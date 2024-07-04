Ранний финал. Матч Испании с Германией — крупнейший четвертьфинал в истории международного футбола

В основном это отражает относительное отсутствие конкуренции. Из восьми команд, которые перед турниром считались явными фаворитами, уже выбыли Италия и Бельгия, в то время как Англия и Франция действовали неубедительно, а Португалия и Нидерланды производили впечатление лишь время от времени.

Испания всегда впечатляла, добиваясь успеха благодаря скорости своих вингеров и одержав победу на групповом этапе над Албанией без явного снижения качества несмотря на то, что поменяла почти всю свою команду.

Германия действует более нервно, но может похвастаться контролем в полузащите и широким спектром атакующих возможностей. Мнения разнятся, но можно утверждать, что четыре лучших игрока турнира — Нико Уильямс, Фабиан Руис, Тони Кроос, Джамал Мусиала — играют за эти две команды.

И теперь нас ждет довольно уникальное событие: две лучшие команды турнира встретятся друг с другом уже на стадии четвертьфинала.

Евро-2024 в целом оставляет положительное впечатление, хотя его зрелищность на стадии плей-офф рискует быть скомпрометирована «однобокой» жеребьевкой — концепцией, которая также затронула Евро-2016, чемпионат мира-2018 и Евро-2020.

Но есть свои плюсы и в жеребьевки, при которой в одной половине сетки участвует больше лучших команд. Вы получаете захватывающие столкновения между настоящими соперниками на относительно ранней стадии и больше шансов на то, что аутсайдер пройдет дальше, чем когда-либо — и этот турнир был посвящен героическим «меньшим» сборным не меньше, чем претендентам на трофей. Однобокая жеребьевка может особенно хорошо сработать в Лиге чемпионов, где каждый раунд, кроме финала, состоит из двух матчей.

Сборная Германии globallookpress.com

Подумайте об этом: к полуфиналу, если у вас есть две команды высокого качества и две команды среднего качества, на бумаге однобокая жеребьевка будет означать, что у вас будет четыре матча с высокой конкуренцией, а не четыре предсказуемых матча. Хорошо, финал может быть немного несбалансированным, но разве финал не всегда является событием сам по себе и редко выигрывается вразумительно и зрелищно?

Однако международные турниры бывают разными. Одноматчевые противостояния проводятся на нейтральной площадке и турниры проходят реже. И когда кажется, что в соревновании участвуют только две по-настоящему высококлассные команды, вы, вероятно, захотите, чтобы они сыграли позже четвертьфинальной стадии, встреча на которой кажется беспрецедентной с точки зрения чемпионатов мира и Европы. Но так ли это?

Во-первых, стоит учитывать, что этот «ранний финал», по сути, происходит на данном этапе только из-за расширения турнира до 24 команд, начиная с Евро-2016. Ранее в четырех группах по четыре команды победители встречались с занявшими вторые места командами. И поэтому, если сделать разумное предположение, что две наиболее впечатляющие команды действительно выиграли бы свои группы, они бы не смогли встретиться до полуфинальной стадии.

Только в турнирах с участием 24 или 32 команд «большая двойка» может встретиться в четвертьфинале и далее. До 1982 года чемпионат мира проводился с участием 16 команд.

Так когда же могла произойти четвертьфинальная встреча между двумя сильнейшими командами в эпоху 24 команд? На чемпионате мира 1986 года Бразилия, Аргентина и Франция, вероятно, были тремя командами с самым высоким рейтингом, но Франция не выиграла свою группу. Они встретились с Бразилией на стадии четвертьфинала, где Франция выиграла по пенальти. Но в игре между двумя сильнейшими командами обязательно должна была участвовать Аргентина Диего Марадоны, которая не играла ни с одной из них.

