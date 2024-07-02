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    Дневник Евро-2024. Уверенные Нидерланды, нефартовая Австрия и решающие угловые

    О главных событиях девятнадцатого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии

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  • 00:21
    • Определены все пары 1/4 финала Евро-2024
  • 23:55
    • Сборная Турции вышла в четвертьфинал Евро-2024
  • 20:55
    • Нидерланды разбили Румынию и вышли в четвертьфинал Евро-2024
  • 20:41
    • Свентек переиграла Кенин в первом круге Уимблдона
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    Сборная Нидерландов
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    Сборная Нидерландов
    Во вторник, 2 июля, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись два матча 1/8 финала. Сборная Нидерландов разгромила команду Румынии (3:0), а сборная Турции несколько неожиданно одолела команду Австрии с результатом 2:1.

    Событие дня

    Нидерланды в игре! Подопечные Рональда Кумана без особых проблем разобрались с румынами. Голландцы смогли забить три безответных мяча в ворота соперника и шагнули в четвертьфинал самого престижного клубного турнира четырехлетия в Европе.

    Правда, начиналось все для нидерландской команды не лучшим образом. Румыния владела преимуществом и мячом в первые минуты матча. Складывалось впечатления, что может грянуть сенсация, однако «оранжевые» после нескольких полумоментов у своих ворот перевернули игру и перехватили инициативу.

    Голландцы же сразу удосужились забить. Уже на 20-й минуте Коди Гакпо поразил ворота Флорина Ницэ с передачи Хави Симонса. После этого сложилось впечатление, что судьба матча была уже предрешена. Румыны не смогли оклематься после этой «оплеухи» и так и не смогли показать чего-то дельного в атаке.

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    • Если в первом тайме статистика была хоть и на стороне Нидерландов, но не в «одну калитку», то вот во второй половине встречи было полное преимущество голландцев. Они делали на поле все, что хотели и могли забивать даже больше, чем два мяча.

    Сборная Нидерландов
    globallookpress.com

    В итоге Доньелл Мален смог оформить дубль после выхода на замену и помог нидерландцам разгромить соперника. Команда Кумана показала себя добротным коллективом, который может далеко зайти на этом турнире. В этой команде нет ярковыраженного лидера, однако есть коллектив. А вот румыны, кажется, обрадовались первому месту в своей группе и на этот матч вышли уже без особого стимула и настроя, а зря!

    Интрига дня

    Пара 1/8 финала Австрия — Турция казалась чуть ли не самой равной и непредсказуемой из всех. Да, австрийцы считались фаворитами, однако это стало возможным только по итогам группового этапа, в котором подопечные Ральфа Рангника не только показали хороший футбол, но и стали первыми, опередив Фрацнию и Нидерланды.

    Фаворитизм австрийцев дерзкие турки быстро умножили на ноль. Уже на первой минуте Мерих Демираль поразил ворота Австрии после подачи с углового и нерасторопных действий обороны соперника. После столь быстрого гола игра пошла совсем не по тому сценарию, по которому планировали команды.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Австрийцам нужно было бежать вперед, а туркам достаточно было сохранить свои ворота. Первый тайм получился достаточно ровным, австрийская команда так толком и не смогла толком ничего не создать у ворот соперника.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    Вот во второй 45-минутке преимущество сборной Австрии было уже ощутимым и тотальным. Австрийцы стали атаковать с удвоенной энергией и атаковать, но после того, как не реализовали несколько моментов, как это часто бывает, пропустили. Тот же Мерих Демираль воспользовался навесом Арды Гюлера с углового и поразил ворота соперника.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Дела австрийцев стали совсем плохи, но они и не думали сдаваться. Преимущество команды Рангника дало свои плоды на 66-й минуте, когда точным ударом отметился Михаэль Грегорич, сократив отставание до минимума. После этого Австрия продолжала атаковать, владела преимуществом, создавала моменты, но довести дело до гола так и не смогла. Не помог и вратарь Патрик Пентц, который побежал в штрафную соперника на последний угловой. В итоге австрийцы во втором тайме имели коэффициент xG равный 2.35, но забили только раз и покинули турнир.

    Герой дня

    Идеальным кандидатом на эту роль является Мерих Демираль. Защитник «Аль-Ахли» сделал дубль в ворота австрийцев и буквально выгрыз победу для своей команды и путевку в четвертьфинал.

    Мерих Демирал
    globallookpress.com

    Мерих Демирал — первый турецкий игрок, оформивший дубль в матче плей-офф чемпионата Европы. Ранее защитниками, оформлявшими дубль на Евро были только француз Франсуа Этт (1960), венгр Новак Дежё (1964) и француз Жан-Франсуа Домерг (1984).

    Гол дня

    Среди всех сегодняшних взятий ворот выделяется второй гол Доньелла Малена, который начался с... углового у ворот голландцев. Он смог подхватить отскочивший мяч, убежал в контратаку, обыграл двух соперников и хлестким ударом расстрелял ворота румын и поставил точку в матче.

    Доньелл Мален
    globallookpress.com

    Именно после этого гола можно было с уверенностью заявить, что сборная Нидерландов стала четвертьфиналистом Евро-2024.

    Сэйв дня

    В эту номинацию не мог не попасть вратарь турецкой национальной команд Мерт Гюнок. Голкипер «Бешикташа» совершил невероятное спасение на последней компенсированной минуте матча с австрийцами. Он в фантастическом прыжке парировал удар Кристофа Баугартнера головой с близкого расстояния.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    Особо ценным это спасение выглядит еще и потому, что оно стало решающим и вывело турецкую команду в четвертьфинал чемпионата Европы. Для турок это точно спасение не матча, а всего турнира.

    Рекорд дня

    Гол Мериха Демирала на 57-й секунде матча с Австрией является самым быстрым голом, когда-либо забитым в плей-офф чемпионата Европы, и вторым по скорости голом в истории турнира.

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    Теперь Турция держит рекорд за самый быстрый гол и в плей-офф Евро, и в плей-офф чемпионата мира, где Хакан Шюкюр забил Южной Корее на ЧМ-2002 на 11-й секунде.

    Статистика дня

    Все три гола в поединке между Турцией и Австрией были забиты после розыгрыша угловых. Это первый такой случай в истории чемпионатов Европы с 1980 года, когда ведется статистика.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    Когда «стандарты» имеют большое значение!

    Цифры дня

    Статистическое издание Opta проанализировало шансы команд на победу на чемпионате Европы. Главным фаворитом является сборная Германии (20%), далее расположились Испания (19,2%) и Англия (17,5%).

    Шансы сборных на победу
    opta

    Меньше всех шансов на победу, по мнению экспертов, у Швейцарии (5,9%) и Турции (3,1%).

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