Топ-10 звезд Евро-2024, на которых надо обратить внимание даже топ-клубам

The Athletic по итогам группового этапа Евро-2024 составил список футболистов, за которыми этим летом будут бегать все топ-клубы.

Ферди Кадиоглу (Турция), центральный защитник — «Фенербахче»

Кадиоглу стал одним из ключевых игроков сборной Турции на групповом этапе Евро. Он не только отлично выполнял свои основные задачи, но и помогал команде грамотно начинать атаки.

Точность передач Кадиоглу составила 87 процентов, благодаря чему он входит в топ лучших защитников турнира по этому показателю. При этом точность его длинных передач была на уровне 75 процентов. Кроме того, он один из лучших по среднему количеству ключевых передач (3,3) и передач под удар, уступая здесь только Йозуа Киммиху.

Ферди Кадиоглу globallookpress.com

В защите у Ферди тоже отличные показатели: он выиграл 87 процентов единоборств и делал в среднем 5,7 подбора за матч.

В прошлом сезоне Кадиоглу провел за «Фенербахче» 44 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Скорее всего, 24-летний турецкий футболист, играющий на позиции левого защитника, уже этим летом окажется в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Риккардо Калафьори (Италия), центральный защитник — «Болонья»

О том, что Калафьори перейдет в большой клуб, заговорили еще по ходу минувшего сезона, когда он вместе с «Болоньей» «шумел» в Серии А. На Евро-2024 этот итальянец только укрепил свои позиции.

Риккардо Калафьори globallookpress.com

Калафьори продемонстрировал надежность в обороне: в его активе в среднем два перехвата и 4,3 подбора за 90 минут игрового времени. Кроме того, он выигрывал 78 процентов верховых дуэлей.

Также бросается в глаза его умение контролировать мяч. Риккардо совершал в среднем 2,7 точных передач в последнюю треть — это самый высокий показатель среди всех центральных защитников на Евро-2024. Лучшего всего его способности иллюстрирует шикарный результативный пас на Маттиа Дзакканьи на последней минуте матча с Хорватией.

В предыдущем чемпионате Италии Калафьори провел за «Болонью» 30 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач, а его команда в итоге заняла пятое место.

Несмотря на то, что он перешел в «Болонью» прошлым летом, скорее всего, новый сезон Калафьори начнет в другом клубе.

Никола Миленкович (Сербия), центральный защитник — «Фиорентина»

Миленкович — один из лучших защитников группового этапа Евро-2024. Благодаря его надежной игре сербы пропустили всего лишь два гола.

Никола Миленкович против Расмуса Хейлунна globallookpress.com

Почти двухметровый Никола (рост — 196 см) действительно напоминает непроходимую скалу, поэтому неудивительно, что ему удалось выиграть 75 процентов верховых дуэлей. При этом он был максимально эффективен и в отборе мяча.

Кроме того, Миленковича можно назвать агрессивным защитником, который не боится отходить как можно дальше от своей штрафной.

Миленкович при этом еще и отличный распасовщик, о чем свидетельствует тот факт, что у него было 93 процента точных передач. Разумеется, он в числе лучших центральных защитников по этому показателю.

Все эти качества он уже продемонстрировал в «Фиорентине», за которую играет с 2017 года. Вместе с клубом он два раза подряд играл в финале Лиги конференций (в сезонах 2022/23 и 2023/24).

Контракт Миленковича с «Фиорентиной» рассчитан до 2027 года, но вполне вероятно, что он покинет Флоренцию уже этим летом.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), центральный полузащитник — «Тоттенхэм»

Хёйбьерг по-настоящему впечатлил в матче против Англии. Но при этом его игра не стала большим сюрпризом — то же самое можно было наблюдать и на Евро-2020, на котором сборная Дании дошла до полуфинала.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг globallookpress.com

На групповом этапе Евро-2024 Хёйбьерг делал в среднем за 90 минут 8,9 прогрессивных передач и 7,5 передач в последнюю треть. Это очень солидные показатели для центрального полузащитника.

Кроме того, датчанин был очень полезен в защите, делая в среднем за матч 6,8 подбора и постоянно участвуя в отборе мяча.

В прошлом сезоне Хёйбьерг потерял место в основном составе «Тоттенхэма». Кажется, в лондонском клубе уже успели пожалеть о том, что Пьер-Эмиль очень часто оставался в запасе. Летом у 28-летнего хавбека не будет проблем с поиском новой команды.

Мишель Эбишер (Швейцария), центральный полузащитник — «Болонья»

Швейцария — одна из семи команд, которые еще ни разу не проигрывали на Евро-2024.

Одна из причин такого успеха — игра Эбишера, который отыграл без замен во всех трех матчах группового этапа.

Мишель Эбишер globallookpress.com

Главной фишкой Эбишера были проникающие передачи в штрафную соперника. В матче с Венгрией таким пасом воспользовался Квадво Дуа. Кроме того, Мишель тоже забил в той игре классный гол.

Эбишер в среднем за 90 минут делал пять прогрессивных передач, а также регулярно помогал команде возвращать мяч.

