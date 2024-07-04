Роналду собрался на ЧМ-2026. А кто еще из ветеранов может сыграть на следующем крупном турнире?

Это лето запомнится ярким выступлением молодых футболистов на Евро-2024. Прежде всего, это касается 16-летнего испанца Ламина Ямаля, 19-летнего англичанина Кобби Майну и 21-летнего игрока сборной Германии Джамала Мусиалы — они самые заметные представители новой волны талантов, которые через два года, скорее всего, будут доминировать на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.

Но в то же время в центре внимания по-прежнему находятся и некоторые возрастные звезды. Есть ощущение, что они планируют играть за свои сборные даже после Евро-2024.

Возможно, кто-то из них поедет и на ЧМ-2026, этого точно нельзя исключать. Хотя уже сейчас понятно, что в этом вряд ли есть смысл, но их мотивация продолжает зашкаливать.

ESPN рассуждает о том, кто из ветеранов постарается задержаться в национальной команде еще на два года.

Криштиану Роналду (Португалия, 39 лет)

После чемпионата мира 2022 года в Катаре, который совпал с переходом Роналду в саудовский «Аль-Наср», казалось, что его карьера в сборной Португалии подошла к концу.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Однако Роналду поехал и на Евро-2024. Более того, каждый матч он начинает в стартовом составе. Правда, 39-летний нападающий пока не забил ни одного мяча. В матче 1/8 финала Криштиану даже разрыдался после того, как не смог реализовать пенальти в овертайме.

Португалия в итоге дожала словенцев в серии пенальти, а Роналду после игры заявил, что этот чемпионат Европы, «без сомнений», станет последним в его карьере.

Несмотря на то, что у Роналду больше нет прежней скорости, а его результативность на уровне сборных уже явно ниже, чем раньше, он все равно остается капитаном и лидером сборной Португалии.

Единственный человек, который может помешать Роналду сыграть на следующем чемпионате мира, — это сам Роналду. В сезоне-2023/2024 он забил 35 мячей в чемпионате Саудовской Аравии. Скорее всего, он настроен сыграть и на ЧМ-2026, несмотря на то, что к тому моменту ему будет уже 41 год.

Гарри Кейн (Англия, 30 лет)

Летом 2026-го капитану и лучшему бомбардиру в истории сборной Англии будет всего лишь 32 года. Однако на Евро-2024 можно было заметить, что в его игре, кажется, появились первые признаки спада.

Гарри Кейн globallookpress.com

Гарри очень часто опускается ближе к центру поля и находится далеко от своей позиции центрального нападающего. Ему явно не хватает скорости, чтобы уйти от защитника. Несмотря на все старания, видно, что ему с трудом даются некоторые вещи.

При этом нельзя игнорировать тот факт, что в своем первом сезоне в «Баварии» Кейн забил 36 мячей в 32 матчах Бундеслиги.

Вполне вероятно, что после ухода Гарета Саутгейта из сборной Англии новый главный тренер сделает ставку на более молодых нападающих. Здесь сразу напрашиваются две фамилии — Айван Тоуни и Олли Уоткинс.

Кроме того, нельзя исключать переход к более гибкой тактической схеме. Тогда Англия, возможно, вообще будет играть без центрфорварда, делая ставку на таких игроков, как Коул Палмер, Энтони Гордон и даже Маркус Рэшфорд, которого не взяли на Евро-2024.

Кейну, по всей видимости, придется очень постараться, чтобы попасть на следующий чемпионат мира. С другой стороны, новый тренер, возможно, попытается сделать так, чтобы команда могла использовать лучшие качества капитана.

Да, на Евро-2024 в активе Кейна уже два гола, но не факт, что он будет так же полезен и через несколько лет.

Роберт Левандовский (Польша, 35 лет)

Левандовский вместе со сборной Польши стал одним из разочарований Евро-2024. Роберт пропустил два первых матча из-за травмы, потом реализовал пенальти в игре с Францией (1:1), но к тому моменту уже было известно, что его команда останется на последнем месте.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Несмотря на общее разочарование, Левандовский заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной.

К моменту ЧМ-2026 польскому нападающему исполнится 37 лет. При этом его контракт с «Барселоной» рассчитан до конца сезоне-2025/2026. По всей видимости, как минимум в ближайшие два года он будет играть на высоком уровне.

Левандовский знает, что будет играть за сборную столько, сколько захочет. Почти нет сомнений, что Роберт поедет на следующий чемпионат мира, если Польша пройдет квалификацию.

Кевин Де Брейне (Бельгия, 33 года)

Де Брейне — последний представитель «золотого поколения» сборной Бельгии. Он, пожалуй, единственный в своей национальной команде, кто действительно подтвердил свой уровень на Евро-2024.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Но болельщики время от времени очень жестко критиковали Кевина. После игры с Украиной (0:0) в заключительном туре группового этапа его освистали сразу после того, как он был признан лучшим игроком матча. Кажется, у него больше нет моральных сил быть лидером команды, в составе которой уже не так много классных игроков, как раньше.

