Дневник Евро. Сака спас Англию, Мюльдюр похоронил сборную Турции, а Нидерланды — в полуфинале

В субботу, 6 июля, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись два матча 1/4 финала. Сборная Англии в серии пенальти вырвала победу у Швейцарии (1:1, 5:4 по пен.), а по пенальти прошла (0:0, 5:3 по пенальти).

Событие дня

Сборная Англии сразилась со Швейцарией в рамках 1/4 финала Евро-2024. Матч получился очень упорным, дело даже дошло до серии пенальти, где сильнее оказалась сборная «трех львов». Многим не нравится игра Англии на этом турнире, команда часто играет по счету и не слишком много атакует, а у сборной есть отличный подбор игроком в атакующей линии.

Перед началом матча сборная Англии на бумаге точно была фаворитом, но когда стартовал поединок до последней секунды было не понятно, кто победит. Первый тайм был откровенно скучным, сборные ни разу не ударили в створ ворот за первую 45-минутку, а Англия чуть больше владела мячом.

Сборная Англии радуется победе globallookpress.com

Во 2-м тайме мало что изменилось, сборные играли максимально аккуратно и безрезультативно, но на 75-й минуте все изменилось. Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо решил пробить из-за пределов штрафной площади и не прогадал, игрок попал точно в нижний левый угол ворот.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Сборная Англии снова попала в ту ситуацию, когда нужно доставать из себя максимум и спасать матч. Спустя 5 минут после пропущенного гола «трем львам» вновь, как и в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (2:1 ДВ), удалось перевести игру в дополнительное время. Нападающий Англии Букайо Сака нанес фантастический удар и сравнял счет.

В дополнительном времени ничего необычного не случилось, команды довели дело до серии пенальти, где был только 1 незабитый одиннадцатиметровый удар. Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканжи не реализовал свою попытку, что привело к поражению национальной команды. Сборная Англии забила 5 одиннадцатиметровых из 5-и возможных, а швейцарцы отличились 4 раза из 5-и. Англичане пробились в полуфинал Евро-2024, снова спасшись незадолго до конца основного времени.

Гол дня

Без сомнений, гол нападающего сборной Англии Букайо Сака на 80-й минуте матча со Швейцарией (1:1, 5:4 по пен.) становится лучшим 23-го игрового дня Евро-2024. К 75-й минуте сборной Англии снова пришлось догонять соперника. На 80-й минуте Сака нанес фантастический удар из-за пределов штрафной. После удара мяч рикошетом от штанги оказался в воротах, сборная Англии снова отыгралась.

Уже в серии пенальти Сака снова забил, став одним из главных творцов этого матча. После матча нападающий дал комментарий о выходе сборной Англии в полуфинал Евро-2024.

Букайо Сака — нападающий сборной Англии globallookpress.com

«Для меня очевидно, что у нас одни из лучших исполнителей в АПЛ и мире. Если дело доходит до пенальти, то мы уверены в себе — мы показали это сегодня.

Для меня это то, что я принимаю: ты можешь потерпеть неудачу один раз, и у тебя есть выбор, если ты собираешься снова поставить себя в такое положение. Я верил в себя, и когда мяч попал в сетку, я был очень счастлив.

Я не собираюсь концентрироваться на прошлом, всеё уже сделано, я могу сосредоточиться только на настоящем. Я знаю, что за мной наблюдало много нервных людей, включая мою семью, но я сохранял хладнокровие.

Есть ещё две игры, мы можем изменить свою жизнь и войти в историю — мы собираемся посмотреть игру (Нидерланды — Турция) и узнать, с кем нам предстоит столкнуться», — сказал Сака.

Неудачник дня

Это игрок сборной Турции Мерт Мюльдюр. Именно он забил победный гол Нидерландов на 76-й минуте в свои ворота. К слову, этот мяч стал 10-м автоголом на Евро-2024.

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис на 76-й минуте сделал прострел вдоль ворот Турции, в то время в штрафной боролись игрок голландцев Коди Гакпо и Мюльдюр. В результате этой борьбы защитник сборной Турции забил гол в свои ворота, оставив Турцию без шансов на выход в полуфинал Евро.

