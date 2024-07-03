Эгоистичный и неэффективный. Сборной Португалии пора прощаться с Роналду

Шоу Криштиану Роналду в матче против Словении привело в недоумение абсолютно всех, кто следил за этой игрой. Капитан сборной Португалии устроил театр одного актера, превратив стадион во Франкфурте в сцену для своей мелодрамы.

Абсолютно неэффективный в игре против команды с низким блоком в защите, 39-летний нападающий постоянно подходил к мячу во время стандартных положений, независимо от расстояния до ворот.

В овертайме Роналду наконец представился отличный шанс забить первый гол на турнире, но вместо этого он не реализовал пенальти — Ян Облак справился с ударом легендарного форварда.

В конце концов, Криштиану реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти, но главным героем там стал вратарь португальцев Диогу Кошта, отразивший сразу три удара.

«Даже у самых сильных людей бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда команда нуждалась во мне больше всего», — сказал Роналду после матча.

Сам он никогда в этом не признается, но эмоциональные выходки в матче против Словении стали последним доказательством того, что сборной Португалии и ее главному тренеру Роберто Мартинесу пора признать, что Роналду больше не заслуживает места в основном составе, пишет GOAL.

Отчаяние

Каким бы ни был исход, герой он или злодей, Роналду был одержим идеей сделать так, чтобы в понедельник говорили только о нем.

Все и так уже привыкли к его театральной реакции после неудачных действий, к его крикам на арбитра и даже на партнеров по команде, но всё, что мы увидели в матче против Словении, напоминало отчаяние на фоне безуспешным попыток закрыть рот своим критикам.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Это отчаяние выражалось в смехотворной решимости поразить чужие ворота каждым ударом со штрафного. Расстояние в данном случае не имело значения, Роналду просто подходил и бил. Самая абсурдная ситуация произошла в конце первого тайма, когда он пытался забить чуть ли не от углового флажка. Разумеется, этот удар не достиг цели. При этом у Криштиану даже не было мысли принести извинения партнерам по команде.

Правда, стоит признать, что в двух случаях Роналду действительно нанес опасные удары — после первого мяч пролетел над перекладиной, а со вторым справился Облак.

На этом Евро у Роналду худшая реализация моментов. Несмотря на 2,9 ожидаемых голов, он до сих пор не забил ни одного мяча. Кроме того, за годы своей невероятной карьеры он забил лишь один гол после 60 ударов со штрафных на крупных международных турнирах, включая Евро.

Несвоевременные слезы

Позже случился момент, который теперь находится, возможно, в одном ряду с легендарным пенальти Антонина Паненки и «креслом стоматолога» Пола Гаскойна. Этот момент будет повторяться снова и снова.

Сборная Словении выстояла в основное время, а в овертайме Роналду получил шанс стать главным героем: вышедший на замену Диогу Жота был остановлен в штрафной запрещенным приемом, в результате чего арбитр назначил пенальти. К мячу подошел, конечно же, Криштиану, но Облак уверенно справился с его ударом.

Ян Облак отразил удар Криштиану Роналду в овертайме globallookpress.com

Это было и без того драматично, но во время небольшого перерыва между экстра-таймами Роналду буквально разрыдался. Ну а поскольку впереди было еще 15 минут дополнительного времени, это эмоциональный срыв выглядел как очень неуместно.

Слезы Роналду обернулись всеобщей критикой. В свои 39 лет, учитывая его неэффективность на Евро-2024, он вообще не должен был играть в этом матче. Многие задаются вопросом, о чем в тот момент думал Бруну Фернандеш, который никогда не промахивается с пенальти.

«Необъяснимые моменты»

К счастью для капитана сборной Португалии, он не стал главным антигероем. В послематчевой серии он реализовал свою попытку, но все равно оказался в тени Диогу Кошты — вратарь португальцев отразил все три удара словенцев.

После матча Роналду принес извинения болельщикам, но при этом не смог объяснить свои слезы.

«Даже у самых сильных людей бывают плохие дни. Я оказался на самом дне, когда команда нуждалась во мне больше всего», — признался Роналду.

Диогу Далот пытается успокоить Криштиану Роналду globallookpress.com

«Сначала грусть, а потом радость в конце — только футбол может подарить такие эмоции. Это необъяснимые моменты. У меня был шанс вывести Португалию вперед, но я не воспользовался им. Облак совершил классный сэйв. Не знаю хорошо я пробил или плохо, но до этого в течение года у меня не было ни одного промаха, но в самый важный момент вратарь соперника справился с моим ударом.

