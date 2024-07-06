Англия и Швейцария не оставят зрителей без голов

Англия
Швейцария
Англия
Турнирное положение: Родоначальники футбола стали победителем своего квартета, набрав в трех поединках пять пунктов.
Сборная Англии на групповом этапе добыла одну викторию и дважды сыграла вничью, забила всего два гола при одном пропущенном.
Англия — Швейцария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Начали Евро-2024 «три льва» с минимальной победы над сборной Сербии со счетом 1:0. после этого они две последующие встречи завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с Данией 1:1 и Словенией 0:0. В 1/8 финала англичане сломили сопротивление Словакии только в овертайме — 2:1.
Не сыграют: Гехи будет отбывать дисквалификацию.
Ориентировочный состав Пикфорд; Уокер, Стоунз, Конса, Шоу; Мейну, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: За минувшие девять встреч сборная Англии смогла выиграть только в двух из них в основное время. Также за этот период времени она дважды уступала и пять раз играла вничью.
А перед этим отрезком англичане победили с восьми играх из девяти при одной мировой. А не забивали они только в трех поединках из 14 последних.
Швейцария
Турнирное положение: На групповом этапе данного соревнования сборная Швейцария с пятью очками заняла второе место.
Швейцарцы смогли выиграть один поединок и расписать две мировые, забили пять голов при трех пропущенных.
Последние матчи: Стартовали «нати» на Евро-2024 с уверенной победы над сборной Венгрии со счетом 3:1. А затем они поделили очки с командой Шотландии и Германии, сыграв по 1:1. В 1/8 финала швейцарцы выбили действующих чемпионов — Италию, обыграв ее со счетом 2:0.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Ориентировочный состав Соммер; Шер, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер; Ндой, Эмболо, Варгас.
Состояние команды: Сейчас у сборной Швейцарии 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период она расписала четыре мировые и четыре раза победила. А проиграла она только один поединок из 12 последних.
В семи же предыдущих своих матчах швейцарцы неизменно забивали хоть гол в ворота соперников.
Статистика для ставок
- Англия выиграла у Швейцарии в четырех из пяти предыдущих очных встреч
- И в четырех из них данного отрезка забивала только Англия
- Четыре же из пяти этих поединков носили низовой характер
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 2.30, победа Швейцарии — 3.90, ничья — 3.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.69 и 1.51 соответственно.
- 1.82Испания — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: В данном противостоянии рискнем поставить на то, что в поединке будет забито несколько мячей, ведь англичане всегда в последнее время огорчали «нати» и зачастую не одним мячом.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.00.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен забитыми мячами, так как швейцарцы на этом турнире пока что забивали в каждой игре.
Ставка:обе забьют за 2.14.
А еще есть ставка на исход в матче за 2.28.