Команды выдадут унылый поединок

Португалия
Франция
Португалия
Турнирное положение: Национальная команда Португалии стала первой в своем квартете на групповом этапе, набрав шесть баллов в трех играх.
Португальцы выиграли два поединка и потерпели одно фиаско, забили пять голов, а пропустили в свои ворота три мяча.
Португалия — Франция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В первых двух турах группового этапа данного турнира «европейские бразильцы» поочередно обыграли сборные Чехии 2:1 и Турции 3:0. А в заключительной встрече, которая уже не имела для них турнирного значения, они сенсационно проиграли Грузии 0:2. В 1/8 финала с большим трудом по пенальти была пройдена Словения (0:0, пен. 3:0).
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Ориентировочный состав Кошта; Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш; Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья; Жота, Роналду, Бернарду Силва.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: В отрезке 18 встреч с учетом всех турниров сборная Португалии смогла выиграть в 14 из них, в трех терпела фиаско ираз сыграла вничью.
И за весь этот период португальцы только в трех случаях уходили с поля без забитого гола. Причем в большинстве встреч данного отрезка они забивали за матч два и более мяча.
Франция
Турнирное положение: Сборная Франции на групповом этапе финишировала второй в своем квартете, набрав в трех матчах пять пунктов.
Французы смогли на данной стадии выиграть одну игру и дважды сыграла вничью, забила всего два гола при одном пропущенном.
Последние матчи: «Трехцветные» начали этот турнир с непростой виктории над сборной Австрии 1:0, победив благодаря автоголу в конце первого тайма. А затем они поочередно поделили очки с Нидерландами 0:0 и Польшей 1:1. В 1/8 финала обыграли минимально Бельгию 1:0.
Не сыграют: Адриен Рабьо будет отбывать дисквалификацию.
Ориентировочный состав Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Канте, Чуамени, Гризманн; Дембеле, Тюрам, Мбаппе.
Состояние команды: За прошедшие девять встреч с учетом всех турниров сборная Франции смогла выиграть лишь в четырех случаях, еще четыре раза за это время она сыграла вничью и потерпела одно фиаско. Перед этим же она выиграла восемь встреч из девяти при одном фиаско.
А не забивали французы всего лишь в трех поединках из 21 минувшего, а сохранили свои ворота на замке за это время в 12 случаях.
Статистика для ставок
- Три из пяти минувших встреч этих клубов завершились вничью
- В четырех из пяти встреч этих сборных забивала только одна команда или не забивал никто
- Пять из семи предыдущих очных противостояний завершились на тотал меньше 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 2.44, победа Португалии— 3.50, ничья — 3.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.58 и 1.55 соответственно.
- 2.37ЦСКА — Белград: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: От данного противостояния ожидаем крайне нерезультативного исхода, ведь обе команды на этом турнире имеют большие проблемы с реализацией, да и между собой зачастую играют по низам.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.04.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что первая половина поединка пройдет и вовсе без забитых мячей.
Ставка: тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.45.