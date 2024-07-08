Арка искупления. Турция и Монтелла покидают Евро-2024, восстановив свою репутацию

Субботний четвертьфинал против Нидерландов стал для Турции крупнейшей игрой за 16 лет. Настолько большой, что кортеж главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана промчался сквозь дождь, чтобы успеть к началу матча. Эрдоган прилетел специально, чтобы посмотреть, сможет ли Турция выйти в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2008 года, когда Семих Шентюрк, ныне член штаба Монтеллы, в эпическую ночь в Вене забил в дополнительное время экстра-тайма и вывел Хорватию на серию пенальти, где они одержали победу.
Самет Акайдин, должно быть, думал, что он Шентюрк нового поколения, когда он вынырнул на дальней штанге и головой замкнул навес Арды Гюлера, который был настолько восхитителен, даже несмотря на то, что был исполнен его более слабой ногой, что двое партнеров Акайдина по команде выстроились в очередь позади него, чтобы забить первый гол в игре, если он потерпит неудачу.
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Но этому не суждено было повториться в 2008 году. Турция не смогла удержать лидерство, как она это сделала против Австрии в 1/8 финала четыре дня назад. Запас чудес вратаря Мерта Гюнока уже иссяк. Он не смог справиться со сравнявшим счет ударом Стефана де Врея так же героически, как это сделал с ударом головой Кристофа Баумгартнера в Лейпциге. Шесть минут спустя он не смог помешать автоголу Мерта Мулдура пролететь мимо него.
«Мы не должны сожалеть», — сказал Монтелла, проводя рукой по своим гладким черным волосам. «Мы отдали все силы».
Его команда в тот вечер в матче против Австрии, похоже, наконец-то нашла необходимый баланс, чтобы далеко пройти в этом турнире.
Длинные передачи, которые исполняли его центральные защитники, были проблемой для голландских защитников Де Врея, Вирджила ван Дейка и Натана Аке, поскольку Мулдур и Барис Йылмаз угрожали забежать им за спину или выигывать подборы. Возможно, Турция вышла бы в полуфинал против Англии в Дортмунде в среду, если бы Хави Симонс был удален с поля за очевидный и случайный грубый наступ на Мулдура или если бы нападающий Ваут Вегхорст не перехватил мяч у Каана Айхана в своей штрафной, или вышедшие на замену Зеки Челик и Керем Актюркоглу проявили больше самообладания перед воротами.
«Нам с этим не очень повезло», — сказал Монтелла, намекая на потенциальное удаление Симонса.
Но вместо горечи его преобладающей эмоцией была гордость. Турции не удалось пройти квалификацию на Евро в 2012 году. Они не вышли из группы в 2016 году и проиграли все иматчи в последнем турнире, состоявшемся три года назад.
«Когда я возглавил сборную, существовал страх, что мы не пройдем квалификацию», — любил напоминать Монтелла своим критикам. «Мы не только досрочно квалифицировались, но и возглавили группу». Турция впервые победила Хорватию. Они обыграли Германию на выезде впервые за более чем 70 лет. «Это год первопроходцев», — подчеркнул Монтелла.
Итальянец подвергся критике за игру без нападающих, что было воспринято негативно, независимо от множества атакующих игроков в других частях поля. Он подвергся еще большей критике за изменения, которые он сделал в составе во второй групповой игре против Португалии, особенно за решение исключить Кенана Йылдыза и золотого мальчика Гюлера, что быстро стало восприниматься, как если бы Криштиану Роналду оставили в запасе сборной Португалии или Лионеля Месси в сборной Аргентины. Но Монтелла не позволил средствам массовой информации сбить его с намеченного пути. Он двинулся дальше.
«Я горжусь своей командой», — улыбается он. «Они играли с большим духом, турецким духом. Мы чувствовали любовь, несмотря на наше поражение. Турецкий народ любил нас».
Им понравился первый гол Малдера в матче против Грузии и крученый удар Гюлера позже в той же игре. Им понравился решающий момент Дженка Тосуна в добавленное время против Чехии, дубль Демирала в матче с Австрией и потрясающий поздний сейв Гюнока, предотвративший дополнительное время. Им нравились смелость, борьба и энергичность команды, олицетворяемой восходящей звездой Гюлером, который выделялся как своим характером, так и своим классом.
«Он великолепно сыграл на Евро», — сказал Монтелла о нападающем «Реала». «Он не играл регулярно на этом уровне. Он родился в 2005 году. Ему еще нет 20. Этот опыт сделает его гораздо более сильным игроком». Возможно, одним из лучших в мире.
Этот турнир также помог восстановить репутацию Монтеллы.
Бывший нападающий Серии А и сборной Италии вернулся в те годы, когда он впервые стал работать тренером: рекордное количество очков с «Катанией», три четвертых места с «Фиорентиной», плюс финал Кубка Италии и полуфинал Лиги Европы, первый трофей «Милана» за пять лет и европейская квалификация, победа «Севильи» над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в 2018 году. Останется ли он руководить сборной Турции после этого турнира? Или он может использовать это как трамплин, чтобы вернуться к работе в большом клубе?
«Почему я должен это делать?», — пожимает плечами Монтелла. «Я работал здесь. Мне понравилось. Меня чествовали. Я очень горжусь своей командой, потому что большинство из них еще молоды, и мне бы хотелось в дальнейшем пожинать плоды этого их опыта».
Все это начнется со следующего группового этапа Лиги наций осенью, а затем в марте стартуют отборочные матчи ЧМ-2026. Монтелла пока не думает о следующем чемпионате Европы — или о чемпионате, который будет после, в 2032 году, и который будут проводить Италия и Турция. «Я смотрю в будущее с гораздо большей уверенностью и ясностью», — сказал он.
Турция — страна с населением 85 миллионов человек. Только турецкая община в Германии, по оценкам, насчитывает более семи миллионов человек. Они помешаны на футболе. Но национальная сборная Турции слишком долго выступала ниже своих возможностей. Этим летом они сыграли гораздо сильнее, и есть надежда, что это не будет еще одним ложным рассветом, как в 2008 году.
«Мое мнение после этого чемпионата Европы», — сказал Монтелла, — «заключается в том, что в будущем на сборную Турцию будут смотреть другими глазами, возможно, с большим уважением».