Перед чемпионатом Европы 27-летний Эбишер провел классный сезон в составе «Болоньи», приняв участие в 36 из 38 матчей Серии А. Кажется, совсем скоро мы увидим его в новом клубе. У «Болоньи» появилась возможность получить солидную сумму за швейцарского полузащитника.

Николай Шапаренко (Украина), центральный полузащитник — «Динамо» Киев

Украина — самая невезучая сборная на этом турнире. Команда Сергея Реброва набрала четыре очка, но все равно не смогла выйти из группы.

Николай Шапаренко globallookpress.com

Но без положительных моментов тоже не обошлось. Например, можно отметить игру Николая Шапаренко.

25-летний полузащитник стал автором забитого мяча и голевой передачи в матче против Словакии. Однако дело не только в результативных действиях.

Николай в среднем за матч делал 7,4 прогрессивных передач и зачастую успешно помогал команде на своей половине поля.

В минувшем сезона Шапаренко провел в УПЛ 22 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Важно отметить, что это была его первая полноценная кампания после серьезной травмы колена, полученной в сентябре 2022 года. Контракт Николая с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года, поэтому логично предположить, что клуб не станет отказываться от последней возможности получить за него приличную сумму.

Кристоф Баумгартнер (Австрия), атакующий полузащитник — «Лейпциг»

Мало кто мог ожидать, что Австрия займет первое место в группе, но в итоге позади команды Ральфа Рангника остались и Франция, и Нидерланды, и Польша.

Кристоф Баумгартнер globallookpress.com

Баумгартнер сыграл ключевую роль в этом успех австрийской сборной. В его активе гол и результативная передача.

Полузащитник «Лейпциг» регулярно оказывался на опасных позициях, откуда постоянно пытался сделать передачу в штрафную — поэтому показателю он один из лучших на этом турнире.

Но также стоит отметить его умение играть в защите, особенно в тех случаях, когда надо было замедлить темп.

В своем дебютном сезоне в составе «Лейпцига» Баумгартнер сыграл 32 матча и забил пять мячей. Поговаривают, что у австрийца уже есть предложения от других клубов.

Хави Симонс (Нидерланды), атакующий полузащитник — «Пари Сен-Жермен»

Симонс провел групповой этап не так ярко, как ожидалось. Разочарование усилил в том числе отмененный гол в ворота сборной Франции.

Хави Симонс globallookpress.com

Однако более глубокое изучение его статистики позволяет предположить, что он все-таки достойно провел три предыдущих матча. По крайней мере, в плане созидания.

В среднем за матч Хави создавал 5,2 момента для удара, что значительно выше среднего показателя на турнире.

Кроме того, в среднем за 90 минут он делал 5,7 передач в последнюю треть — это самый высокий показатель среди его сверстников.

В матче против Австрии, в котором Нидерланды потерпели поражение со счетом 2:3, Симонс стал автором результативной передачи на Коди Гакпо.

Как и прошлым летом, Симонс, скорее всего, снова не останется в «ПСЖ». Минувший сезон он провел в «Лейпциге» на правах аренды (восемь голов и 13 передач в 32 матчах Бундеслиги). Но конкретика в этом вопросе появится уже после Евро-2024.

Хвича Кварацхелия (Грузия), вингер — «Наполи»

Несмотря на то, что Кварадона забил только один гол, он все равно подтвердил статус главной звезды сборной Грузии.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Хвича был ключевым атакующим игроком национальной команды на групповом этапе Евро. Он находится в топе практически по всем ключевым показателям, которые касаются атаки и продвижения мяча.

Кроме того, Кварацхелия постоянно помогал команде участвовать в отборе мяча. В среднем за 90 минут он делал 3,9 подбора — больше, чем любой другой атакующий игрок на турнире.

Минувший сезон в Италии получился не таким ярким, как дебютный, но Хвича все равно забил 11 мячей и сделал восемь ассистов в 34 матчах Серии А.

Будущее Кварацхелии уже некоторое время находится в подвешенном состоянии. Но все идет к тому, что он покинет «Наполи» и подпишет контракт с топ-клубом. Скорее всего, это будет «Пари Сен-Жермен».

Деннис Ман (Румыния), вингер — «Парма»

Выступление сборной Румынии стало одним из сюрпризов группового этапа Евро.

Деннис Ман globallookpress.com

Сначала они разгромили Украину (3:0), а потом проиграли Бельгии (0:2), но при этом все равно показали очень бодрый футбол. Многие румынские игроки превзошли ожидания, в том числе Ман.

Вингер «Пармы» здорово провел матчи с украинцами и бельгийцами. В первом случае он стал автором двух результативных передач. Кроме того, вратарь бельгийцев Коэн Кастельс сделал три сэйва после его ударов, в том числе после выхода один на один.

Ман был лучшим в сборной Румынии по созданию моментов для удара — 4,1 в среднем за 90 минут.

При этом талант Мана можно было наблюдать и в течение минувшего сезона. Он был одним из тех, благодаря кому «Парма» вернулась в Серию А. В 32-х матчах 25-летний футболист забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Возможно, итальянский клуб не откажется от возможности продать Мана этим летом, поскольку действующий контракт истекает в июне 2025 года.