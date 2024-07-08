Арка искупления. Турция и Монтелла покидают Евро-2024, восстановив свою репутацию

Те, кто не водил машину, отправились процессией на арену, расположенную на каменистых окраинах Западного Берлина. По оценкам, 15 000 человек шли маршем, пока местная полиция не разогнала толпу из-за «продолжающихся политических посланий». Жесты салюта «Серых Волков», подобные тому, который привел к тому, что двухматчевой дисквалификации центрального защитника Мериха Демирала, что означало, что он пропустил этот матч — наказание, которое тренер сборной Турции Винченцо Монтелла назвал назначенным из-за «неправильно понятых причин», а его партнер по команде Ферди Кадиоглу оценил как «несправедливое».

Субботний четвертьфинал против Нидерландов стал для Турции крупнейшей игрой за 16 лет. Настолько большой, что кортеж главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана промчался сквозь дождь, чтобы успеть к началу матча. Эрдоган прилетел специально, чтобы посмотреть, сможет ли Турция выйти в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2008 года, когда Семих Шентюрк, ныне член штаба Монтеллы, в эпическую ночь в Вене забил в дополнительное время экстра-тайма и вывел Хорватию на серию пенальти, где они одержали победу.

Самет Акайдин, должно быть, думал, что он Шентюрк нового поколения, когда он вынырнул на дальней штанге и головой замкнул навес Арды Гюлера, который был настолько восхитителен, даже несмотря на то, что был исполнен его более слабой ногой, что двое партнеров Акайдина по команде выстроились в очередь позади него, чтобы забить первый гол в игре, если он потерпит неудачу.

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Но этому не суждено было повториться в 2008 году. Турция не смогла удержать лидерство, как она это сделала против Австрии в 1/8 финала четыре дня назад. Запас чудес вратаря Мерта Гюнока уже иссяк. Он не смог справиться со сравнявшим счет ударом Стефана де Врея так же героически, как это сделал с ударом головой Кристофа Баумгартнера в Лейпциге. Шесть минут спустя он не смог помешать автоголу Мерта Мулдура пролететь мимо него.

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«Мы не должны сожалеть», — сказал Монтелла, проводя рукой по своим гладким черным волосам. «Мы отдали все силы».

Его команда в тот вечер в матче против Австрии, похоже, наконец-то нашла необходимый баланс, чтобы далеко пройти в этом турнире.

Длинные передачи, которые исполняли его центральные защитники, были проблемой для голландских защитников Де Врея, Вирджила ван Дейка и Натана Аке, поскольку Мулдур и Барис Йылмаз угрожали забежать им за спину или выигывать подборы. Возможно, Турция вышла бы в полуфинал против Англии в Дортмунде в среду, если бы Хави Симонс был удален с поля за очевидный и случайный грубый наступ на Мулдура или если бы нападающий Ваут Вегхорст не перехватил мяч у Каана Айхана в своей штрафной, или вышедшие на замену Зеки Челик и Керем Актюркоглу проявили больше самообладания перед воротами.

«Нам с этим не очень повезло», — сказал Монтелла, намекая на потенциальное удаление Симонса.

Но вместо горечи его преобладающей эмоцией была гордость. Турции не удалось пройти квалификацию на Евро в 2012 году. Они не вышли из группы в 2016 году и проиграли все иматчи в последнем турнире, состоявшемся три года назад.

«Когда я возглавил сборную, существовал страх, что мы не пройдем квалификацию», — любил напоминать Монтелла своим критикам. «Мы не только досрочно квалифицировались, но и возглавили группу». Турция впервые победила Хорватию. Они обыграли Германию на выезде впервые за более чем 70 лет. «Это год первопроходцев», — подчеркнул Монтелла.

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Итальянец подвергся критике за игру без нападающих, что было воспринято негативно, независимо от множества атакующих игроков в других частях поля. Он подвергся еще большей критике за изменения, которые он сделал в составе во второй групповой игре против Португалии, особенно за решение исключить Кенана Йылдыза и золотого мальчика Гюлера, что быстро стало восприниматься, как если бы Криштиану Роналду оставили в запасе сборной Португалии или Лионеля Месси в сборной Аргентины. Но Монтелла не позволил средствам массовой информации сбить его с намеченного пути. Он двинулся дальше.

Винченцо Монтелла и Арда Гюлер globallookpress.com

«Я горжусь своей командой», — улыбается он. «Они играли с большим духом, турецким духом. Мы чувствовали любовь, несмотря на наше поражение. Турецкий народ любил нас».

Им понравился первый гол Малдера в матче против Грузии и крученый удар Гюлера позже в той же игре. Им понравился решающий момент Дженка Тосуна в добавленное время против Чехии, дубль Демирала в матче с Австрией и потрясающий поздний сейв Гюнока, предотвративший дополнительное время. Им нравились смелость, борьба и энергичность команды, олицетворяемой восходящей звездой Гюлером, который выделялся как своим характером, так и своим классом.

«Он великолепно сыграл на Евро», — сказал Монтелла о нападающем «Реала». «Он не играл регулярно на этом уровне. Он родился в 2005 году. Ему еще нет 20. Этот опыт сделает его гораздо более сильным игроком». Возможно, одним из лучших в мире.

Этот турнир также помог восстановить репутацию Монтеллы.

Бывший нападающий Серии А и сборной Италии вернулся в те годы, когда он впервые стал работать тренером: рекордное количество очков с «Катанией», три четвертых места с «Фиорентиной», плюс финал Кубка Италии и полуфинал Лиги Европы, первый трофей «Милана» за пять лет и европейская квалификация, победа «Севильи» над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в 2018 году. Останется ли он руководить сборной Турции после этого турнира? Или он может использовать это как трамплин, чтобы вернуться к работе в большом клубе?

«Почему я должен это делать?», — пожимает плечами Монтелла. «Я работал здесь. Мне понравилось. Меня чествовали. Я очень горжусь своей командой, потому что большинство из них еще молоды, и мне бы хотелось в дальнейшем пожинать плоды этого их опыта».

Все это начнется со следующего группового этапа Лиги наций осенью, а затем в марте стартуют отборочные матчи ЧМ-2026. Монтелла пока не думает о следующем чемпионате Европы — или о чемпионате, который будет после, в 2032 году, и который будут проводить Италия и Турция. «Я смотрю в будущее с гораздо большей уверенностью и ясностью», — сказал он.

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Турция — страна с населением 85 миллионов человек. Только турецкая община в Германии, по оценкам, насчитывает более семи миллионов человек. Они помешаны на футболе. Но национальная сборная Турции слишком долго выступала ниже своих возможностей. Этим летом они сыграли гораздо сильнее, и есть надежда, что это не будет еще одним ложным рассветом, как в 2008 году.

«Мое мнение после этого чемпионата Европы», — сказал Монтелла, — «заключается в том, что в будущем на сборную Турцию будут смотреть другими глазами, возможно, с большим уважением».