Самое главное, что Португалия вышла в следующий раунд, команда проделала выдающуюся работу. Очевидно, что своей игрой мы заслужили это, у нас было больше моментов», — добавил Криштиану.

Игнорирование альтернативных вариантов

С учетом тех кадровых ресурсов, которые есть в распоряжении Роберто Мартинеса, его слепая вера в неудачливого Роналду вызывает большие сомнения. Даже с учетом того, что он является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии и забил полсотни мячей в Саудовской Аравии.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

На скамейке запасных остались Жота, Жоау Феликс, Педру Нету, а также Гонсалу Рамуш, который, как известно, стал автором хет-трика в матче ЧМ-2022 против Швейцарии, когда его выпустили в стартовом составе вместо Роналду. В итоге только Жота получил возможность сыграть против Словении, выйдя на замену вместо Рафаэла Леана.

Феликс и Рамуш тоже заслуживали выйти на поле в этом матче. Очевидно, что два молодых атакующих игрока могли стать серьезной проблемой для уставшей защиты соперника, который был явно доволен тем, что тренер португальцев держит на поле 39-летнего нападающего.

Именно Жота заработал тот роковой пенальти, из-за которого у Роналду случился эмоциональный срыв и потекли слезы прямо во время матча.

Бывший главный тренер Фернанду Сантуш в какой-то момент продемонстрировал серьезную готовность отказаться от помощи Роналду, как минимум забрать у него статус главного нападающего сборной. Мартинес же доверяет Криштиану в каждом матче, несмотря на то, что это явно мешает команде.

Непоколебимая вера

Сразу после выхода в четвертьфинал Мартинес вовсю защищал Роналду. Стало ясно, что многолетний капитан выйдет с первых минут и в матче с Францией.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес globallookpress.com

«Прежде всего, я думаю, что он является для нас постоянным примером. Когда перед вами футболист, играющий уже на шестом чемпионате Европы, с желанием и верой, присущими молодому человеку, — это невероятно, особенно в случае в Криштиану, который уже всего добился в своей карьере.

Ему не нужно так сильно волноваться, и именно поэтому я благодарю его за то, какой он есть. За его заботу о команде. За то, что после промаха в овертайме он первым реализовал свою попытку в серии пенальти. Я был уверен, что именно он должен был указать нам путь к победе.

Мы все очень, очень гордимся нашим капитаном. Раздевалка была в восторге, и я думаю, что он преподал нам урок того, что нужно иметь по-настоящему высокие стандарты и никогда не сдаваться», — признался Мартинес после эмоционального матча со Словенией.

Почти конец карьеры в сборной

Вера Мартинеса в Роналду, возможно, непоколебима, но слезы легенды указывали на что-то другое. Осталось ощущение, что Криштиану после незабитого пенальти невероятно переживал, что следующие 15 минут могут стать для него последними в футболке национальной команды.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Даже если он попадет в стартовый состав против Франции в четвертьфинале и каких-либо дальнейших играх сборной, уже сейчас очевидно, что его международная карьера подходит к концу.

«Без сомнения, это мой последний чемпионат Европы. Но я не испытываю эмоций по этому поводу. Меня волнует все, что связано с футболом, страсть, которую я испытываю к игре, энтузиазм, который я вижу у болельщиков, у моей семьи, страсть людей, их теплые чувства ко мне и моим товарищам по сборной. Так что речь не об уходе.

Самое важное на этом пути — это энтузиазм, который у меня еще есть, чтобы быть здесь. 20 лет в сборной, играть, радовать людей, свою семью, детей — это то, что мотивирует меня больше всего», — заявил Роналду.

Судя по всему, у него пока нет окончательного решения по поводу продолжения карьеры в сборной, но все может быстро измениться после Евро. Следующий крупный турнир состоится через два года — в США, Мексике и Канаде пройдет чемпионат мира. К этому моменту Роналду исполнится 41 год.

Мартинес мог бы внести некоторые изменения уже сейчас, во время Евро-2024, но, скорее всего, Роналду продолжит свой отчаянный крестовый поход в попытке добавить блеска своей и без того блестящей международной карьере.