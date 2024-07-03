Фергюсон: Я не могу себе представить, что Роналду будет играть в 2026 году

Бывший главный тренероценил будущее нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии

«Я не могу себе представить, что он будет играть в 2026 году. В ближайшие годы футбол станет ещё более быстрым и атлетичным. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться всё меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше.

Ещё один или два титула мало что значат для него. Потому что у него была уникальная карьера», — приводит слова Фергюсона Metro.

Напомним, что сейчас Роналду выступает на Евро-2024 в составе сборной Португалии, которая уже пробилась в четвертьфинал турнира.