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    Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса

    О главных событиях двадцать второго игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии

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    Томас Мюллер (сборная Германии)
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    Томас Мюллер (сборная Германии)
    В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись два первых матча 1/4 финала. Сборная Испании в овертайме вырвала победу у Германии (2:1), а Франция по пенальти прошла Португалию (0:0, 5:3 по пенальти).

    Событие дня

    Противостояние Испании и Германии выдалось по-настоящему зрелищным. Не зря же многие эксперты называли эту игру, достойной финала. По сути, так оно и вышло. С первых же минут стало понятно, что никто уступать не намерен. Тони Кроос вообще начал из места в карьер и за первых пять минут совершил два грубых фола, но не был наказан даже желтой карточкой. К слову, второе нарушение правил привело к травме Педри, который вылетел до конца турнира.

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    • В первом матче команды много нарушали правила, много боролись, но имели крайне мало моментов для взятия ворот. Можно отметить разве что удар со штрафного от Ямаля, два хороших удара Хаверца и сейв Нойера после удара Ольмо. Если говорить о справедливости исхода первой половины встречи, то точно все по делу.

    А вот вторая 45-минутка началась с моментов испанской команды. Сначала Мората ударил выше ворот и запорол хороший момент, а потом Ольмо воспользовался передачей Ямаля и в касание переправил мяч в угол ворот Нойера, открыв счет.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    Немцы после этого долго приходили в себя, провели ряд замен, которыми пытались перевернуть игру, что и привело к инициативе немецкой команды. А за инициативой пошли и моменты. Сначала Андрих отлично пробил со средней дистанции, но Симон сделал сейв, после этого Хаверц должен был забивать, но его удар с выгодной позиции был заблокирован.

    Гол назревал, это чувствовались, подопечные Юлиана Нагельсмана созидали и нагнетали. На 77-й минуте Фюллькруг с убойной позиции пробил в штангу, а вот спустя 12 минут, когда многие думали, что уже все решено, Германия забила. Киммих головой скинул мяч, а Вирц отлично приложился в дальний угол. Мюллер в дополнительное время мог принести команде победу, но пробил немного неточно.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    В итоге все перешло в овертайм, где команды долго ничего не могли создать, но в конце первой 15-минутки обменялись моментами Оярсабаля и Вирца, которые пробили мимо ворот. А вот в начале второго дополнительного тайма случился самый спорный момент матча. Мусиала ударил из-за пределов штрафной и попал прямо в руку Кукурелье. Рука у испанцы была отставлена в сторону, но при этом он ее пытался убрать. Арбитр посчитал, что это не пенальти!

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    А решилось все на 119-й минуте, когда Мерино с передачи Ольмо переправил мяч головой в ворота Нойера, у которого не было ни единого шанса спасти. Немцы сразу ринулись сравнивать счет и имели для этого возможность, но Фюллькруг головой пробил совсем немного неточно. Завершилось же все красной карточкой для Дани Карвахаля.

    Интрига дня

    Килиан Мбаппе или Криштиану Роналду? Таким вопросом задавались многие перед игрой сборных Португалии и Франции. В итоге эти футболисты особо ничего не показали, а начинать рассказ об игре можно сразу со второго тайма, поскольку в первой половине встречи не было ровным счетом ничего интересного.

    Сборная Франции
    globallookpress.com

    Первый опасный момент был создан только на 60-й минуте, когда Меньян отбил классный удар Фернандеша. Сразу после этого мог забить и Канселу, но мяч после его удара прошел рядом со штрафной. Завершил португальский натиск момент Витиньи, который в касание переправлял мяч в ворота Меньяна, но Майк оказался начеку. Франция ответила на это моментом Коло-Муани, который не смог переиграть вратаря португальцев Кошту с убойной позиции в штрафной площадки. Камавинга и Дембеле тоже опасно пробивали, но мимо ворот.

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    • В целом, в основное время немного лучше и активнее выглядели португальцы, но ничья была закономерным исходом. В овертайме мало что изменилось. Было много борьбы, но минимум моментов. Команды боялись раскрываться, поскольку цена ошибки была крайне высока. Складывалось впечатление, что обе команды ждут серию пенальти и они ее дождались!

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    У французов Дембеле, Фофана, Кунде, Барколя и Эрнандес четко исполнили свои удары и принесли команде победу. За португальцев забили Роналду, Силва и Мендеш, но в штангу угодил Феликс и этого оказалось достаточно для того, чтобы лишиться выхода в полуфинал.

    Герой дня

    Тут двух мнений быть не может. Это Дани Ольмо! Тот момент, когда травма помогла команде. Педри «сломался» уже на 8-й минуте и был заменен как раз на Ольмо, который в итоге потом забил мяч и сделал результативную передач. Он же был признан лучшим футболистом матча по версии УЕФА.

    Дани Ольмо
    globallookpress.com

    «Думаю, это мой лучший день в составе сборной», — сказал сам Ольмо сразу после игры.

    Гол дня

    Если выбирать из всех (трех) голов, то больше всего понравилось взятие ворот в исполнении молодого полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Последовала подача с левого фланга, а Киммих в падении сбросил мяч головой на Вирца, который с линии штрафной отлично ударил в левый нижний угол. Вратарь испанцев Симон даже не шелохнулся!

    Флориан Вирц
    globallookpress.com

    Этот гол сравнял счет в матче и перевел игру в овертайм. Но в итоге немцам это не помогло.

    Рекорд дня

    Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер провел больше матчей (39) на крупных международных турнирах, чем любой другой немецкий игрок. Благодаря выходу на поле в матче с Испанией он побил рекорд Бастиана Швайнштайгера.

    Мануэль Нойер
    globallookpress.com

    Теперь португалец Криштиану Роналду (52) является единственным европейским игроком, сыгравшим больше матчей на чемпионатах мира и Европы.

    Прощание дня

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос провел свой последний матч в профессиональной карьере.

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    • «Я рад, что помог сделать сборную Германии немного лучше. Но сегодня нам очень грустно. У нас была большая цель, и теперь наши мечты разбиты. Когда ты так близок к успеху, от подобного очень горько», — отметил после игры Кроос.

    Тони Кроос
    globallookpress.com

    За свою карьеру 34-летний полузащитник провёл в общей сложности 919 матчей и завоевал 35 трофеев, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

    Потеря дня

    Четыре футболиста сборной Испании не смогут сыграть в полуфинале. Полузащитник Педри получил травму колена и для него турнир уже завершен. Также Испании в полуфинале не помогут защитники Робен Ле Норман и Даниэль Карвахаль, а также нападающий Альваро Мората. Все пропустят предстоящую встречу из-за дисквалификации.

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    Статистика дня

    Испания впервые в своей истории обыграла страну-хозяйку на крупном турнире. До этого было девять проигрышных исходов. Сразу вспоминается поражение России в 2018 году.

    Матчи Испании против сборных-хозяев на крупных турнира
    • 1:1 против Италии (1934)
    • 1:6 против Бразилии (1950)
    • 0:0 против Италии (1980)
    • 0:2 против Франции (1984)
    • 0:2 против Германии (1988)
    • 0:0 против Англии (1996)
    • 1:2 против Южной Кореи (2002)
    • 0:1 против Португалии (2004)
    • 1:1 против России (2018)
    • 1:0 против Германии (2024)
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