемпионата мира состоится на стадионе MetLIfe в Нью-Джерси 19 июля 2026 года, так что до самой крупной игры в футболе осталось почти два года, поэтому вот несколько слишком ранних прогнозов на ЧМ-2026.

Испания станет главным фаворитом

Победа Испании над сборной Англии в финале Евро-2024 закрепила за «Ла Рохой» четвертый титул чемпиона Европы и сделала ее самой успешной сборной в истории турнира. И это не было случайностью: команда Луиса де ла Фуэнте добилась успеха с одними из самых ярких молодых талантов в мировом футболе.

Нико Уильямс и Ламин Ямаль globallookpress.com

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль накануне финала отпраздновал свое 17-летие, а Нико Уильямсу исполнилось 22 года менее чем за неделю до победы над сборной Англии. Добавьте к этому полузащитников Педри (21 год) и 19-летнего Гави, последний пропустил Евро из-за травмы, и становится ясно, что через два года Испания станет еще сильнее.

Помимо 31-летнего капитана Альваро Мораты, который, как ожидается, уйдет из международного футбола после Евро, сборная Испании, скорее всего, будет выглядеть знакомо в 2026 году. Этим летом они также обыграли Италию, Германию, Францию ​​и Англию на пути к трофею, они знают, как побеждать топ-команды, и потребуются некоторые усилия, чтобы остановить их на следующем чемпионате мира.

Приготовьтесь к «последнему танцу» Месси

Лионелю Месси будет 39 лет во время следующего чемпионата мира, но, поскольку турнир сейчас так близок, невозможно представить, что капитан Аргентины завершит свою карьеру до 2026 года. Он добился успеха после своего перехода в команду МЛС «Интер Майами», и следующие два года будут посвящены подготовке к его пресловутому «Последнему танцу» на чемпионате мира.

Во многих отношениях это стало бы идеальной сценой для завершения его невероятной карьеры. После стольких лет неудач на международной арене, когда он был близок к цели со сборной Аргентины, Месси добился успеха в своих последних трех турнирах за «Альбиселесте», и они будут одними из фаворитов на следующем чемпионате мира.

Сборная Аргентины globallookpress.com

Как и у сборной Испании, в команде Аргентины есть новые таланты, такие как Алехандро Гарначо (20) и Валентин Карбони (19), тогда как Энцо Фернандесу еще всего 23, но большая часть команды Лионеля Скалони приближается к концу своей карьеры, поэтому защитить титул чемпиона мира будет непросто. Тем не менее, Месси ни в коем случае не упустит возможность принять этот вызов.

Ямаль, Эндрик и Мусиала будут блистать на ЧМ-2026

Это лето показало нам, что новая волна талантливых суперзвезд готова оказать огромное влияние на события следующего чемпионата мира. Хотя Месси и Роналду, вероятно, все еще будут здесь через два года, а нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе должен приблизиться к своему пику в возрасте 27 лет в 2026 году, существует целое поколение, стремящееся занять его место.

Ламин Ямаль и Джамал Мусиала globallookpress.com

Испанский дуэт Ламина Ямаля и Педри, нападающий сборной Бразилии Эндрик (17 лет) и плеймейкер сборной Германии Джамал Мусиала (21 год) будут игроками, за которыми стоит следить, а также, возможно, настало время заявить о себе на мировой арене португальцу Жоау Невешу (19 лет) и нападающему сборной Франции Матису Телю. Ожидайте, что Варрен Заир-Эмри (18) также будет важной частью планов команды Франции на следующем чемпионате мира.

Сборная США провалится

Мужская сборная США оказалась на очередной развилке после провальной кампании домашнего Кубка Америки, в которой они вылетели на групповом этапе, несмотря на то, что у них было преимущество страны-хозяйки (и немного более слабая группа, чем у большинства).

Провал на турнире стоил тренеру Греггу Берхалтеру его работы, и поиски преемника продолжаются, но если американская федерация не нацелится на тренера мирового класса, они рискуют потерпеть еще одну досадную неудачу через два года.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Сборная США не может позволить себе еще одно домашнее унижение на групповом этапе в 2026 году, но без вдохновляющего тренера, который может похвастаться послужным списком из успехов в Европе и Южной Америке, эта группа игроков, в которую входят Кристиан Пулишич, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни и Джованни Рейна, — предположительно, лучшие футболисты, что когда-либо были в США — будет продолжать обещать многое и достигать малого.

