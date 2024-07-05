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    Испания и Германия не порадуют голевой феерией

    Испания — Германия. Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, Евро-2024, 5 июля 2024 года

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    Сборная Испании
    В матче 1/4 финала Евро-2024 национальная команда Испании сыграет против сборной Германии. Встреча состоится 5 июля в Штутгарте на «МХП-Арене» и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Германия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/4 финала 05 Июля 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 19:00 Германия

    Германия

  • Берлин
    •

    Испания

    Турнирное положение: Национальная команда Испании заняла первое место в своем квартете не групповом этапе, набрав девять баллов из девяти возможных.

    «Красная Фурия» выиграла все три проведенных поединка с общим счетом 5:0.

    Испания — Германия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В первом туре данного турнира испанцы легко обыграли сборную Хорватию со счетом 3:0, а затем они по 1:0 одолели Италию и Албанию. В 1/8 финала была без проблем разгромлена Грузия 4:1.
    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Ориентировочный состав Симон; Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья; Руис, Родри, Педри; Ямаль, Мората, Уильямс.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: За минувшие 16 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.

    В остальных же 15 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и 13 раз побеждали, причем в восьми случаях с разницей в два и более мячей.

    Германия

    Турнирное положение: Сборная Германии смогла выиграть свой квартет на групповом этапе, набрав семь баллов в трех поединках.

    Немцы выиграли два поединка и расписали одну мировую, забили восемь мячей и пропустили два гола.

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    • Последние матчи: В первых двух турах «Бундестим» не имели проблем с командой Шотландии и Венгрии, обыграв их 5:1 и 2:0 соответственно. А в заключительном игровом дне была ничья 1:1 с Швейцарией. В 1/8 финала немцы обыграли Данию 2:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь своей команде.

    Ориентировочный состав Нойер; Киммих, Рюдигер, Та, Раум; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц.

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    Состояние команды: К данному поединку сборная Германии подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров.

    За это время она расписала две мировые и добилась шести выигрышей. И только в одном поединке данного периода немцы не смогли забить, и всего три игры за это время носили верховой характер.

    Статистика для ставок

    • Три из пяти очных встреч этих сборных завершились вничью и все по 1:1

    • В трех из четырех предыдущих очных противостояниях они забивали друг другу

    • Только один из шести последних игр между собой данных сборных носили верховой характер

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 2.80, победа Германии — 2.90, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на обмен голами, так как в очных встречах они часто огорчают друг друга, да и обладают очень сильными линиями атаки.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

    Прогноз: Но в то же время не ждем здесь изобилия забитых мячей и прогнозируем еще низовой исход, ведь в пяти из шести предыдущих очных игр этих сборных был зафиксирован тотал меньше 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.85.

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    Испания — Германия: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на футбол. Испания и Германия не порадуют голевой феерией
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