С учетом неопределенности по поводу своего будущего в «Манчестер Сити» после недавнего признания, что он готов рассмотреть возможность переезда в Саудовскую Аравию после истечения срока контракта с английским клубом, Де Брейне, похоже, готов попрощаться и с национальной командой.

Вряд ли Де Брейне в 35 лет поедет играть за сборную на ЧМ-2026. Особенно в том случае, если станет ясно, что бельгийцы больше не готовы бороться за что-то серьезное.

Лука Модрич (Хорватия, 38 лет)

Модрич в очередной раз подтвердил, что в его случае нет смысла обращать на возраст. Лука был лучшим игроком сборной Хорватии на Евро-2024.

Лука Модрич globallookpress.com

Если бы не гол итальянца Маттиа Дзакканьи на восьмой добавленной минуте заключительного матча группового этапа, Модрич снова стал бы героем Хорватии. Именно его гол мог вывести хорватов в плей-офф Евро.

К слову, отныне Модрич — автор самого возрастного гола в истории чемпионатом Европы.

После встречи с Италией Лука не скрывал своего разочарования даже в тот момент, когда ему вручали награду лучшему игроку матча.

Однако не надо думать, что это был последний матч Модрича в футболке сборной Хорватии. Вполне вероятно, что Лука поедет и на ЧМ-2026, хотя к тому времени ему исполнится уже 40 лет.

Кристиан Эриксен (Дания, 32 года)

На Евро-2020 Эриксен едва не умер из-за остановки сердца во время матча с Финляндией. Его история по-настоящему особенная.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Сам факт того, что после такого он вернулся в футбол и продолжает играть на самом высоком уровне, уже можно считать невероятным достижением.

Эриксен здорово сыграл за сборную на Евро-2024, но его дальнейшая карьера в сборной зависит от того, как долго он планирует играть на клубном уровне.

Этим летом 32-летний полузащитник, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед». Известно, что у Эриксена есть предложения от ведущих турецких клубов. Если он сделает правильный выбор, то, возможно, мы увидим его и на ЧМ-2026.

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, 32 года)

Капитану «Ливерпуля» на следующей неделе исполнится 33 года. То есть на следующем чемпионате мира ему будет уже 35 лет.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Достаточно вспомнить Пепе, который даже в 41 год по-прежнему остается основным центральным защитником сборной Португалии, в том числе благодаря своему огромному опыту, который помогает ему компенсировать недостаток скорости. Вирджил в этом плане чем-то похож на Пепе.

Однако надо учитывать, что контракт у ван Дейка остался лишь один год по контракту с «Ливерпулем». Его дальнейшая карьера в сборной Нидерландов зависит и от клубной ситуации.

В отличие от остальных сборных, Нидерланды часто меняют главного тренера. Вполне вероятно, что преемник Рональда Кумана придет к выводу, что национальная команда справится и без ван Дейка.

Но с такой же уверенностью можно рассуждать и о том, что Вирджил точно не будет лишним на ЧМ-2026.

Пепе (Португалия, 41 год)

Пепе уже является самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы и самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов.

Пепе globallookpress.com

Но сможет ли он стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира?

Сейчас это звание принадлежит легендарному камерунцу Роже Милла, который сыграл на ЧМ-1994 в возрасте 42 лет. Пепе может сыграть на ЧМ-2026 в возрасте 43 лет.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, рассуждая о футбольном долголетии Пепе, отметил его «генетику». Пепе сыграл в трех из четырех матчей на текущем Евро, пропустив только встречу с Грузией, которая уже не имел никакого турнирного значения для его команды.

Вполне вероятно, что возраст в какой-то момент все-таки догонит Пепе, но не факт, что это случится до ЧМ-2026.

И хотя на Евро многие игроки доказывают, что возраст не является проблемой, есть еще один уже не молодой звездный футболист , который этим летом тоже играет на крупном турнире. Увидим ли мы его на ЧМ-2026?

Лионель Месси (Аргентина, 37 лет)

Победа на чемпионате мира в Катаре казалась максимально идеальным моментом для завершения карьеры в сборной, но Месси решил остаться и в эти дни играет за Аргентину на Кубке Америки.

Лионель Месси globallookpress.com

После ухода из «Пари Сен-Жермен», где ему было очень тяжело в психологическом плане, Месси снова получает удовольствие от футбола, выступая за «Интер Майами». Существует реальная перспектива, что он останется в сборной до следующего чемпионата мира.

В Штатах Месси стал суперзвездой на большой спортивной арене наряду с представителя НБА и НФЛ. Наверняка у него есть соблазн сделать 2026-й год своей лебединой песней в невероятно насыщенной футбольной карьере.

Вполне вероятно, что ЧМ-2026 станет для Лео прощальным футбольным туром. Ну и наверняка если Роналду поедет туда, Месси сделает то же самое.