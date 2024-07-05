Команды выдадут унылый поединок

5 июля в матче 1/8 финала Евро-2024 сыграют сборные Франции и Португалии. Матч, который пройдет в Гамбурге на «Фолькпаркштадионе», начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Португалия

Турнирное положение: Национальная команда Португалии стала первой в своем квартете на групповом этапе, набрав шесть баллов в трех играх.

Португальцы выиграли два поединка и потерпели одно фиаско, забили пять голов, а пропустили в свои ворота три мяча.

Последние матчи: В первых двух турах группового этапа данного турнира «европейские бразильцы» поочередно обыграли сборные Чехии 2:1 и Турции 3:0. А в заключительной встрече, которая уже не имела для них турнирного значения, они сенсационно проиграли Грузии 0:2. В 1/8 финала с большим трудом по пенальти была пройдена Словения (0:0, пен. 3:0).

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Ориентировочный состав Кошта; Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш; Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья; Жота, Роналду, Бернарду Силва.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: В отрезке 18 встреч с учетом всех турниров сборная Португалии смогла выиграть в 14 из них, в трех терпела фиаско ираз сыграла вничью.

И за весь этот период португальцы только в трех случаях уходили с поля без забитого гола. Причем в большинстве встреч данного отрезка они забивали за матч два и более мяча.

Франция

Турнирное положение: Сборная Франции на групповом этапе финишировала второй в своем квартете, набрав в трех матчах пять пунктов.

Французы смогли на данной стадии выиграть одну игру и дважды сыграла вничью, забила всего два гола при одном пропущенном.

Последние матчи: «Трехцветные» начали этот турнир с непростой виктории над сборной Австрии 1:0, победив благодаря автоголу в конце первого тайма. А затем они поочередно поделили очки с Нидерландами 0:0 и Польшей 1:1. В 1/8 финала обыграли минимально Бельгию 1:0.

Не сыграют: Адриен Рабьо будет отбывать дисквалификацию.

Ориентировочный состав Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Канте, Чуамени, Гризманн; Дембеле, Тюрам, Мбаппе.

Состояние команды: За прошедшие девять встреч с учетом всех турниров сборная Франции смогла выиграть лишь в четырех случаях, еще четыре раза за это время она сыграла вничью и потерпела одно фиаско. Перед этим же она выиграла восемь встреч из девяти при одном фиаско.

А не забивали французы всего лишь в трех поединках из 21 минувшего, а сохранили свои ворота на замке за это время в 12 случаях.

Статистика для ставок

Три из пяти минувших встреч этих клубов завершились вничью

В четырех из пяти встреч этих сборных забивала только одна команда или не забивал никто

Пять из семи предыдущих очных противостояний завершились на тотал меньше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 2.44, победа Португалии— 3.50, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.58 и 1.55 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния ожидаем крайне нерезультативного исхода, ведь обе команды на этом турнире имеют большие проблемы с реализацией, да и между собой зачастую играют по низам.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.04.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что первая половина поединка пройдет и вовсе без забитых мячей.

Ставка: тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.45.