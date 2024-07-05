Ирония судьбы. Мбаппе может поставить точку в европейской карьере Роналду

После этой встречи у Мбаппе осталось несколько памятных фотографий. На одной из них Роналду улыбается и показывает большой палец вверх, а Килиан напоминает счастливого подростка, которому повезло пообщаться со своим кумиром.

В пятницу они встретятся снова — в Гамбурге состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

Мбаппе теперь новая звезда «Реала», а Роналду — человек-легенда, эпоха которого приближается к завершению. Килиану остается только надеяться, что он сможет хотя бы частично повторить невероятный путь Криштиану в Мадриде.

В свои 39 лет Роналду проживает свои последние дни в качестве мировой суперзвезды футбола. Очевидно, что Килиан планирует занять это место.

Когда Мбаппе было 14 лет, спальня в его доме в северо-восточном пригороде Парижа Бонди была увешана плакатами с изображением Роналду. Он постоянно пересматривал в YouTube голы португальца. Когда в июне «Реал» сообщил о переходе Мбаппе, Роналду по этому поводу оставил в соцсетях комментарий, отметив, что «теперь настала моя очередь смотреть». Эта небольшая запись собрала более пяти миллионов лайков.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Возможно, это ирония судьбы, что именно Мбаппе может поставить точку в европейской карьере Роналду, который долгое время был главным источником его вдохновения.

В начале недели Криштиану подтвердил, что это его последний чемпионат Европы. Возможно, матч с французами станет для него последним за сборную на Евро.

«Да, нет никаких сомнений в том, что это мой последний чемпионат Европы», — сказал 39-летний нападающий после эмоционального матча со Словенией.

Свой первый гол на чемпионатах Европы Роналду забил 20 лет назад, когда ему было 19 лет. А свой единственный трофей со сборной он выиграл в 2016 году, когда португальцы стали победителями Европы. Эти два факта свидетельствуют о его невероятном футбольном долголетии.

Поэтому в заявлении о том, что он не поедет на следующий чемпионат Европы, все равно был элемент неожиданности, несмотря на то, что в 2028-м Криштиану будет 43 года.

Вот еще один интересный факт: в пятницу на одно футбольное поле с Роналду выйдет Маркус Тюрам, чей отец Лилиан играл против Криштиану 18 лет назад в полуфинале чемпионата мира.

Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе на Евро-2020 globallookpress.com

Спустя два десятилетия и более 1000 матчей на профессиональном уровне уже никто не пытается угадать, когда он завершит карьеру. Уже вовсю ходят слухи, что Роналду намерен играть до следующего чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Роналду сыграл уже 1230 матчей, в которых забил 895 мячей, а это значит, что 24-летнему Мбаппе в течение следующих 14 лет придется забивать по 40 голов за сезон, чтобы соответствовать невероятным показателям своего кумира. Сейчас в активе француза 336 мячей в 455 играх.

В «Реале» могут только надеяться на то, что Мбаппе, за которым они начали гоняться еще в 2012 году, повторит путь португальца.

Мбаппе сделал себе имя в «Монако» и «Пари Сен-Жермен», но переход в «Мадрид» выведет его на совершенно другой уровень популярности, как это случилось с Роналду в 2009 году. Этот союз был заключен на небесах: 15 лет назад Криштиану перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» за 94 миллиона евро. Скорее всего, Мбаппе сейчас чувствует то же самое, правда, за него «Реалу» не пришлось платить.

Роналду, пожалуй, единственный, кому известно, что ждет Мбаппе под пристальным внимание мадридской публики. Но перед матчем в Гамбурге оба столкнулись с совершенно другим давлением.

Мбаппе — звезда на пике своих возможностей, на которого надеется вся Франция. Тем временем Роналду на фоне жаркой дискуссии о его текущих возможностях пытается доказать, что он по-прежнему заслуживает места в сборной Португалии и не является обузой для национальной команды.

У обоих были взлеты и падения на этом турнире. Мбаппе реализовал пенальти в матче с Польшей, но при этом заметно, что ему тяжело в защитной маске, которую ему приходится надевать из-за перелома носа, полученного в игре с Австрией.

Килиан Мбаппе на Евро-2024 globallookpress.com

Роналду, для которого это уже шестой чемпионат Европы, до сих пор не забил ни одного гола на текущем турнире. В овертайме матча против Словении капитан португальской сборной не реализовал пенальти, из-за чего разрыдался прямо на футбольном поле.

Но Криштиану все-таки сумел взять себя в руки — он уверенно забил в послематчевой серии и помог своей команде выйти в следующий раунд.

На чемпионате мира в Катаре Роналду остался в запасе в матче 1/4 финала против Марокко. Это было решение бывшего главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша. В тот момент казалось, что карьера Криштиану в сборной подошла к концу. Но под руководством Роберто Мартинеса он забил 10 мячей в отборе на Евро-2024. Но вопросы все равно никуда не исчезли.

Почти на каждой пресс-конференции Мартинесу задают вопросы о целесообразности выпускать Роналду с первых минут. Каждый раз тренер напоминает о результативности возрастного нападающего, забившего в прошлом сезоне 50 мячей в 51 матче за «Аль-Наср». Но чемпионат Саудовской Аравии все-таки не самый сложный турнир, в отличие от испанской Ла Лиги и французской Лиги 1, в которых в минувшем сезоне играли Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш соответственно.

Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду globallookpress.com

Игровой стиль Мартинеса предусматривает постоянное участие крайних защитников в атакующих действиях. А большое количество навесов в штрафную связано, в первую очередь, с голевым чутьем Роналду. Очевидно, что тренер португальцев не собирается менять тактику, несмотря на то, что Криштиану до сих пор не забил ни одного гола на этом турнире.

В матче против Словении во взгляде Роналду читалось отчаяние. Он пытался делать то, к чему его тело больше не готово. Кроме того, он подходил к мячу каждый раз, когда Португалия получала право на удар со штрафного.

Мбаппе тоже критиковали, но при этом многие отмечают, что чересчур прагматичный подход Дидье Дешама не позволяет ему продемонстрировать свои лучшие качества. Возникает мучительное ощущение, что команда с таким количеством талантливых футболистов полагается лишь на счастливый момент с участием Мбаппе вместо того, чтобы в каждом матче играть в атакующий футбол.

Франция была одним из главных фаворитов перед турниром, но команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры. В матче с 1/8 финала французы нанесли 20 ударов, но победили только благодаря автоголу Яна Вертонгена.

Сборная Франции — фаворит в противостоянии с Португалией. Но многое будет зависеть от того, у кого в этот день пойдет игра — у Мбаппе или все-таки у Роналду.

Через девять лет после их первого совместного фото в Мадриде Роналду и Мбаппе пересеклись на Евро-2020. Это был матч группового этапа в Будапеште, завершившийся вничью 2:2. Они вместе покинули поле, обменялись футболками и немного посмеялись, зная, что дальше у каждого будет свой путь на турнире. На этот раз после матча только у одного из них будет повод для радости.