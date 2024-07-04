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    Короче, Евро. 5 июля

    Германия намучается с Испанией, а французы покажут класс в матче с Португалией

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    Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции
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    Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 5 июля 2024 года

    5 июля

    В этот день мир увидит два очень интригующих матча 1/4 финала Евро-2024 — сборная Германии сразится с Испанией, а Португалия попытается обыграть Францию.

    19:00. Испания — Германия

    Испанцы на Евро-2024 показали настоящий класс. Сборная не проиграла ни одного матча, пропустив за 4 встречи только 1 гол. У национальной команды очень сбалансированный состав, где есть и надежная оборона и очень яркая атакующая линия. К тому же, 16-летний форвард «красной фурии» Ламин Ямаль также ярко проводит этот турнир. За 4 матча нападающий оформил 2 голевые передачи.

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  • 03/07/2024

    • На чемпионате Европы 2024-го года сборная Испании одолела Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0) и Грузию (4:1).

    Тони Кроос — полузащитник сборной Германии
    globallookpress.com

    Сборная Германии вполне может считаться одним из главных фавитов Евро-2024, но «бундестим» пройдет настоящую проверку на прочность в четвертьфинале. Если Германии удастся одолеть Испанию, то их уже вряд-ли кто сможет остановить, только если сборная Франции. В 1/8 финала немецкая сборная уверенно одолела Данию со счетом 2:0.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В прогнозе наших экспертов рассказывается, чем закончится предстоящий поединок четвертьфинала Евро-2024. Букмекеры ставят на победу Испании с коэффициентом 2.75, на успех Германии — 2.90, а на ничью — 3.20.

    19:00. Испания — Германия
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup
    • Комментатор: Константин Генич.
    • Место встречи: Арена «МХП», Штутгарт.

    22:00. Португалия — Франция

    Португальская сборная чуть не вылетела из Евро-2024 на стадии 1/8 финала, обыграв Словению (0:0, 3:0 по пен.) в серии пенальти. К слову, в том матче развернулась настоящая драма с Криштиану Роналду, но это уже в прошлом. На бумаге сборная Португалии в матче с Францией в 1/4 финала точно не фаворит, но команда точно способна обыграть своего соперника. Если Роналду и компания реализую хотя бы половину своих моментов, то французы точно испытают проблемы.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
    globallookpress.com

    Сборная Франции, в свою очередь, также с большим трудом дошла до 1/4 финала Евро-2024. Удивительно, но французы забили только 3 гола в 4-х матчах турнира, и 2 из которых — автоголы. Единственный мяч отправил в ворота Польши форвард Килиан Мбаппе, да и то с пенальти. Национальной команде необходимо наладить игру в атаке, французы очень мало забивают.

    В 1/8 финала сборная Франции одолела Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче французы забили на 85-й минуте, защитник бельгийцев Ян Вертонген забил в свои ворота.

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    В нашем прогнозе объясняется, почему сборные выдадут унылый матч. Букмекеры ставят на викторию Франции с коэффициентом 2.40. На успех Португалии можно поставить за 3.55, а на ничью — 3.00.

    22:00. Португалия — Франция
    • Прямая трансляция: Окко Спорт, LiveCup
    • Комментатор: Роман Гутцайт
    • Место встречи: Фолькпаркштадион, Гамбург.

    Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом встреч — тут, а все самые главные новости спорта только на LiveSport.Ru.

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