Мерт Мюльдюр globallookpress.com

Турецкая сборная очень давно не заходила так далеко на Евро, а сейчас команда и вовсе могла выйти в полуфинал турнира, но не хватило совсем чуть-чуть хладнокровия и решительности. Сборная проиграла Нидерландам со счетом 1:2, хотя имела преимущество в 1 мяч до 70-й минуты.

Слезы Нагельсмана

Вчера, 6-го июля прошла пресс-конференция сборной Германии, на которой присутствовал главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман. На этом мероприятии обсуждали результаты сборной Германии на домашнем Евро.

По ходу пресс-конференции Нагельсман не смог сдержать слег, специалист объяснил, почему испытывает неприятные эмоции после вылета национальной команды.

Юлиан Нагельсман — главный тренер сборной Германии globallookpress.com

«Я сдерживаю слёзы, потому что это было очень эмоционально. Я всегда говорил, что нам нужны болельщики в стране, которая поддерживает нас. Мы принимали решения, на которые не каждый бы решился. Люди чувствовали, что нам хочется что-то изменить. Когда мы смотрим видео фанатов, это вызывает эмоции. Нам хотелось бы дать болельщикам ещё больше», — сказал Нагельсман.

Напомним, что сборная Германии вылетела из Евро-2024 на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Испании со счетом 2:1 в рамках дополнительного времени.

Хитрость дня

В матче 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария (1:1, 5:4 по пен.) можно было заметить очень увлекательную делать. Перед началом серии пенальти репортеры поймали интересный кадр с бутылкой воды голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда. На ней были расписаны игрок сборной Швейцарии.

Шпаргалка Джордана Пикфорда globallookpress.com

По фото нет возможности детализировать, что именно обозначают имена футболистов соперника. Можно предположить, что Пикфорду расписали, особенности каждого игрока соперника при исполнении пенальти.

Как итог — Пикфорд отразил 1 одиннадцатиметровый удар и помог сборной Англии выйти в полуфинал Евро-2024. К слову, игроки «трех львов» забили все 5 одиннадцатиметровых ударов. Значит, «шпаргалки» помогли Пикфорду? Хочется думать именно так.

Без комментариев

В матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Турции и Австрии (2:1) случилась не совсем приятная история. Защитник и автор дубля в составе турецкой сборной Мерих Демирал показал жест, обозначающий знак «Бозкурт» (группировка в Турции). После этого, игрока дисквалифицировали на 2 матча.

Календарь и таблица Евро-2024

Был настолько масштабный скандал, что даже президент Турции Тайип Эрдоган поделился мнением об этой ситуации.

Знак «Бозкурт». globallookpress.com

«Кто‑нибудь говорит, что у немцев на футболках изображен орел? Кто‑нибудь говорит, что у французов на футболках изображен петух? Своим жестом Мерих выразил свое волнение. Наш МИД вызвал своих должностных лиц, необходимые шаги предпринимаются. Давайте в субботу покинем футбольное поле победителями и выйдем в следующий раунд. Если не произойдет чего‑то экстраординарного, посещу ближайший матч», — сказал Эрдоган.

В субботу, 6-го июля сборная Турции не смогла выйти победителем, проиграв Нидерландам со счетом 1:2. Интересно, что перед началом встречи болельщики национальной команды в огромном количестве стали показывать этот жест на стадионе, что может вызвать новую волну негодований. Фанаты сборной Турции сделали это в поддержку Демирала.

Фанаты сборной Турции globallookpress.com

Стоит отметить, что этот жест — символ турецкой ультранационалистической военизированной группировки Bozkurtlar («Бозкурт» или «Серые волки»). Она придерживается идеологии расового превосходства, антисемитизма, армянофобии и исламизма.

Лучшие

После матча Англия — Швейцария в УЕФА назвали имя лучшего футболиста этого поединка. Им стал нападающий сборной «трех львов» Букайо Сака, который забил гол на 80-й минуте, переведя игру в дополнительное время, а уже в серии пенальти Сака также отметился забитым мячом, чем очень сильно помог сборной Англии пройти в полуфинал Евро-2024.

Стефан де Врей globallookpress.com

Во 2-м матче игрового дня на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции (2:1) лучшим игроком был признан защитник голландцев Стефан де Врей. Игрок обороны сумел сравнять счет, забив гол на 70-й минуте — это стало отправной точкой к победе сборной Нидерландов. Команда вышла в полуфинал Евро впервые с 2004-го года, где сыграет против сборной Англии 10-го июля.