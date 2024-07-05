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    Короче, Евро. 5-6 июля

    Испания выбила Германию, Франция по пенальти была точнее Португалии, завтра Турция попытается остановить Нидерланды, а Швейцария — Англию

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    Дани Ольмо — герой матча Испания — Германия
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    Дани Ольмо — герой матча Испания — Германия
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 6 июля 2024 года

    5 июля

    Сегодня прошли два первых матча четвертьфинала Евро-2024.

    19:00. Испания — Хорватия

    Первым матчем было противостояние испанцев с хозяевами турнира. С первых минут немцы взвинтили темп, создали несколько опасных моментов, но пробить Унаи Симона так и не смогли. К середине тайма игра выравнялась, команды стали играть более закрыто и часто фолить. В итоге в первом тайме забитых мячей не было.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Испанцам удалось открыть счет на 53-й минуте после точного удара Дани Ольмо, который появился на замену в начале первого тайма после паса вундеркинда Ламина Ямаля. Хавбек «РБ Лейпциг» получил мяч перед штрафной и технично пробил мимо Мануэля Нойера. Германия провела серию замен в середине второго тайма, которые позволили переломить ход игры и перевести матч в дополнительное время. Гол на счету Флориана Вирца, который был самым расторопным в штрафной после скидки Дани Ольмо.

    Микель Мерино забивает победный мяч
    globallookpress.com

    В дополнительные полчаса забить могла любая из команд, но фортуна улыбнулась испанцам. Вышедший на замену в конце второго тайма полузащитник Микель Мерино пробил головой после великолепного навеса Дани Ольмо на 119-й минуте матча, когда дело плавно катилось к серии пенальти. Немцы имели шансы уйти от поражения, но им не повезло. Таким образом, Германия заканчивает выступления на домашнем Евро, а Испания идет дальше.

    22:00. Португалия — Франция

    Второй матч этого игрового дня получился гораздо более закрытым и прагматичным. Обе сборные пытались в первую очередь обезопасить свои ворота и только потом думать об атаках. Франция могла открыть счет на 20-й минуте после удара Тео Эрнандеса, но на месте был Диогу Кошта. Это был фактически единственный опасный момент в первом тайме.

    Роналду пытается забить пяткой во втором тайме
    globallookpress.com

    В середине второй 45-минутки Португалия имела два неплохих шанса забить, но на месте был Майк Меньян после ударов Витиньи и Бернарду Силвы. И почти сразу Франция также могла открыть счет, но и Коло Муани, а затем и Дембеле не получилось это сделать. Матч плавно перетек в дополнительное время, а затем и в серию пенальти. Там «трехцветные» уверенно реализовали все свои попытки, тогда как нападающий соперника Жоау Феликс смазал свой удар, попав в штангу.

    6 июля

    В субботу, 6 июля, пройдут еще две игры 1/4 финала чемпионата Европы.

    19:00. Англия — Швейцария

    Пока Англия на этом турнире откровенно разочаровывает своей игрой. Команда Гарета Саутгейта хоть и победила в группе С с 5 очками, но показала слишком оборонительный футбол. В 1/8 финале пришлось еще сложнее, только в компенсированное время Англия смогла уйти от поражения в матче со Словакией (1:1), благодаря невероятному голу Беллингему, а затем уже дожала в дополнительное время своего соперника.

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    Швейцария напротив заслужила лестных отзывов о своей игре на этом Евро. На групповом турнире дружина Мурата Якина сыграла вничью с Шотландией и Германией со счетом 1:1 и победила Венгрию (3:1). В 1/8 финала швейцарцы довольно легко прошли Италию, победив ее со счетом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    На нашем сайте можно посмотреть специальный прогноз на эту встречу, где эксперты считают, что в этом матче будет достаточно забитых мячей. В этой игре букмекеры отдают предпочтение Англии и дают на ее победу в основное время 2,28, тогда как на Швейцарию лишь 4,0. Ничью же можно взять за 3,0.

    19:00. Англия — Швейцария
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup
    • Комментатор: Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель
    • Место встречи: «Меркур Шпиль-Арена», Дюссельдорф.

    22:00. Нидерланды — Турция

    На пути к этому матчу подопечные Рональда Кумана стали третьими в группе D, набрав 4 очка, но это не помешало им выйти в плей-офф. Там Нидерланды в отличном стиле разобрались со сборной Румынией, обыграв ее со счетом 3:0. На протяжении всего матча команды была сильнее своего соперника, но добить его смогла только в конце второго тайма.

    Нидерланды празднуют победу над Румынией
    globallookpress.com

    Румыния выиграла самую ровную группу Е на этом Евро, набрав всего четыре очка. Сборная уверенно победила Украину со счетом 3:0, затем было поражение от Бельгии (0:2) и ничья со Словакией (0:0). А уже в 1/8 финала команда Эдварда Йорданеску ничего не смогла противопоставить голландцам.

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  • Среди них есть даже представители сборных Румынии и Украины
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    • Эксперты нашего сайта считают, что этот матч получится довольно результативным, с полной его версией можно ознакомиться тут. В этом матче букмекеры считают фаворитом Нидерланды, на ее победу дают 1,63, а на Турцию — 5,90. Ничью же можно забрать за 4,20.

    22:00. Нидерланды — Турция
    • Прямая трансляция: Окко спорт, LiveCup
    • Место встречи: «Олимпиаштадион», Берлин
    • Комментатор: Владимир Стогниенко

    Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатами поединков — тут, а все самые главные новости спорта — только на LiveSport.Ru.

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