На чемпионате мира 1990 года два фаворита перед турниром — Аргентина и Нидерланды — вышли в плей-офф лишь как лучшие команды, занявшие третье место. Таким образом, хотя и Аргентина — Бразилия 1:0, и ФРГ — Нидерланды 2:1 были необычно крупными поединками для стадии второго раунда, трудно утверждать, что перед полуфинальной победой Аргентины над Италией в серии пенальти или их поражение от ФРГ в финале. В каждом из четырех четвертьфиналов был явный фаворит и аутсайдер.

На чемпионате мира 1994 года двумя фаворитами перед турниром и наиболее результативными командами на групповом этапе были Бразилия и Германия, но они находились на противоположных половинах турнирной сетки, а Германия неожиданно вылетела от Болгарии в четвертьфинале.

Аргентина — Бразилия на ЧМ-1990 globallookpress.com

Начиная с чемпионата мира 1998 года, был более «простой» турнир с участием 32 команд. В финале встретились считавшиеся фаворитами перед турниром — и, вероятно, две лучшие команды — Франция и Бразилия.

В 2002 году ни один из двух предтурнирных фаворитов, Франция и Аргентина, не вышел из группы. В турнире, с на удивление малым количеством очевидных претендентов на трофей, поединок Бразилии и Германии, вероятно, стал еще одним подходящим финалом.

Этот процесс на самом деле не касается шансов перед турниром, а касается лучших команд по его ходу. Тем не менее, интересно оглянуться назад на чемпионат мира 2006 года и увидеть, что Бразилия, Аргентина, Германия, Англия и Нидерланды считались пятью фаворитами, а финалистами были Италия и Франция. Бразилия и Аргентина выглядели особенно хорошо на групповом этапе и были наиболее популярными командами перед четвертьфиналом, но оказались на противоположных половинах сетки и вылетели от Франции и Германии.

В 2010 году решающая встреча наверняка пришлась на стадию полуфинала между Испанией и Германией. В 2014 году было несколько хороших четвертьфинальных игр: Бразилия — Колумбия 2:1 и Германия — Франция 1:0, но ни одна из этих команд не попала в число двух лучших.

Жеребьевка 2018 года была еще более однобокой, чем эта: Франция и Бразилия — две лучшие команды, вышедшие в четвертьфинал. Они могли бы встретиться в полуфинале, но Бразилия проиграла Бельгии.

Чемпионат мира по футболу 2022 года был бардаком по разным причинам. Ни одна команда не набрала девять очков на групповом этапе. Лучшими командами, вероятно, были две команды из числа Бразилии, Франции и Аргентины. Единственная встреча между этими командами произошла, конечно же, в эпическом финале после того, как Бразилия снова вылетела в четвертьфинале, на этот раз от Хорватии.

С Евро все проще. По вышеупомянутым причинам здесь подходят турниры 2016 и 2020 годов.

В 2016 году тоже была однобокая жеребьевка. Португалия выиграла турнир, но с трудом вышла в четвертьфинальную стадию с тремя ничьими на групповом этапе и победой в дополнительное время во втором раунде. Германия, Италия и Франция были, вероятно, самыми популярными командами, поэтому победа Германии в серии пенальти над Италией в четвертьфинале была необычайно качественным матчем. Но хозяева и фавориты, Франция, несомненно, заслуживает быть мерилом «настоящего» финала. В полуфинале она обыграла Германию.

И, наконец, в 2020 году Италия, Испания, Франция и Англия были четырьмя командами, которые можно было считать фаворитами. Их единственные встречи — победы Италии над Испанией и Англией по пенальти — пришлись на полуфинал и финал, как и следовало ожидать.

Италия — Англия на Евро-2020 globallookpress.com

Поэтому предстоящий четвертьфинал действительно кажется необычным. Две самые впечатляющие команды крупного международного турнира встретятся друг с другом раньше, чем когда-либо. Конечно, нет никакой гарантии, что победитель выиграет турнир или даже выйдет в финал, поскольку в полуфинале ему постараются помешать Франция или Португалия, поэтому ярлык «настоящий финал» несколько самонадеян.

Есть более простой способ выразить это: четвертьфиналы обычно никогда не бывают такими масштабными.