Итак, американский футбол должен попытаться нанять Томаса Тухеля или Маурисио Почеттино, или снова обратиться к Юргену Клоппу с предложением, от которого он не сможет отказаться. В противном случае они рискуют повторить ошибку, которую они допустили с Берхалтером, снова положившись на внутренние ресурсы и не сумев осознать масштабы возможностей, которые представятся в 2026 году.

Холанн поможет Норвегии выйти в плей-офф

Одним из топовых игроков, который этим летом отсутствовал на футбольном празднике стал Эрлинг Холанн. Норвегия не прошла квалификацию на Евро-2024, но у нее слишком много хороших игроков, чтобы снова пропустить ее в 2026 году.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Мартин Эдегор, Юлиан Рюэрсон, Сандер Берге и Оскар Бобб будут рядом с Холанном, когда Норвегия попытается попасть на чемпионат мира, что даст им большие шансы пройти квалификацию. Оказавшись на турнире нападающий «Манчестер Сити» Холанн будет отчаянно стремиться блеснуть на самой большой арене.

Этим летом бросалось в глаза отсутствие результативных центральных нападающих, но Холанн — лучший из них, и он не только поможет Норвегии попасть на чемпионат мира, но и проведет ее через групповой этап.

Канада и Мексика защитят честь принимающих стран

Извините сборная США, но, поскольку мы уже списали вас со счетом, пришло время сосредоточиться на двух других принимающих турнир в 2026 году странах.

Канада удивила всех, выйдя в полуфинал Кубка Америки, и ее успех под руководством американского тренера Джесси Марша стал всего лишь еще одним ударом для лиц, принимающих решения в Федерации футбола США, которые упустили из виду бывшего тренера «Лидса» после разочаровывающей кампании чемпионата мира 2022 года. Джонатан Дэвид впечатлил двумя голами на Копе, а Альфонсо Дэвис (который вызывает интерес со стороны «Реала») по-прежнему останется ключевой фигурой в команде — ожидайте, что Канаду ждет еще один хороший турнир.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Как и США, Мексика потерпела неудачу в Кубке Америки и вылетела на групповом этапе, но «Эль Три» проведет все свои групповые игры в Мексике, и это окажет серьезное влияние на их перспективы. Мексика совсем иначе выглядит на своем поле, и они воспользуются этим, чтобы пройти групповой этап и потенциально выйти в четвертьфинал впервые с тех пор, как они принимали чемпионат мира в 1986 году.

Англия будет... уставшей

Вы уже слышали это от Гарри Кейна и Джуда Беллингема: Англия была «умственно и физически истощена» во время Евро-2024. Это одна и та же история после каждого турнира, и в 2026 году она не изменится. Это просто входит в цену билета, когда дело доходит до Англии. Они всегда начинают турнир после тяжелого сезона без зимнего перерыва, а также им приходится играть в двух внутренних кубковых турнирах.

Джуд Беллингем и Гарри Кейн globallookpress.com

По иронии судьбы, нападающий мюнхенской «Баварии» Кейн и полузащитник «Реала» Беллингем избегали уникальных требований английского футбола, которые мешали остальным игрокам команды, но очевидно, что игроки Гарета Саутгейта испытывали проблемы с тем, чтобы раскрыть свой потенциал на пути к проигранному финалу против сборной Испании.

У Англии есть игроки и таланты, чтобы выиграть крупный турнир, но физические требования чемпионата мира с участием 48 команд будут слишком трудными для «Трех Львов».

Роналду осядет на скамейке запасных

К моменту следующего чемпионата мира Криштиану Роналду исполнится 41 год, но нет никаких признаков того, что он больше не будет играть за Португалию, если они квалифицируются на турнир.

Его выступления на Евро-2024 — ни одного гола в пяти играх — доказали, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» далеко не тот игрок, которым он когда-то был, но тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отказался исключить его из стартового состава в ущерб своей команде.

