Дневник Евро-2024. Уверенные Нидерланды, нефартовая Австрия и решающие угловые

Событие дня
Нидерланды в игре! Подопечные Рональда Кумана без особых проблем разобрались с румынами. Голландцы смогли забить три безответных мяча в ворота соперника и шагнули в четвертьфинал самого престижного клубного турнира четырехлетия в Европе.
Правда, начиналось все для нидерландской команды не лучшим образом. Румыния владела преимуществом и мячом в первые минуты матча. Складывалось впечатления, что может грянуть сенсация, однако «оранжевые» после нескольких полумоментов у своих ворот перевернули игру и перехватили инициативу.
Голландцы же сразу удосужились забить. Уже на 20-й минуте Коди Гакпо поразил ворота Флорина Ницэ с передачи Хави Симонса. После этого сложилось впечатление, что судьба матча была уже предрешена. Румыны не смогли оклематься после этой «оплеухи» и так и не смогли показать чего-то дельного в атаке.
Если в первом тайме статистика была хоть и на стороне Нидерландов, но не в «одну калитку», то вот во второй половине встречи было полное преимущество голландцев. Они делали на поле все, что хотели и могли забивать даже больше, чем два мяча.
В итоге Доньелл Мален смог оформить дубль после выхода на замену и помог нидерландцам разгромить соперника. Команда Кумана показала себя добротным коллективом, который может далеко зайти на этом турнире. В этой команде нет ярковыраженного лидера, однако есть коллектив. А вот румыны, кажется, обрадовались первому месту в своей группе и на этот матч вышли уже без особого стимула и настроя, а зря!
Интрига дня
Пара 1/8 финала Австрия — Турция казалась чуть ли не самой равной и непредсказуемой из всех. Да, австрийцы считались фаворитами, однако это стало возможным только по итогам группового этапа, в котором подопечные Ральфа Рангника не только показали хороший футбол, но и стали первыми, опередив Фрацнию и Нидерланды.
Фаворитизм австрийцев дерзкие турки быстро умножили на ноль. Уже на первой минуте Мерих Демираль поразил ворота Австрии после подачи с углового и нерасторопных действий обороны соперника. После столь быстрого гола игра пошла совсем не по тому сценарию, по которому планировали команды.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Австрийцам нужно было бежать вперед, а туркам достаточно было сохранить свои ворота. Первый тайм получился достаточно ровным, австрийская команда так толком и не смогла толком ничего не создать у ворот соперника.
Вот во второй 45-минутке преимущество сборной Австрии было уже ощутимым и тотальным. Австрийцы стали атаковать с удвоенной энергией и атаковать, но после того, как не реализовали несколько моментов, как это часто бывает, пропустили. Тот же Мерих Демираль воспользовался навесом Арды Гюлера с углового и поразил ворота соперника.
Дела австрийцев стали совсем плохи, но они и не думали сдаваться. Преимущество команды Рангника дало свои плоды на 66-й минуте, когда точным ударом отметился Михаэль Грегорич, сократив отставание до минимума. После этого Австрия продолжала атаковать, владела преимуществом, создавала моменты, но довести дело до гола так и не смогла. Не помог и вратарь Патрик Пентц, который побежал в штрафную соперника на последний угловой. В итоге австрийцы во втором тайме имели коэффициент xG равный 2.35, но забили только раз и покинули турнир.
Герой дня
Идеальным кандидатом на эту роль является Мерих Демираль. Защитник «Аль-Ахли» сделал дубль в ворота австрийцев и буквально выгрыз победу для своей команды и путевку в четвертьфинал.
Мерих Демирал — первый турецкий игрок, оформивший дубль в матче плей-офф чемпионата Европы. Ранее защитниками, оформлявшими дубль на Евро были только француз Франсуа Этт (1960), венгр Новак Дежё (1964) и француз Жан-Франсуа Домерг (1984).
Гол дня
Среди всех сегодняшних взятий ворот выделяется второй гол Доньелла Малена, который начался с... углового у ворот голландцев. Он смог подхватить отскочивший мяч, убежал в контратаку, обыграл двух соперников и хлестким ударом расстрелял ворота румын и поставил точку в матче.
Именно после этого гола можно было с уверенностью заявить, что сборная Нидерландов стала четвертьфиналистом Евро-2024.
Сэйв дня
В эту номинацию не мог не попасть вратарь турецкой национальной команд Мерт Гюнок. Голкипер «Бешикташа» совершил невероятное спасение на последней компенсированной минуте матча с австрийцами. Он в фантастическом прыжке парировал удар Кристофа Баугартнера головой с близкого расстояния.
Особо ценным это спасение выглядит еще и потому, что оно стало решающим и вывело турецкую команду в четвертьфинал чемпионата Европы. Для турок это точно спасение не матча, а всего турнира.
Рекорд дня
Гол Мериха Демирала на 57-й секунде матча с Австрией является самым быстрым голом, когда-либо забитым в плей-офф чемпионата Европы, и вторым по скорости голом в истории турнира.
Теперь Турция держит рекорд за самый быстрый гол и в плей-офф Евро, и в плей-офф чемпионата мира, где Хакан Шюкюр забил Южной Корее на ЧМ-2002 на 11-й секунде.
Статистика дня
Все три гола в поединке между Турцией и Австрией были забиты после розыгрыша угловых. Это первый такой случай в истории чемпионатов Европы с 1980 года, когда ведется статистика.
Когда «стандарты» имеют большое значение!
Цифры дня
Статистическое издание Opta проанализировало шансы команд на победу на чемпионате Европы. Главным фаворитом является сборная Германии (20%), далее расположились Испания (19,2%) и Англия (17,5%).
Меньше всех шансов на победу, по мнению экспертов, у Швейцарии (5,9%) и Турции (3,1%).