Стало известно, планирует ли Роналду сыграть на ЧМ-2026

уже определился со своим будущим в сборной

По информации Relevo, Роналду не собирается завершать карьеру в национальной команде после Евро-2024.

Криштиану намерен сыграть на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде. К этому моменту ему будет уже 41 год.

На текущем чемпионате Европы Роналду провел уже четыре матча, в которых не забил ни одного гола. В четвертьфинале сборная Португалии встретится с Францией.

Матч Португалия — Франция состоится 5 мая в Гамбурге, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

На клубном уровне Роналду выступает за «Аль-Наср». Его контракт с саудовским клубом рассчитан до июня 2025 года.