Роналду просто должен уступить место более молодому форварду до 2026 года, но искушение принять участие в чемпионате мира будет слишком велико, чтобы он мог отказаться. Единственная надежда состоит в том, что Роналду возьмет на себя роль запасного игрока к тому времени, когда это произойдет — и это может пойти на пользу и ему, и Португалии.

Бразилия продолжит ждать окончания трофейной засухи

Аргентина завершила 20-летнее ожидание южноамериканского победителя чемпионата мира триумфом в Катаре в 2022 году, но центр силы международного футбола сейчас находится в Европе, а это означает, что Аргентине или Бразилии будет сложно помешать европейской стране вернуть Кубок мира на континент.

В этом сценарии все давление будет оказано на Бразилию, потому что их последний успех был в 2002 году, и в стране растет отчаяние, требующее, чтобы пятикратные чемпионы мира вернули себе статус сильнейшей футбольной нации.

Бразилия плохо выступила на Кубке Америки, заняв второе место в своей группе с одной победой и двумя ничьими, а затем проиграв по пенальти Уругваю в 1/8 финала после ничьей 0:0.

Эндрик, Савио, Родриго и Винисиус Жуниор вселяют в Бразилию надежду, когда дело доходит до забитых голов, но этих талантов оказалось недостаточно, чтобы выиграть трофей этим летом, и в стране есть реальные опасения, что чемпионат мира станет еще одним огромным разочарованием.

Времена, когда можно было полагаться на Неймара (в 2026 году ему исполнится 34 года), давно прошли, а это означает, что Бразилии предстоит преодолеть большие проблемы.

Остерегайтесь Венесуэлы, Грузии и Турции

Это лето также показало нам, что ранее непримечательные в футбольном плане страны быстро улучшаются, и некоторые из них могут стать командами-сюрпризами в 2026 году.

Венесуэла — единственная страна КОНМЕБОЛ, которая никогда не квалифицировалась на чемпионат мира, но она вышла в плей-офф Кубка Америки, и этот прирост уверенности может позволить им положить конец долгому ожиданию и попасть на мундиаль в 2026 году.

Сборная Венесуэлы globallookpress.com

Грузия и Турция были двумя из самых ярких команд на Евро-2024, и оба коллектива были поддержаны страстными болельщиками в Германии. Первые дошли до 1/8 финала своего первого в истории международного турнира, прежде чем проиграли Испании, но Квича Кварацхелия и его товарищи по команде теперь могут закрепить успех на Евро и попасть на чемпионат мира.

Тем временем Турция, которая вместе с Италией будет принимать Евро-2032, является растущей силой. Арда Гюлер из «Реала» — их молодая звезда, но полузащитники Хакан Чалханоглу и Ферди Кадиоглу провели впечатляющий турнир и продемонстрировали силу турецкого футбола.

Будет жарко

Помните все опасения по поводу того, что в Катаре будет слишком жарко, чтобы провести летний чемпионат мира в 2022 году, прежде чем турнир был перенесен на зиму? Что ж, чемпионат мира 2026 года снова станет летним турниром, и будет очень жарко.

На чемпионате США-94 игроки сборной Ирландии были вынуждены носить бейсболки, чтобы защититься от солнца во время исполнения национальных гимнов, а затем проиграли Мексике при температуре, превышающей 37 градусов по Цельсию. Во время летнего Кубка Америки, гватемальский помощник рефери Хамбертон Паноха потерял сознание от теплового удара во время матча Канады против Перу в Канзас-Сити, когда температура достигла 34 градусов.

Финал ЧМ-2026 пройдет на арене MetLIfe globallookpress.com

Жара и влажность будут проблемой на всех спортивных объектах — а на игры в Мексике также повлияет то, что они будут проводиться на большой высоте — и ФИФА заявила, что расписание матчей будет составлено таким образом, чтобы обеспечить их «проведение в наилучших возможных условиях». Это может усложнить график: на групповом этапе проводится до шести матчей в день, ожидается, что игры будут начинаться в 20:00 по московскому времени и и заканчиваться в 5 утра.