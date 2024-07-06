Англия и Швейцария не оставят зрителей без голов

6 июля в матче 1/4 финала Евро-2024 сыграют сборные Англии и Швейцарии. Матч, который пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арена», начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Англия

Турнирное положение: Родоначальники футбола стали победителем своего квартета, набрав в трех поединках пять пунктов.

Сборная Англии на групповом этапе добыла одну викторию и дважды сыграла вничью, забила всего два гола при одном пропущенном.

Последние матчи: Начали Евро-2024 «три льва» с минимальной победы над сборной Сербии со счетом 1:0. после этого они две последующие встречи завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с Данией 1:1 и Словенией 0:0. В 1/8 финала англичане сломили сопротивление Словакии только в овертайме — 2:1.

Не сыграют: Гехи будет отбывать дисквалификацию.

Ориентировочный состав Пикфорд; Уокер, Стоунз, Конса, Шоу; Мейну, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн﻿.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: За минувшие девять встреч сборная Англии смогла выиграть только в двух из них в основное время. Также за этот период времени она дважды уступала и пять раз играла вничью.

А перед этим отрезком англичане победили с восьми играх из девяти при одной мировой. А не забивали они только в трех поединках из 14 последних.

Швейцария

Турнирное положение: На групповом этапе данного соревнования сборная Швейцария с пятью очками заняла второе место.

Швейцарцы смогли выиграть один поединок и расписать две мировые, забили пять голов при трех пропущенных.

Последние матчи: Стартовали «нати» на Евро-2024 с уверенной победы над сборной Венгрии со счетом 3:1. А затем они поделили очки с командой Шотландии и Германии, сыграв по 1:1. В 1/8 финала швейцарцы выбили действующих чемпионов — Италию, обыграв ее со счетом 2:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Ориентировочный состав Соммер; Шер, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер; Ндой, Эмболо, Варгас﻿﻿.

Состояние команды: Сейчас у сборной Швейцарии 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период она расписала четыре мировые и четыре раза победила. А проиграла она только один поединок из 12 последних.

В семи же предыдущих своих матчах швейцарцы неизменно забивали хоть гол в ворота соперников.

Статистика для ставок

Англия выиграла у Швейцарии в четырех из пяти предыдущих очных встреч

И в четырех из них данного отрезка забивала только Англия

Четыре же из пяти этих поединков носили низовой характер

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 2.30, победа Швейцарии — 3.90, ничья — 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.69 и 1.51 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии рискнем поставить на то, что в поединке будет забито несколько мячей, ведь англичане всегда в последнее время огорчали «нати» и зачастую не одним мячом.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.00.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен забитыми мячами, так как швейцарцы на этом турнире пока что забивали в каждой игре.

Ставка:обе забьют за 2.14.

А еще есть ставка на исход в матче за 2.28.