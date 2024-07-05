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    Португалия — Франция. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция

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    Сборная Франции
    Сборная Португалии в Гамбурге сыграет с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата Европы-2024. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном, начало — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Португалия

    Сборная Португалии вышла в плей-офф Евро-2024 со второго места в группе, набрав 6 очков. Соперниками подопечных Роберто Мартинеса на данной стадии стали Турция, Грузия и Чехия.

    В матче первого тура португальцы добились волевой победы над сборной Чехии, забив решающий гол на 92-й минуте (2:1). Следующая игра против Турции сложилась для европейских бразильцев куда проще (3:0). Перед заключительным туром Португалия уже не преследовала никаких турнирных задач. Сборная под руководством Роберто Мартинеса проиграла Грузии со счетом 0:2, но все равно осталась на первой строчке в своей группе.

    В 1/8 финала португальцы помучались со сборной Словении. Счет 0:0 сохранился как в основное, так и дополнительное время, а Криштиану Роналду к тому же не смог забить с пенальти на 105-й минуте. Героем матча стал голкипер сборной Португалии Диогу Кошта, который отразил все три пенальти в послематчевой серии, тем самым обеспечив своей сборной проход дальше.

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    Франция

    Сборная Франции вышла в плей-офф со второго места в группе, уступив первое австрийцам. «Трехцветные» набрали 5 очков при одной победе и двух ничьих.

    В первом туре французы благодаря автоголу обыграли Австрию (1:0). Спустя четыре дня подопечные Дешама расписали нулевую ничью с Нидерландами, а 25 июня завершили групповой этап с Польшей, обменявшись забитыми мячами с пенальти — 1:1.

    В 1/8 финала сборной Франции противостояла Бельгия. Команды долгое время не могли поразить ворота друг друга и матч медленно шел к дополнительному времени, пока не наступила 85-я минута. Защитник сборной Бельгии Вертонген срезал мяч в свои ворота после удара Коло Муани, зафиксировав итоговый результат и выход французов в четвертьфинал (1:0).

    Личные встречи

    Крайний раз сборные Португалии и Франции встречались между собой на групповом этапе Евро-2020. В том матче была зафиксирована ничья — 2:2.

    Всего в 10-ти последних встречах на счету французов 7 побед, Португалия оказалась сильнее в одном случае и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Португалия — Франция с коэффициентом 2.04.

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